スマートメーターデータ管理市場は、スマートグリッド拡大を背景に2030年まで年平均成長率18.1％で急成長へ

スマートメーターデータ管理市場は、スマートグリッド拡大を背景に2030年まで年平均成長率18.1％で急成長へ