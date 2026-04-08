レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 天然ガス市場 低炭素社会を牽引する重要エネルギーとして進化 2035年に4,908億9,000万米ドル到達予測 CAGR3.60%
天然ガス市場は、2025年から2035年にかけて、3,446億6,000万米ドルから4,908億9,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の間で年平均成長率（CAGR）は3.60%となる見込みです。この成長は、エネルギー効率の向上と環境負荷の低減を図るため、世界的に天然ガスがクリーンな燃料として注目されていることに起因しています。特に、都市化や産業化の進展に伴い、電力需要の増加が続いており、これが市場成長を牽引しています。
市場牽引要因：持続可能なエネルギー開発とインフラ投資
天然ガス市場の成長は、無停電電源供給や持続可能なエネルギー開発への投資が大きな要因です。都市化が進む中で、電力需要の増加が続き、特に発展途上国においては安定した電力供給の需要が急速に高まっています。情報通信技術（ICT）の発展により、データセンターや産業用途での発電機の需要が増加し、これが天然ガス市場の成長を促進しています。加えて、政府の政策も市場の成長を後押ししており、特にクリーンエネルギー政策が広がる中で、天然ガスを利用した発電機の導入が進んでいます。
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市場制約：再生可能エネルギー技術と自然災害
一方で、再生可能エネルギー技術への投資の増加が、天然ガス市場に対する圧力となっています。特に、風力や太陽光発電の技術革新により、化石燃料に対する依存度が低減しています。さらに、自然災害（津波、地震、洪水など）の影響でパイプラインインフラに損害が生じると、天然ガスの供給が途絶えるリスクが増します。これらの要因は、予測期間中の市場成長に対して制約となる可能性があります。
市場機会：環境意識の高まりと政策の後押し
近年、環境意識の高まりに伴い、天然ガスがクリーン燃料としての評価を受けており、温室効果ガス排出削減に向けた重要な役割を果たしています。特にアメリカではシェールガス革命により天然ガスの生産が拡大しており、今後もクリーンエネルギー政策の強化により、天然ガスを動力源とする発電機の市場が拡大することが予想されます。中国やヨーロッパ諸国でも、従来の石炭火力発電所をガス火力発電所に転換する動きが広がっており、このトレンドは市場にポジティブな影響を与えています。
主要企業のリスト：
● ConocoPhillips
● Chevron Corporation
● Exxon Mobil Corporation
● Eni
● General Electric
● GAZPROM NEFT PJSC
● Lukoil
● Occidental Petroleum Corporation
● Royal Dutch Shell Plc
● Total SE
市場セグメンテーションの詳細：タイプ別と用途別
市場は、メタンを主成分とする天然ガスの需要が引き続き主導する見込みです。特に家庭用、商業用、業務用としての利用が多く、これが市場成長の鍵となります。さらに、産業分野における天然ガスの需要が急増しており、製造業やエネルギーセクターを中心に需要が高まっています。商業用途では、ホテルやオフィスビル、教育施設などでの使用が増加しており、これが市場成長を支えています。
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地域別の市場動向と成長予測
地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年において最も多くの収益を生むと予測されています。中国、インドを中心に、急激な経済成長と電力需要の増加が市場を牽引しています。特に、インフラの整備やエネルギーアクセスの向上に向けた大規模な投資が行われており、これが天然ガス市場の拡大を後押ししています。北米では、シェールガスの発展により、引き続き市場をリードすることが予想され、天然ガスを利用した発電が主流となっています。
市場牽引要因：持続可能なエネルギー開発とインフラ投資
天然ガス市場の成長は、無停電電源供給や持続可能なエネルギー開発への投資が大きな要因です。都市化が進む中で、電力需要の増加が続き、特に発展途上国においては安定した電力供給の需要が急速に高まっています。情報通信技術（ICT）の発展により、データセンターや産業用途での発電機の需要が増加し、これが天然ガス市場の成長を促進しています。加えて、政府の政策も市場の成長を後押ししており、特にクリーンエネルギー政策が広がる中で、天然ガスを利用した発電機の導入が進んでいます。
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市場制約：再生可能エネルギー技術と自然災害
一方で、再生可能エネルギー技術への投資の増加が、天然ガス市場に対する圧力となっています。特に、風力や太陽光発電の技術革新により、化石燃料に対する依存度が低減しています。さらに、自然災害（津波、地震、洪水など）の影響でパイプラインインフラに損害が生じると、天然ガスの供給が途絶えるリスクが増します。これらの要因は、予測期間中の市場成長に対して制約となる可能性があります。
市場機会：環境意識の高まりと政策の後押し
近年、環境意識の高まりに伴い、天然ガスがクリーン燃料としての評価を受けており、温室効果ガス排出削減に向けた重要な役割を果たしています。特にアメリカではシェールガス革命により天然ガスの生産が拡大しており、今後もクリーンエネルギー政策の強化により、天然ガスを動力源とする発電機の市場が拡大することが予想されます。中国やヨーロッパ諸国でも、従来の石炭火力発電所をガス火力発電所に転換する動きが広がっており、このトレンドは市場にポジティブな影響を与えています。
主要企業のリスト：
● ConocoPhillips
● Chevron Corporation
● Exxon Mobil Corporation
● Eni
● General Electric
● GAZPROM NEFT PJSC
● Lukoil
● Occidental Petroleum Corporation
● Royal Dutch Shell Plc
● Total SE
市場セグメンテーションの詳細：タイプ別と用途別
市場は、メタンを主成分とする天然ガスの需要が引き続き主導する見込みです。特に家庭用、商業用、業務用としての利用が多く、これが市場成長の鍵となります。さらに、産業分野における天然ガスの需要が急増しており、製造業やエネルギーセクターを中心に需要が高まっています。商業用途では、ホテルやオフィスビル、教育施設などでの使用が増加しており、これが市場成長を支えています。
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地域別の市場動向と成長予測
地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年において最も多くの収益を生むと予測されています。中国、インドを中心に、急激な経済成長と電力需要の増加が市場を牽引しています。特に、インフラの整備やエネルギーアクセスの向上に向けた大規模な投資が行われており、これが天然ガス市場の拡大を後押ししています。北米では、シェールガスの発展により、引き続き市場をリードすることが予想され、天然ガスを利用した発電が主流となっています。