PriceChanger、月40時間の手動価格更新を自動化する15日間無料トライアルを実施
競合の値動きに毎日1～3時間を費やし、夜間は対応できない――新年度こそ価格更新の自動化を検討するEC事業者へ
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」において、15日間無料トライアルの受付を開始しました。自社の商品データを使って価格自動更新の効果を検証でき、トライアル期間中の費用は一切かかりません。100商品程度であれば最短1分間隔での価格巡回・更新が可能です。
■ 月40時間の手作業、本当に自動化できるのか？
価格.comの価格調査・更新に月40時間以上を費やしているEC事業者は少なくありません。PriceChangerはこの作業を完全自動化しますが、「自社の商品数・価格帯・競合環境で本当に機能するのか」は、実際に動かさなければわかりません。
だからこそ、PriceChangerは15日間の無料トライアルを用意しています。デモ環境ではなく、自社の本番データで検証できる点が特長です。
■ 15日間で検証できること
● 価格自動更新の動作確認 - 自社の商品で、競合の価格変動に対して自動更新が実際にかかる様子を確認
● 対応スピードの検証 - 競合が値下げしてから何分で自社価格が更新されるかを実測
● 下限価格ガードのテスト - 原価割れラインの設定どおりに値下げが止まるかを確認
● 作業時間の削減効果 - トライアル前後で、価格更新にかけていた時間がどれだけ減ったかを体感
カタログスペックや導入事例ではなく、自社の実データで「効果があるかどうか」を15日間で判断できます。
■ 始め方 - 最短5分、3ステップ
STEP 1：PriceChangerサービスサイトからお申し込み
STEP 2：初期設定（対象商品・下限価格の登録）
STEP 3：自動更新スタート
最短申込当日から価格の自動監視・更新が始まります。専門知識は不要で、ブラウザから設定するだけで運用できます。
■ トライアル後の選択肢
● 効果を実感 → そのまま本契約へ移行。トライアル中の設定はすべて引き継がれる
● 合わないと判断 → 15日経過で自動終了。費用ゼロ、解約手続きも不要
契約前に実データで検証できるため、社内稟議の判断材料としても利用されています。
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ お申し込み・詳細
全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343631/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」において、15日間無料トライアルの受付を開始しました。自社の商品データを使って価格自動更新の効果を検証でき、トライアル期間中の費用は一切かかりません。100商品程度であれば最短1分間隔での価格巡回・更新が可能です。
■ 月40時間の手作業、本当に自動化できるのか？
価格.comの価格調査・更新に月40時間以上を費やしているEC事業者は少なくありません。PriceChangerはこの作業を完全自動化しますが、「自社の商品数・価格帯・競合環境で本当に機能するのか」は、実際に動かさなければわかりません。
だからこそ、PriceChangerは15日間の無料トライアルを用意しています。デモ環境ではなく、自社の本番データで検証できる点が特長です。
■ 15日間で検証できること
● 価格自動更新の動作確認 - 自社の商品で、競合の価格変動に対して自動更新が実際にかかる様子を確認
● 対応スピードの検証 - 競合が値下げしてから何分で自社価格が更新されるかを実測
● 下限価格ガードのテスト - 原価割れラインの設定どおりに値下げが止まるかを確認
● 作業時間の削減効果 - トライアル前後で、価格更新にかけていた時間がどれだけ減ったかを体感
カタログスペックや導入事例ではなく、自社の実データで「効果があるかどうか」を15日間で判断できます。
■ 始め方 - 最短5分、3ステップ
STEP 1：PriceChangerサービスサイトからお申し込み
STEP 2：初期設定（対象商品・下限価格の登録）
STEP 3：自動更新スタート
最短申込当日から価格の自動監視・更新が始まります。専門知識は不要で、ブラウザから設定するだけで運用できます。
■ トライアル後の選択肢
● 効果を実感 → そのまま本契約へ移行。トライアル中の設定はすべて引き継がれる
● 合わないと判断 → 15日経過で自動終了。費用ゼロ、解約手続きも不要
契約前に実データで検証できるため、社内稟議の判断材料としても利用されています。
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ お申し込み・詳細
全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343631/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
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