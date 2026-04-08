【丸井今井札幌本店】老舗キルトスカートブランド「O′NEIL OF DUBLIN」POP UP SHOP 開催。一部商品お得な２BUYセール実施

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株式会社H.I.T.



2026年 4月15日(水) → 4月28日(火)


丸井今井札幌本店 大通館3階 婦人服（札幌モード）にて


伝統的なキルトスカートを展開する老舗アイルランドブランド


「O'NEIL OF DUBLIN ＜オニールオブダブリン＞」のPOPUPが登場。



また、一部商品お得な２BUYセール実施。


本場のキルトスカートをお得に手に入れるチャンス。


※リネン素材など一部の商品はセール対象外です。



■「O'NEIL OF DUBLIN ＜オニールオブダブリン＞」


1850年代からアイルランドの首都ダブリンで、


民族衣装であるキルト製品を作り続けている名門ファクトリーブランド。


いつまでも着続けられる、時代に左右されないクラシカルなキルトスカートを展開。




■「O'NEIL OF DUBLIN ＜オニールオブダブリン＞」


本イベント注目モデル




O'NEIL OF DUBLIN リネン100％ Wワイドベルト




本イベント注目は、


上質な「アイリッシュリネン」が 100％ 使用されたキルトスカート。



吸水性・速乾性・耐久性に優れ、汗や湿気をすぐに吸収・放出させるので、


熱のこもりやすい春夏に大活躍します。


使い込むほどに味わい深く変化するリネンの質感も魅力的。








最大8cmのウエスト調整が可能な点も嬉しいポイント。


ウエストのサイドに配置された重厚感のある 本革レザーベルト が


コーディネートを一気に引き締めるアクセントに。





O'NEIL OF DUBLIN ウーステッドウール100％ Wワイドベルト



オニール定番の 「ウーステッドウール」素材100%スカートも登場。



ウーステッドウールは「呼吸をするウール」と言われており、


さらりとした手触りは一切チクチクせず、しなやかさはシルクのよう。


春夏には涼しく、秋冬にはしっかりと暖かい、通年着用いただけるモデルです。








どれもいつまでも着続けられる一生モノのスカート。


是非この機会に手に入れておきたいアイテムです。




※画像の商品が完売などの際はご容赦くださいませ。


■本イベント概要







O'NEIL OF DUBLIN〈オニールオブダブリン〉


POP UP SHOP



♦︎ 開催日時：2026年 4月15日(水) → 28日(火)


♦︎ 会場：丸井今井札幌本店 大通館3F 婦人服（札幌モード）
♦︎ 住所：〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西２丁目１１


♦︎ 営業時間：午前10時30分～午後7時30分


※最終日、午後5時終了



丸井今井札幌本店 ホームページ


https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo.html(https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo.html)









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