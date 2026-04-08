【丸井今井札幌本店】老舗キルトスカートブランド「O′NEIL OF DUBLIN」POP UP SHOP 開催。一部商品お得な２BUYセール実施

株式会社H.I.T.

2026年 4月15日(水) → 4月28日(火)

丸井今井札幌本店 大通館3階 婦人服（札幌モード）にて

伝統的なキルトスカートを展開する老舗アイルランドブランド

「O'NEIL OF DUBLIN ＜オニールオブダブリン＞」のPOPUPが登場。

また、一部商品お得な２BUYセール実施。

本場のキルトスカートをお得に手に入れるチャンス。

※リネン素材など一部の商品はセール対象外です。

■「O'NEIL OF DUBLIN ＜オニールオブダブリン＞」

1850年代からアイルランドの首都ダブリンで、

民族衣装であるキルト製品を作り続けている名門ファクトリーブランド。

いつまでも着続けられる、時代に左右されないクラシカルなキルトスカートを展開。

■「O'NEIL OF DUBLIN ＜オニールオブダブリン＞」

本イベント注目モデル

O'NEIL OF DUBLIN リネン100％ Wワイドベルト

本イベント注目は、

上質な「アイリッシュリネン」が 100％ 使用されたキルトスカート。

吸水性・速乾性・耐久性に優れ、汗や湿気をすぐに吸収・放出させるので、

熱のこもりやすい春夏に大活躍します。

使い込むほどに味わい深く変化するリネンの質感も魅力的。

最大8cmのウエスト調整が可能な点も嬉しいポイント。

ウエストのサイドに配置された重厚感のある 本革レザーベルト が

コーディネートを一気に引き締めるアクセントに。

O'NEIL OF DUBLIN ウーステッドウール100％ Wワイドベルト

オニール定番の 「ウーステッドウール」素材100%スカートも登場。

ウーステッドウールは「呼吸をするウール」と言われており、

さらりとした手触りは一切チクチクせず、しなやかさはシルクのよう。

春夏には涼しく、秋冬にはしっかりと暖かい、通年着用いただけるモデルです。

どれもいつまでも着続けられる一生モノのスカート。

是非この機会に手に入れておきたいアイテムです。

※画像の商品が完売などの際はご容赦くださいませ。

■本イベント概要

O'NEIL OF DUBLIN〈オニールオブダブリン〉

POP UP SHOP

♦︎ 開催日時：2026年 4月15日(水) → 28日(火)

♦︎ 会場：丸井今井札幌本店 大通館3F 婦人服（札幌モード）

♦︎ 住所：〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西２丁目１１

♦︎ 営業時間：午前10時30分～午後7時30分

※最終日、午後5時終了

丸井今井札幌本店 ホームページ

https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo.html(https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo.html)



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