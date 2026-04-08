支援者215名・総額240.6万円達成──映画『運送ドラゴン』DVD完成、最終リターン開始｜パワー系アクション俳優・監督・主演 大東賢
支援者数215名、支援総額240.6万円を達成した
社会派アクションコメディ映画『運送ドラゴン ～パワード人間バトルクーリエ～』のDVDが、この度ついに完成し、クラウドファンディング支援者への最終リターンを開始いたしました。
本作は、監督・主演に大東賢を迎え、
助監督・主演 西山大介、プロデューサー・出演 徳丸新作、
特別声優出演 堀田眞三・藤岡弘、、
プロデューサー・友情出演 染野行雄といった個性豊かなメンバーが集結。
監督・主演の大東賢は、パワー系アクションという独自スタイルを打ち出し活動している。
テーマは、
「正義が悪を作り、悪が正義を作る」
単なるアクションではなく、現代社会の歪みや価値観の揺らぎを描いた“社会派アクションコメディ”として制作されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346307/images/bodyimage1】
本作は決して順風満帆な制作ではありませんでした。
しかし、215名の支援者の存在が、この作品を最後まで支え続けました。
ひとつひとつの支援が積み重なり、
迷いながらも、無駄を一つひとつ削ぎ落とし、
本当に必要なものだけを残す――
そうした積み重ねの末に、ようやく完成に辿り着いた作品です。
心より感謝申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346307/images/bodyimage2】
そして本作は、
2026年6月17日より
Amazon・Yahooショップ・楽天ショップ・タワーレコード等での販売開始、
さらにU-NEXTでの配信も決定しております。
また劇場上映も関西・関東・東海へと拡大し、
作品は“完成”から“拡散”のフェーズへと進みます。
支えてくださった皆様へ。
この作品を通して、
何か一つでも届くものがあるよう、
そしてこの流れを止めることなく、
これからも丁寧に広げてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346307/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
社会派アクションコメディ映画『運送ドラゴン ～パワード人間バトルクーリエ～』のDVDが、この度ついに完成し、クラウドファンディング支援者への最終リターンを開始いたしました。
本作は、監督・主演に大東賢を迎え、
助監督・主演 西山大介、プロデューサー・出演 徳丸新作、
特別声優出演 堀田眞三・藤岡弘、、
プロデューサー・友情出演 染野行雄といった個性豊かなメンバーが集結。
監督・主演の大東賢は、パワー系アクションという独自スタイルを打ち出し活動している。
テーマは、
「正義が悪を作り、悪が正義を作る」
単なるアクションではなく、現代社会の歪みや価値観の揺らぎを描いた“社会派アクションコメディ”として制作されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346307/images/bodyimage1】
本作は決して順風満帆な制作ではありませんでした。
しかし、215名の支援者の存在が、この作品を最後まで支え続けました。
ひとつひとつの支援が積み重なり、
迷いながらも、無駄を一つひとつ削ぎ落とし、
本当に必要なものだけを残す――
そうした積み重ねの末に、ようやく完成に辿り着いた作品です。
心より感謝申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346307/images/bodyimage2】
そして本作は、
2026年6月17日より
Amazon・Yahooショップ・楽天ショップ・タワーレコード等での販売開始、
さらにU-NEXTでの配信も決定しております。
また劇場上映も関西・関東・東海へと拡大し、
作品は“完成”から“拡散”のフェーズへと進みます。
支えてくださった皆様へ。
この作品を通して、
何か一つでも届くものがあるよう、
そしてこの流れを止めることなく、
これからも丁寧に広げてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346307/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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