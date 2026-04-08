［イベント］産婦人科医と学ぶ、地域で支える妊娠・出産｜大阪・堺市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年4月18日（土）、大阪府堺市北区のコーナンなかもず店にて「企業主導型両親学級」を開催いたします。産婦人科医を講師に迎え、妊娠・出産を地域全体で支える「チーム戦」の育児を参加費無料で学べる本イベントは、昨年度の大きな反響を受け、今年度は年間8回開催へと拡大。妊娠中から生後1歳頃までのご家族20組を対象に実施します。
2024年の出生数が過去最少を更新するなか、孤立した育児を防ぐ社会的な仕組みづくりが急務となっています。同法人は2022年のコロナ禍を機に富山県で本プロジェクトを立ち上げ、現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上の開催を実現。企業・専門家・地域が共創する新しい子育て支援モデルとして、産後うつや孤立育児の防止に取り組んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage1】
開催概要
日時：2026年4月18日（土）10:30～12:00
会場：コーナンなかもず店（大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁428番地2）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのご家族
定員：20組
参加費：無料
申込方法：専用お申し込みフォームから https://bodysence.jp/osaka-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage2】
講座内容：前半
産前産後のセルフケア実技：骨盤を整え、赤ちゃんとの時間を楽しむ
前半は、当法人代表理事・高橋由紀が担当します。産前産後の養生法や、赤ちゃんがリラックスする抱き方・遊び方を実技を通して体感いただけます。骨盤を意識した身体の整え方を丁寧にお伝えし、産後の心身回復をサポートします。
講師：高橋 由紀
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事
日本におけるベビーヨガの第一人者。Baby Yoga(R)、骨盤調整ヨガ(R)等のプログラムを開発し、国内外で3,000人以上の指導者を育成。3児の母。大学・研究機関との産学連携活動を通じて、赤ちゃんからシニアまでのウェルビーイング向上に尽力している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage3】
講座内容：後半
産婦人科医による講義：妊娠・出産を「チーム戦」で乗り越える
後半は、浜中産婦人科院長・産婦人科医の太田敏子先生が登壇します。一人で抱え込まずに地域の専門家や支援機関とつながることの大切さと、具体的な支援の見つけ方をわかりやすくお伝えします。パートナーと共に妊娠・出産を前向きに捉え、産後の生活を具体的にイメージするきっかけとなります。
講師：太田 敏子
浜中産婦人科 院長／産婦人科医
日本産科婦人科学会専門医。大阪大学医学部附属病院等を経て現職。2児の母であり、女性ならではの目線で思春期から老齢期まで一生に寄り添うサポートを行っている。「アットホーム」と「安心」をモットーに、地域医療の最前線で母子の健康を支えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage4】
前回参加者の声
「休日開催だったので、パパも参加できて一緒にお話が聞けて良かった。」（産前・ママ）
「普段自分で調べるだけでは得られない情報が聞けてとても勉強になった。産後にも参加したい。」（産前・ママ）
「産後のイメージがわき、とても役に立ちました。出産前に色々と知ることができ、大変ためになりました。」（産前・パパ）
2024年の出生数が過去最少を更新するなか、孤立した育児を防ぐ社会的な仕組みづくりが急務となっています。同法人は2022年のコロナ禍を機に富山県で本プロジェクトを立ち上げ、現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上の開催を実現。企業・専門家・地域が共創する新しい子育て支援モデルとして、産後うつや孤立育児の防止に取り組んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage1】
開催概要
日時：2026年4月18日（土）10:30～12:00
会場：コーナンなかもず店（大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁428番地2）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのご家族
定員：20組
参加費：無料
申込方法：専用お申し込みフォームから https://bodysence.jp/osaka-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage2】
講座内容：前半
産前産後のセルフケア実技：骨盤を整え、赤ちゃんとの時間を楽しむ
前半は、当法人代表理事・高橋由紀が担当します。産前産後の養生法や、赤ちゃんがリラックスする抱き方・遊び方を実技を通して体感いただけます。骨盤を意識した身体の整え方を丁寧にお伝えし、産後の心身回復をサポートします。
講師：高橋 由紀
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事
日本におけるベビーヨガの第一人者。Baby Yoga(R)、骨盤調整ヨガ(R)等のプログラムを開発し、国内外で3,000人以上の指導者を育成。3児の母。大学・研究機関との産学連携活動を通じて、赤ちゃんからシニアまでのウェルビーイング向上に尽力している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage3】
講座内容：後半
産婦人科医による講義：妊娠・出産を「チーム戦」で乗り越える
後半は、浜中産婦人科院長・産婦人科医の太田敏子先生が登壇します。一人で抱え込まずに地域の専門家や支援機関とつながることの大切さと、具体的な支援の見つけ方をわかりやすくお伝えします。パートナーと共に妊娠・出産を前向きに捉え、産後の生活を具体的にイメージするきっかけとなります。
講師：太田 敏子
浜中産婦人科 院長／産婦人科医
日本産科婦人科学会専門医。大阪大学医学部附属病院等を経て現職。2児の母であり、女性ならではの目線で思春期から老齢期まで一生に寄り添うサポートを行っている。「アットホーム」と「安心」をモットーに、地域医療の最前線で母子の健康を支えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345950/images/bodyimage4】
前回参加者の声
「休日開催だったので、パパも参加できて一緒にお話が聞けて良かった。」（産前・ママ）
「普段自分で調べるだけでは得られない情報が聞けてとても勉強になった。産後にも参加したい。」（産前・ママ）
「産後のイメージがわき、とても役に立ちました。出産前に色々と知ることができ、大変ためになりました。」（産前・パパ）