「ランチドレッシング」が新登場！『チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～』4月15日より期間限定発売

モーニングでも、ディナーでも「ランチ」！？

アメリカの定番「ランチドレッシング」が新登場！

濃厚クリーミーな味わいに、爽やかなハーブ香るサンド

『チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～』

2026年4月15日（水）より全国で期間限定発売

― ３日間限定で新商品が特別価格となるキャンペーンも実施！ ―

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～』を、2026年4月15日（水）から期間限定で全国のサブウェイにて販売いたします。





この春限定の濃厚クリーミ―なサンドが登場します。今回の注目は、サブウェイの本場、アメリカで最もポピュラーなドレッシングのひとつとされる「ランチドレッシング」。ランチドレッシングの“ランチ”とは昼食（Lunch）ではなく、牧場（Ranch）由来を意味しており、フレンチドレッシングをベースにした濃厚な味わいに、甘酸っぱさとハーブの爽やかな後味が特長です。アメリカの人気メニューを参考に、ジューシーなサラダチキンと香ばしいベーコンを組み合わせ、アクセントにはオリーブをトッピング。本場のおいしさと食べ応えを感じていただける仕上がりとなっています。

「ランチドレッシング」は、単品でも販売。サンドに追加するのはもちろん、コロコロポテトをディップすると、ほくほくなポテトに甘酸っぱい味わいが加わり、相性抜群の新たなおいしさをお楽しみいただけます。

アメリカで愛される定番の味わいを存分に楽しめるサンドイッチを、この機会にぜひお楽しみください。

＜期間限定販売 新商品概要＞

チキン＆ベーコン

～ランチドレッシング～

販売価格：650円（税込）

カロリー：368kcal、糖質：40.0g

アメリカの人気メニューを参考に、ベーコンとチキンを組み合わせ、濃厚でまろやかなランチドレッシングの味わいを存分に楽しめる逸品。

ランチディップ

販売価格：100円（税込）

カロリー：67kcal、糖質：1.8g

アメリカで最もポピュラーなドレッシングの一つ。濃厚クリーミーな味わいに甘酸っぱさとハーブの香りが特徴でポテトにピッタリのディップソース。

【販売期間】 2026年4月15日（水）～ ※なくなり次第終了

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

＜キャンペーン情報＞

■３日間限定！お得に新作サンドを楽しめるキャンペーン開催

4月15日（水）～4月17日（金）の３日間限定で、『チキン＆ベーコン～ランチドレッシング～』の単品を、特別価格の500円（税込）でご提供するお得なキャンペーンを実施します。

濃厚でクリーミーな味わいに爽やかなハーブが香る、この春限定のサンドイッチを、通常よりお得にお楽しみいただける特別な機会です。ぜひこの機会に、本場アメリカの定番の味わいをお楽しみください。

【販売期間】 2026年4月15日（水）～4月17日（金）

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

■春のおでかけに！オリジナルピクニックセットが当たるキャンペーン開催

4月15日（水）～4月30日（木）の期間で、Instagram投稿キャンペーン「#シェアサブ」を開催します。本キャンペーンでは、期間中に各種サンドイッチとポテトドリンクセットを撮影し、ハッシュタグ「#シェアサブ」を付けてInstagramへ投稿いただいた方の中から、抽選で10名様にサブウェイオリジナルのピクニックセットをプレゼントいたします。

セットの内容は、オリジナルタンブラー、オリジナル保冷トート、オリジナルレジャーシートの3点です。これからの行楽シーズンでの活躍はもちろん、保冷トートはロゴをあしらったシンプルなデザインで、日常使いにも取り入れやすい仕様となっています。

暖かくなり、外で過ごす時間が心地よくなるこれからの季節にぴったりの本キャンペーンに、ぜひご参加ください。

【応募期間】 2026年4月15日（水）～4月30日（木）

【対象商品】 各種サンドイッチ＋ポテトドリンクセット ※サンドイッチの種類は問わず

【応募方法】

①サブウェイ公式Instagram「@subwayjp」をフォロー

②サブウェイのサンドイッチ＋ポテトドリンクセットを撮影

③「＃シェアサブ」をつけて、Instagramのフィード、リール、ストーリーズ※のいずれかで撮った写真を投稿！

※ストーリーズでご応募いただく場合は、「＃シェアサブ」に加え、公式アカウント「@subwayjp」へのメンションが必要となります。

※フィード、リール、ストーリーズのいずれか1つの投稿でご応募いただけます。

【景品詳細】

オリジナルピクニックセット（以下3点）

①オリジナルタンブラー（容量630ml）

②オリジナル保冷トート （本体／約W300mm×H200mm×D120mm 持ち手／約W20mm×H320mm）

③オリジナルレジャーシート（W1200mm×H200mm）

【当選者への発送】2026年5月上旬ごろ

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。