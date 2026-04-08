富山特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ富山」、4月7日に登録会員数1,000人を突破
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する富山に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ富山」は、2026年4月7日（火）に登録会員数が1,000人を突破したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346049/images/bodyimage1】
ジョブアンテナ富山：https://toyama.jobantenna.jp/
ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。
2016年より沖縄でサービスを開始したジョブアンテナは、2021年に初の地域展開として北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山・山形において各エリアの求人・転職メディア市場に参入しており、自社でジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
サイト上には、富山ならではの地場企業から富山に拠点を持つ全国的な企業・オンリーワン企業まで、4月7日時点で30社以上の企業情報と120件以上の求人情報が掲載されており、業種もメーカーや商社からサービス・流通・小売・インターネット関連まで多岐に渡っていることから、サービス開始から登録会員数は順調に増加しこの度1,000人を突破しました。
今後も「ジョブアンテナ富山」は、富山をはじめ各地域での実績をもとにサービスの競争優位性を強化していくことで、「富山の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
■「ジョブアンテナ富山」の登録属性（2026年4月7日時点）
4月7時点における登録会員の属性は、以下の通りとなっています。
会員数 ：1,015人
平均年齢 ：37.9歳
男女比 ：男性31.6%、女性43.7%、その他24.7%
転職希望時期：すぐにでも32.6%、半年以内23.4%、1年以内8.6%、翌年以降3.7%、
いい会社があれば30.6%、考えていない1.1%
※「ジョブアンテナ富山」の登録会員の55%以上が『半年以内の転職』を希望しています
■「攻めの採用」ができる双方向なマッチング機能
マッチングには従来の「待ちの採用」だけでなく、求職者や掲載企業に対して積極的にアプローチができる「攻めの採用」を取り入れています。流れはシンプルで、気になる企業や求職者がいたら、まずは「いいかも！」というサインを送り合い、双方でマッチングをしたら「お互いにいいかも！」が成立し、その後はチャット形式でやり取りが可能になります。「いいかも！」によるカジュアルかつ迅速な接触が、求職者のエンゲージメントを高めて採用を成功に導きます。なお、富山版オリジナルの「えっらいいいかも！」を送ることで、受け取った企業や求職者に対して、より強く興味を持っているとアピールすることもできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346049/images/bodyimage2】
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国9地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346049/images/bodyimage1】
ジョブアンテナ富山：https://toyama.jobantenna.jp/
ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。
2016年より沖縄でサービスを開始したジョブアンテナは、2021年に初の地域展開として北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山・山形において各エリアの求人・転職メディア市場に参入しており、自社でジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
サイト上には、富山ならではの地場企業から富山に拠点を持つ全国的な企業・オンリーワン企業まで、4月7日時点で30社以上の企業情報と120件以上の求人情報が掲載されており、業種もメーカーや商社からサービス・流通・小売・インターネット関連まで多岐に渡っていることから、サービス開始から登録会員数は順調に増加しこの度1,000人を突破しました。
今後も「ジョブアンテナ富山」は、富山をはじめ各地域での実績をもとにサービスの競争優位性を強化していくことで、「富山の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
■「ジョブアンテナ富山」の登録属性（2026年4月7日時点）
4月7時点における登録会員の属性は、以下の通りとなっています。
会員数 ：1,015人
平均年齢 ：37.9歳
男女比 ：男性31.6%、女性43.7%、その他24.7%
転職希望時期：すぐにでも32.6%、半年以内23.4%、1年以内8.6%、翌年以降3.7%、
いい会社があれば30.6%、考えていない1.1%
※「ジョブアンテナ富山」の登録会員の55%以上が『半年以内の転職』を希望しています
■「攻めの採用」ができる双方向なマッチング機能
マッチングには従来の「待ちの採用」だけでなく、求職者や掲載企業に対して積極的にアプローチができる「攻めの採用」を取り入れています。流れはシンプルで、気になる企業や求職者がいたら、まずは「いいかも！」というサインを送り合い、双方でマッチングをしたら「お互いにいいかも！」が成立し、その後はチャット形式でやり取りが可能になります。「いいかも！」によるカジュアルかつ迅速な接触が、求職者のエンゲージメントを高めて採用を成功に導きます。なお、富山版オリジナルの「えっらいいいかも！」を送ることで、受け取った企業や求職者に対して、より強く興味を持っているとアピールすることもできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346049/images/bodyimage2】
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国9地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
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