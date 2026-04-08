「覚えるための本」から「学びたくなるメディア」へ ーー 台湾、教科図書デザイン改革を推進 教育とデザインの連携により学習体験を刷新
台湾では現在、教科書を単なる知識の媒体から、学習意欲を引き出す「体験型メディア」へと転換する取り組みが進んでいます。教育部（文部科学省に相当）が推進する「教科図書デザイン賞（School Textbooks Design Award）」は、出版社、教育関係者、デザイナーを横断的につなぎながら教材の質を高める政策として展開されており、教育とデザインの連携によって学習環境を改善する新たなモデルとして注目されています。
台湾の教科書制作が直面してきた課題
台湾の教科書は民間出版社が制作し、政府の審定を経て学校が採択する仕組みとなっています。しかし近年は少子化と価格競争の影響により、1ページあたりの制作単価が1996年の0.55元から現在は0.4元程度へと低下し、出版業界では人材確保や品質向上が難しくなっていました。限られた制作費の中では、内容の改訂が優先され、レイアウトや文字設計など視覚品質への投資は後回しになりやすい状況が続いてきました。※1ニュー台湾ドル=4.99日本円 26/4/8現在
さらに2017年に新しいカリキュラムガイドラインが公布されたことで教材内容の更新が求められましたが、制度上大幅な改訂が難しく、デザイン改善は部分的な調整にとどまるケースも多く見られました。こうした背景から、学習者にとって読みやすく理解しやすい教材環境をどのように実現するかが課題となっていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346304/images/bodyimage1】
民間から生まれた「美感教科書」運動を起点に
こうした状況の中、2013年に若手デザイナーが設立した非営利団体Aestheticell（美感細胞）は、教科書の視覚品質に着目した「美感教科書プロジェクト」を開始しました。義務教育12年間で子どもが教科書と向き合う時間は1万時間以上に及ぶともいわれ、教材のデザインが学習意欲に影響する可能性に注目した試みでした。
従来の教科書は情報量を優先するあまり、文字が密集した紙面や均質的な構成が一般的でしたが、同プロジェクトでは文字設計、余白、配色、図版構成を見直し、学習者の理解を助ける紙面構造を検討しました。「教科書を持ち歩くことのできる美術館にする」という理念のもと、教材を学びの空間として再設計する取り組みは教育関係者からも関心を集めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346304/images/bodyimage2】
教育政策として制度化されたデザイン導入
こうした民間の動きを受け、教育部は教科書の質向上を目的として「教科図書デザイン賞」を創設しました。2021年より台湾デザイン研究院（TDRI）と連携し、出版社とデザイナーを結びつける仕組みを整備しています。2023年からは伴走型の指導プログラムや研究事業も加わり、編集段階からデザインを取り入れる体制が構築されました。
プロジェクトでは、台湾デザイン研究院がマッチングおよび統合プラットフォームとして機能し、Aestheticellが専門的なアドバイスを提供しました。合計165のデザインチームと5つの出版社が参加し、4か月のプログラムを通じて24点の教科書カバーおよび3種類の教科書が開発されました。また教育分野におけるデザイン導入を支援するガイドラインも整備され、専門的なデザイナーが教材制作に参画しやすい環境づくりが進められています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346304/images/bodyimage3】
特徴は理解を促すための情報設計
台湾の教科書改革では、デザインを装飾ではなく理解を助ける構造として位置付けています。ページ構成にはユーザーエクスペリエンス（UX）の考え方が取り入れられ、情報の優先順位が直感的に把握できるよう整理されています。
台湾の教科書制作が直面してきた課題
台湾の教科書は民間出版社が制作し、政府の審定を経て学校が採択する仕組みとなっています。しかし近年は少子化と価格競争の影響により、1ページあたりの制作単価が1996年の0.55元から現在は0.4元程度へと低下し、出版業界では人材確保や品質向上が難しくなっていました。限られた制作費の中では、内容の改訂が優先され、レイアウトや文字設計など視覚品質への投資は後回しになりやすい状況が続いてきました。※1ニュー台湾ドル=4.99日本円 26/4/8現在
さらに2017年に新しいカリキュラムガイドラインが公布されたことで教材内容の更新が求められましたが、制度上大幅な改訂が難しく、デザイン改善は部分的な調整にとどまるケースも多く見られました。こうした背景から、学習者にとって読みやすく理解しやすい教材環境をどのように実現するかが課題となっていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346304/images/bodyimage1】
民間から生まれた「美感教科書」運動を起点に
こうした状況の中、2013年に若手デザイナーが設立した非営利団体Aestheticell（美感細胞）は、教科書の視覚品質に着目した「美感教科書プロジェクト」を開始しました。義務教育12年間で子どもが教科書と向き合う時間は1万時間以上に及ぶともいわれ、教材のデザインが学習意欲に影響する可能性に注目した試みでした。
従来の教科書は情報量を優先するあまり、文字が密集した紙面や均質的な構成が一般的でしたが、同プロジェクトでは文字設計、余白、配色、図版構成を見直し、学習者の理解を助ける紙面構造を検討しました。「教科書を持ち歩くことのできる美術館にする」という理念のもと、教材を学びの空間として再設計する取り組みは教育関係者からも関心を集めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346304/images/bodyimage2】
教育政策として制度化されたデザイン導入
こうした民間の動きを受け、教育部は教科書の質向上を目的として「教科図書デザイン賞」を創設しました。2021年より台湾デザイン研究院（TDRI）と連携し、出版社とデザイナーを結びつける仕組みを整備しています。2023年からは伴走型の指導プログラムや研究事業も加わり、編集段階からデザインを取り入れる体制が構築されました。
プロジェクトでは、台湾デザイン研究院がマッチングおよび統合プラットフォームとして機能し、Aestheticellが専門的なアドバイスを提供しました。合計165のデザインチームと5つの出版社が参加し、4か月のプログラムを通じて24点の教科書カバーおよび3種類の教科書が開発されました。また教育分野におけるデザイン導入を支援するガイドラインも整備され、専門的なデザイナーが教材制作に参画しやすい環境づくりが進められています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346304/images/bodyimage3】
特徴は理解を促すための情報設計
台湾の教科書改革では、デザインを装飾ではなく理解を助ける構造として位置付けています。ページ構成にはユーザーエクスペリエンス（UX）の考え方が取り入れられ、情報の優先順位が直感的に把握できるよう整理されています。