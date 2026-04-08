日本トムソン株式会社　世界のスタートアップへのアクセスと事業開発支援を両立するCross Capital I Limited PartnershipへのLP出資を実施！

日本トムソン株式会社

日本トムソン株式会社（本社：東京都港区高輪、代表取締役社長 CEO：細野幹人）は、このたび、Cross Capital Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Co-Founder CEO：中村貴樹、Co-Founder CFO：高島史、以下「Cross Capital」）が運営する、日本企業のオープンイノベーション実装支援に特化したFund of Funds※（以下、FoF）に有限責任組合員（Limited Partner：LP）として出資いたしましたのでお知らせいたします。

※企業への直接投資ではなく、複数のファンドへの分散投資により、リスク低減と安定運用を図るファンドモデル。複数の海外ファンドに投資することで、グローバルなスタートアップ企業とのネットワーク構築が可能。

グローバル規模でのオープンイノベーションで新技術・新領域へ挑戦！！

当社グループは、2030年度に目指す姿として長期ビジョン「IKO VISION 2030」を掲げ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでおります。あわせて、マテリアリティの一つである「コア技術を活かした技術革新への貢献」において、「産学官連携など、オープンイノベーションの推進」を取組課題に設定し、これまで各種施策を実施してまいりました。

近年、技術革新のスピードやお客様のニーズの高度化・多様化が一段と加速する中、自社の技術や知見に加え、外部の技術・アイデアを組み合わせるオープンイノベーションの重要性はますます高まっております。当社グループは本出資を、「新技術・新領域への挑戦」を加速させる強力なエンジンとして最大限に活用し、グローバル規模でのオープンイノベーションによる新事業・新領域の開発を積極的に展開してまいります。

Cross Capital企業概要

社名 ：Cross Capital Pte.Ltd.

代表者 ：Co-Founder CEO 中村貴樹

URL ：https://crosscapital.ltd/

事業概要：FoFならではの広域なネットワークを活かし、日本企業のイノベーション実装を目的としたハンズオン型事業開発支援の仕組みを提供

Cross Capital I Limited Partnershipの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/130525/table/13_1_8cd70d5a55dcffba6452c0e7b3045863.jpg?v=202604081051 ]