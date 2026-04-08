アニメとゲームの世界が盛りだくさん！！ 「ニジゲンノモリ」を1日満喫！ 『春のニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン』
アニメやゲーム、映画など二次元コンテンツの世界観を実体験できる、淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」で、春を夢中に過ごせるお得なチケットセットを販売する『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン』を2026年4月8日（水）から実施いたします。販売開始は2026年4月8日（水）10時となっております。
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本キャンペーンでは、ニジゲンノモリの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」の4つのアトラクションと、『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』の入場チケットがセットになった、まさに遊び放題ニジゲンノ“モリモリ”の1日を体験できるスペシャルチケットをご用意いたしました。
ぜひ友達と家族と、最高に楽しい1ページをニジゲンノモリで楽しんでください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346286/images/bodyimage2】
■キャンペーン概要
実施日：
2026年4月8日（水）～
販売開始：
4月8日（水）10:00
内容：
ニジゲンノモリの4つの常設アトラクションそれぞれの入場チケットに、『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』のチケットがセットになった、1日中遊べるお得なチケットを販売
内容：
・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」
・「NARUTO＆BORUTO 忍里」
・「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」
・「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」
上記4つのアトラクションの入場券と『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』のチケットがセットとなったスペシャルチケットの販売
価格：
■ 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,400円～5,200円/小人2,200円～2,600円
■「NARUTO&BORUTO 忍里」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,200円～5,000円/小人2,200円～2,600円
■「ゴジラ迎撃作戦」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人3,700円～4,500円/小人2,200円～2,600円
■「ドラゴンクエスト アイランド」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,300円～5,400円/小人2,200円～2,900円
チケット購入：
https://www.asoview.com/channel/tickets/pu7SxuKmTV/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346286/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346286/images/bodyimage4】
■『TOKYO SCRAMBLE』とは
首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアンが、未知の地下世界【Zipang】からの脱出を目指すサバイバルパズルアクションゲームです。2026年2月12日よりNintendo Switch2 専用で販売されています。
本アトラクション『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』では、『TOKYO SCRAMBLE』の世界同様の“大崩落”が
発生した淡路島にて、研究棟に取り残された人々を救出しながら、未知の生物【Zino】のいる世界から脱出する
アトラクションをお楽しみいただけます。プレイヤーたちは、映像や臨場感溢れるサウンドで再現された崩落後の世界で
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本キャンペーンでは、ニジゲンノモリの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」の4つのアトラクションと、『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』の入場チケットがセットになった、まさに遊び放題ニジゲンノ“モリモリ”の1日を体験できるスペシャルチケットをご用意いたしました。
ぜひ友達と家族と、最高に楽しい1ページをニジゲンノモリで楽しんでください！
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■キャンペーン概要
実施日：
2026年4月8日（水）～
販売開始：
4月8日（水）10:00
内容：
ニジゲンノモリの4つの常設アトラクションそれぞれの入場チケットに、『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』のチケットがセットになった、1日中遊べるお得なチケットを販売
内容：
・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」
・「NARUTO＆BORUTO 忍里」
・「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」
・「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」
上記4つのアトラクションの入場券と『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』のチケットがセットとなったスペシャルチケットの販売
価格：
■ 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,400円～5,200円/小人2,200円～2,600円
■「NARUTO&BORUTO 忍里」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,200円～5,000円/小人2,200円～2,600円
■「ゴジラ迎撃作戦」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人3,700円～4,500円/小人2,200円～2,600円
■「ドラゴンクエスト アイランド」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』
ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,300円～5,400円/小人2,200円～2,900円
チケット購入：
https://www.asoview.com/channel/tickets/pu7SxuKmTV/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346286/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346286/images/bodyimage4】
■『TOKYO SCRAMBLE』とは
首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアンが、未知の地下世界【Zipang】からの脱出を目指すサバイバルパズルアクションゲームです。2026年2月12日よりNintendo Switch2 専用で販売されています。
本アトラクション『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』では、『TOKYO SCRAMBLE』の世界同様の“大崩落”が
発生した淡路島にて、研究棟に取り残された人々を救出しながら、未知の生物【Zino】のいる世界から脱出する
アトラクションをお楽しみいただけます。プレイヤーたちは、映像や臨場感溢れるサウンドで再現された崩落後の世界で