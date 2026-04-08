【先行販売】上履き洗いが変わる日。新モデル「ブラッシュボーイ」をオンラインストアで先行販売

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、「Comtool ブラッシュボーイ TOM-12 Pro X」を自社オンラインストア（https://cbj-store.com/products/cbj-533）にて4月6日より先行販売いたします。

「ブラッシュボーイ」シリーズの新モデルが登場。

今回は、自社オンラインストア限定で先行販売を実施します。

店頭販売に先駆けて手に入るのは、今だけです。

ウォッシュボーイから進化したブラッシュボーイ

多くの家庭で使われてきた「ウォッシュボーイ」。

手洗い・予洗いをラクにするアイテムとして支持される中で、

もう一つのニーズが見えてきました。

「もっとしっかりゴシゴシ洗いたい」

泥汚れや上履きなど、

“こする工程”が必要な汚れ。

そこに応える形で生まれたのが、

ブラシを搭載した「ブラッシュボーイ」です。

回転＋ブラシで、

手でこすっていたあの動きをそのまま再現。

ただ回すだけでは終わらない、

“しっかり落とせる”一台へと進化しました。

これ、ただの洗濯じゃないです

上履き、泥汚れ、食べこぼし。

結局、手でゴシゴシ洗っていたあの作業。

ブラッシュボーイなら、回転ブラシでそのまま洗える。

“こする工程ごと”任せられるので、

手洗い・予洗いの負担を大きく減らせます。

自社オンラインストア限定で先行販売

本商品は、自社オンラインストア限定で先行販売を実施。

オンラインストアを通じてどこよりもいち早くお届けします。

通常販売に先駆けて購入できるのは、

この機会のみです。

詳細はオンラインストアにてご確認ください。

詳細を見る :https://cbj-store.com/products/cbj-533

商品概要

商品名

Comtool ブラッシュボーイ TOM-12 Pro X

価格 19,800円（税込）

サイズ W350×D350×H540mm（ハンドル除く）

重量 4.9kg

標準洗濯量 700g

標準使用水量 12L

主材質 本体：プラスチック各種

原産国 中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/cbj-533YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-375-49506b3a8c0fb50d66fae6c14a514b08.pdf