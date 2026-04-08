「一人で読む」から「対話で深める」新しい読書へ 本の要約サービスflier 準備ゼロで「積読」解消！「flier要約読書会」を本格始動 ～要約10分で、ビジネスの知見を「実践知」に変える～
累計会員数130万人を突破した本の要約サービス「flier」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、1冊10分の要約を読んでユーザー同士が語り合うサービス「flier要約読書会」を4月1日より本格始動いたしました。この読書会を通じて、法人企業に対して立場や役割を超えて語り合う対話の場を提供する狙いです。
事前準備ゼロで参加可能。短時間で共通の知識（要約）をインプットすることで組織の共通言語が生まれ、気づきを言葉にすることで学びが自分ごととして定着し、現場での実践につながる。単なるインプットの効率化に留まらず、組織内での知恵の共有を効果的に実現する「共創型読書」を推進します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346258/images/bodyimage1】
flierはこれまで、本の要約を通じて多忙なビジネスパーソンに「10分で読める良質なインプット」を提供してきました。しかし、読書後の「自分の業務にどう活かすか」「他者の視点ではどう見えるか」というアウトプットのプロセスは、個人の裁量に委ねられているという課題がありました。
「flier要約読書会」は、同じ要約を読み、その場で感想や実践アイデアをシェアするワークショップ形式のプログラムです。短時間で本質を掴めるflierの特性を活かし、「準備不要で、その場で学び、その場で深まる」という、現代のビジネスシーンに最適化した対話の場を提供します。
■ 「flier要約読書会」3つの特徴
1. 準備ゼロで参加可能。10分の要約が「共通言語」を作る
従来の読書会に必須の事前読書の負担をなくし、開始直後の10分で全員が同じ要約を読みます。情報の格差がない状態で対話を始めるため、心理的安全性が高く、密度の濃いディスカッションが可能です。
2.要約4,300冊以上を提供、累計法人導入社数1,300社を超えるflierならではの選書
要約と組織の悩みを掛け合わせ、その組織やチームがいま直面している「悩み」に効く書籍をセレクト。単なる教養としての読書ではなく、現場の課題解決やコミュニケーションに繋がる、リアルタイムの学習体験を構築します。
3. 多角的な視点による「知見のアップデート」
一つの要約に対し、職種や立場の異なる参加者が意見を交わすことで、一人では気づけなかった「行間の意味」や「実践のヒント」の気づきをアップデート。本の知見と、参加者の主観的な解釈を掛け合わせる場を提供します。
詳細・お申込みはこちらから：https://biz.flierinc.com/service/dokushokai
また、flierゴールド会員・flier book labo会員、および法人個人会員を対象に、プライベートな時間にライトに楽しめる「flierゆる要約読書会」も定期開催いたします。「flier要約読書会」よりもさらに広く、ゆるやかに本を語り合える仲間と出会いませんか。
開催： 2026年4月16日（木）19:00～20:00 ※オンライン開催【7月、11月にも開催を予定】
第1回テーマ： 『限りある時間の使い方』（オリバー・バークマン著）
参加費用：無料
お申し込み締切日： 2026年4月14日（火）15:00
詳細はこちらから：https://www.flierinc.com/column/flierdokushokai
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346258/images/bodyimage2】
■株式会社フライヤー 代表取締役CEO 大賀康史 コメント
本から知識を得ることは、それだけでもとても価値のあることだと思います。そして、その学びについて人と語り合うことで、理解がより深まり、新しい興味も広がっていきます。読書会は、そんな体験ができる素晴らしい場です。
事前準備ゼロで参加可能。短時間で共通の知識（要約）をインプットすることで組織の共通言語が生まれ、気づきを言葉にすることで学びが自分ごととして定着し、現場での実践につながる。単なるインプットの効率化に留まらず、組織内での知恵の共有を効果的に実現する「共創型読書」を推進します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346258/images/bodyimage1】
flierはこれまで、本の要約を通じて多忙なビジネスパーソンに「10分で読める良質なインプット」を提供してきました。しかし、読書後の「自分の業務にどう活かすか」「他者の視点ではどう見えるか」というアウトプットのプロセスは、個人の裁量に委ねられているという課題がありました。
「flier要約読書会」は、同じ要約を読み、その場で感想や実践アイデアをシェアするワークショップ形式のプログラムです。短時間で本質を掴めるflierの特性を活かし、「準備不要で、その場で学び、その場で深まる」という、現代のビジネスシーンに最適化した対話の場を提供します。
■ 「flier要約読書会」3つの特徴
1. 準備ゼロで参加可能。10分の要約が「共通言語」を作る
従来の読書会に必須の事前読書の負担をなくし、開始直後の10分で全員が同じ要約を読みます。情報の格差がない状態で対話を始めるため、心理的安全性が高く、密度の濃いディスカッションが可能です。
2.要約4,300冊以上を提供、累計法人導入社数1,300社を超えるflierならではの選書
要約と組織の悩みを掛け合わせ、その組織やチームがいま直面している「悩み」に効く書籍をセレクト。単なる教養としての読書ではなく、現場の課題解決やコミュニケーションに繋がる、リアルタイムの学習体験を構築します。
3. 多角的な視点による「知見のアップデート」
一つの要約に対し、職種や立場の異なる参加者が意見を交わすことで、一人では気づけなかった「行間の意味」や「実践のヒント」の気づきをアップデート。本の知見と、参加者の主観的な解釈を掛け合わせる場を提供します。
詳細・お申込みはこちらから：https://biz.flierinc.com/service/dokushokai
また、flierゴールド会員・flier book labo会員、および法人個人会員を対象に、プライベートな時間にライトに楽しめる「flierゆる要約読書会」も定期開催いたします。「flier要約読書会」よりもさらに広く、ゆるやかに本を語り合える仲間と出会いませんか。
開催： 2026年4月16日（木）19:00～20:00 ※オンライン開催【7月、11月にも開催を予定】
第1回テーマ： 『限りある時間の使い方』（オリバー・バークマン著）
参加費用：無料
お申し込み締切日： 2026年4月14日（火）15:00
詳細はこちらから：https://www.flierinc.com/column/flierdokushokai
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346258/images/bodyimage2】
■株式会社フライヤー 代表取締役CEO 大賀康史 コメント
本から知識を得ることは、それだけでもとても価値のあることだと思います。そして、その学びについて人と語り合うことで、理解がより深まり、新しい興味も広がっていきます。読書会は、そんな体験ができる素晴らしい場です。