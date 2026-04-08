LINE Games、モバイル放置型RPG『アニマル･バスターズ』を正式リリース！
- 4月7日(火)にグローバルリリース…自動戦闘を基盤としたハイブリッド放置型の新作RPG
- リリースとともに新規キャラクター｢千年美狐｣が登場…装備ダンジョンに特化した支援型バスター
- 正式リリースを記念し、7,000回ガチャチケット＆英雄バスター選択カードなど豊富な報酬を提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345943/images/bodyimage1】
[2026-0408] LINE Games(共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン)は、開発関係社のSuper Awesome Inc.(代表：チョ・ドンヒョン)が開発し、自社で配信するモバイルカジュアル放置型RPG『アニマル･バスターズ』を正式リリースし、これを記念した様々なイベントを開催しましたのでお知らせいたします。
『アニマル･バスターズ』は、『シンドリム with NAVER WEBTOON』を制作したSuper Awesome Inc. のベテラン開発チームの開発ノウハウが集約されたゲームタイトルで、Google Play及びAppleのApp Storeよりダウンロード、プレイできます。
このゲームは様々な魅力で武装した60種以上の動物キャラクター(バスター)を収集し育成、成長させる面白さがあります。放置型ジャンルの特性を生かし、オフライン状態でも成長させることができます。
ユーザーは、５つで構成されたダンジョンを探検し、装備のファーミングと成長だけではなく、製作と強化など多彩なプレイを楽しむことができます。また、ランキング制で運営されるPvPコンテンツ｢闘技場｣で、ランキング別に報酬がもらえ、｢派遣｣コンテンツでキャラクター成長に必要なステータスポイントを獲得することができます。
正式リリースにあわせて、新規バスター｢千年美狐｣が登場しました。9つの尻尾を持った狐の｢千年美狐｣は、味方の攻撃力と防御力を強化する能力を持ち、専用武器を装着すると単体対象にデバフを付与する特性を通じて装備ダンジョンの攻略に高い汎用性を発揮します。
『アニマル･バスターズ』のグローバルリリースを記念した豊富なイベントも開催となります。ゲームにログインした新規ユーザー全員に計7,000回のキャラクターガチャを回せる｢バスターガチャチケット｣とゲーム財貨｢ルビー｣を提供し、序盤のプレイに役立つ様々な報酬をプレゼントします。
また、｢バスターガチャチケット｣と｢ランダム英雄装備カード1枚｣を始め、勢力別英雄バスター(キャラクター)1種を選択できる｢英雄バスター選択カード｣も全ユーザーに提供します。
その他にも4月30日(木)まで公式Discordにアクセスすると｢ルビー｣1,500個や、｢バスターガチャチケット｣などがもらえる正式リリース記念クーポンがもらえます。このクーポンは、入力ページに登録すると使用できます。
【ゲーム概要】
タイトル：アニマル･バスターズ(Animal Busters)
ジャンル：モバイルカジュアル放置型RPG
料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：モバイル (iOS/Android)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.pak
App Store：https://apps.apple.com/app/id6751829352
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. (c) SUPERAWESOME Inc. All Rights Reserved.
- リリースとともに新規キャラクター｢千年美狐｣が登場…装備ダンジョンに特化した支援型バスター
- 正式リリースを記念し、7,000回ガチャチケット＆英雄バスター選択カードなど豊富な報酬を提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345943/images/bodyimage1】
[2026-0408] LINE Games(共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン)は、開発関係社のSuper Awesome Inc.(代表：チョ・ドンヒョン)が開発し、自社で配信するモバイルカジュアル放置型RPG『アニマル･バスターズ』を正式リリースし、これを記念した様々なイベントを開催しましたのでお知らせいたします。
『アニマル･バスターズ』は、『シンドリム with NAVER WEBTOON』を制作したSuper Awesome Inc. のベテラン開発チームの開発ノウハウが集約されたゲームタイトルで、Google Play及びAppleのApp Storeよりダウンロード、プレイできます。
このゲームは様々な魅力で武装した60種以上の動物キャラクター(バスター)を収集し育成、成長させる面白さがあります。放置型ジャンルの特性を生かし、オフライン状態でも成長させることができます。
ユーザーは、５つで構成されたダンジョンを探検し、装備のファーミングと成長だけではなく、製作と強化など多彩なプレイを楽しむことができます。また、ランキング制で運営されるPvPコンテンツ｢闘技場｣で、ランキング別に報酬がもらえ、｢派遣｣コンテンツでキャラクター成長に必要なステータスポイントを獲得することができます。
正式リリースにあわせて、新規バスター｢千年美狐｣が登場しました。9つの尻尾を持った狐の｢千年美狐｣は、味方の攻撃力と防御力を強化する能力を持ち、専用武器を装着すると単体対象にデバフを付与する特性を通じて装備ダンジョンの攻略に高い汎用性を発揮します。
『アニマル･バスターズ』のグローバルリリースを記念した豊富なイベントも開催となります。ゲームにログインした新規ユーザー全員に計7,000回のキャラクターガチャを回せる｢バスターガチャチケット｣とゲーム財貨｢ルビー｣を提供し、序盤のプレイに役立つ様々な報酬をプレゼントします。
また、｢バスターガチャチケット｣と｢ランダム英雄装備カード1枚｣を始め、勢力別英雄バスター(キャラクター)1種を選択できる｢英雄バスター選択カード｣も全ユーザーに提供します。
その他にも4月30日(木)まで公式Discordにアクセスすると｢ルビー｣1,500個や、｢バスターガチャチケット｣などがもらえる正式リリース記念クーポンがもらえます。このクーポンは、入力ページに登録すると使用できます。
【ゲーム概要】
タイトル：アニマル･バスターズ(Animal Busters)
ジャンル：モバイルカジュアル放置型RPG
料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：モバイル (iOS/Android)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.pak
App Store：https://apps.apple.com/app/id6751829352
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. (c) SUPERAWESOME Inc. All Rights Reserved.