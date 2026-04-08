熱海ミニ横丁、4周年を迎えさらなる進化へ！ ～累計来場者数6万人突破、料理100種以上・酒1,000種以上、 “酒の壁”が象徴する唯一無二の上質な居酒屋～





伊豆半島合同会社（所在地：静岡県熱海市咲見町、代表社員：布施 和広）が運営する「熱海ミニ横丁」は、2026年4月9日（木）に開業4周年を迎えます。

創業以来、熱海の温泉街において独自の進化を重ねてきた「熱海ミニ横丁」は、料理100種類以上、酒1,000種類以上を揃える上質な居酒屋として、多くのお客様に支持されてまいりました。店内一面に酒が並ぶ圧巻の“酒の壁”は、いまや当店を象徴する存在となり、「ない酒がない」と評されるほどの圧倒的な酒処として認知を広げています。

2026年4月時点で、累計来場者数は6万人を突破。熱海市内や静岡県内はもちろん、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、埼玉県、鹿児島県など全国各地から、さらに海外からも多くのお客様にご来店いただいております。









4周年の節目にあたり、「熱海ミニ横丁」は2026年4月9日（木）の周年当日を休業日といたします。これは、次の一年をさらに良い状態で迎えるための決断です。記念すべき日にあえて休むという選択もまた、唯一無二の熱海ミニ横丁らしい判断だと考えております。

そのうえで、4周年記念キャンペーンは2026年4月10日（金）・4月11日（土）・4月12日（日）の3日間にわたり実施し、ご来場のお客様へ自社オリジナル日本酒「熱海桜」大吟醸を食前酒として一杯ずつ無料提供いたします。

■ 地元と全国、そして海外から支持される“圧倒的な酒処”

「熱海ミニ横丁」の最大の魅力のひとつは、何度訪れても飽きることのない圧倒的な酒の品揃えです。店内全体に並ぶ1,000種類を超える酒は、単なるメニューの多さではなく、空間そのものを形づくる“酒の壁”として、お客様に強い印象を与えています。

定番酒から希少酒まで幅広く取り揃え、酒好きの方にも驚いていただけるラインアップを実現していることから、「ない酒がない」「こんな酒処は見たことがない」といった声も多くいただいております。料理100種類以上、酒1,000種類以上という圧倒的な構成は、熱海という観光地の中でも異彩を放つ存在となっており、上質な小料理屋の要素も備えた、唯一無二の居酒屋として進化を続けています。

また、この4月は4周年にあわせ、酒棚の奥に隠れていた希少酒や終売酒も積極的に打ち出してまいります。2025年11月製造の黒龍酒造「黒龍 石田屋」「黒龍 二左衛門」、高木酒造「十四代 双虹」といった稀少酒に加え、1970年代特級表示の「ジョニーウォーカー黒」「ジョニーウォーカー赤」のハイボール提供、さらに販売終了となった焼酎「十四代 隼」も4月中は積極的にご案内してまいります。

酒の壁に象徴される熱海ミニ横丁の奥行きを、4周年のこの機会により深く体験していただける内容となっています。





























■ ホテル料理人、漁師、板前を経た“漁理人”が生み出す圧倒的な魚の説得力

料理面において、現在の「熱海ミニ横丁」を語るうえで欠かせない存在が、店舗統括責任者兼店長の中森英人です。東北のラグジュアリーホテルの調理場で長く勤務したのち、大箱居酒屋で店長を経験し、さらに漁師へ転身した異色の経歴を持つ人材であり、魚を獲る現場、魚を扱う現場、魚を料理として完成させる現場、そのすべてを知る稀有な存在です。

当店では、魚を知るうえで最上級の称号として“漁理人”の名を授けています。さばけない魚はないと言っても過言ではなく、毎日のように魚は丸のまま店舗へ届き、その日の状態を見極めながら自ら捌いて料理として提供しています。大型魚や珍魚まで扱う技術を持ち、マグロのような大きな魚であっても一人で対応できるほどの腕前です。

また、その日に届いた魚はInstagramでも日々発信しており、魚好きのお客様の間では、何が入るのかを見ること自体が楽しみのひとつになっています。すでに熱狂的なファンもついており、その味と技術を知ったお客様が繰り返し足を運ぶ理由にもなっています。

■ 料理に絶対的な自信

「熱海ミニ横丁」は、酒の種類や空間の個性だけで語れる店ではありません。料理においても、圧倒的な自信を持っています。炭火に向き合い、長年にわたり魚と肉の焼きに取り組んできた経験が、調理場全体の完成度を高めています。漁理人・中森英人が手がける炙り〆サバ、銀鱈西京焼き、鮟鱇の友和えなど、小料理屋の技法を取り入れた上質で格別な料理は、熱海ミニ横丁の現在地を象徴する一皿一皿です。

とりわけ刺し身盛り合わせは、その質を最もわかりやすく体感していただけるメニューです。希少な地魚を織り交ぜながら、マグロもしっかり据え、このボリュームと種類数で2,000円を切る内容は、近隣では真似のできない水準であり、まさに“ありえない”一皿だと自負しています。魚の種類、切りつけ、鮮度、構成、価格、そのすべてにおいて強い説得力を持っています。

また、熱海市出身の代表・布施和広が手がける干物やつまみも、当店の大きな魅力のひとつです。布施は約20年にわたり、星付き店舗を含むさまざまな企業の食品製造やメニュー開発に加えて宣伝・PRに携わってきました。その経験を生かし、オリジナル干物、オリジナルからすみ、オリジナル塩辛などを、丁寧に、そして完成度高く仕上げています。実際に、つまみの約半分ほどを代表が製造しています。

さらに、確立された独自の仕入れルートにより、神戸牛をはじめとする上質な食材も適切に仕入れ、調整したうえで提供しています。魚介類は単なる仕入れにとどまりません。布施自身が海釣りにも精通しており、東京湾の竹岡や小柴まで遠征し、“ドラゴン”と呼ばれる名店のみが取り扱える巨大太刀魚を釣り上げて提供するほか、地元では良型の石鯛、石垣鯛、クエ、ハタ、アマダイ、真鯛などを自ら釣り上げて提供することもあります。そのため、驚くほどリーズナブルな価格で、極上かつ希少な魚を楽しめることも、当店ならではの大きな価値となっています。

5月には、伊豆半島の南に位置する釣り人憧れの海域・銭洲への釣行も予定しており、新しい大型魚が店頭に並ぶ可能性もあります。何が入るかわからない、その日ならではの高揚感もまた、「熱海ミニ横丁」の料理の魅力です。

■ 唯一無二の空間を提供する上質な居酒屋

「熱海ミニ横丁」は、食と酒だけでは終わらない居酒屋として、他にはない独特の存在感を放っています。店内に足を踏み入れた瞬間、まず目に飛び込んでくるのは、1,000種類を超える酒が並ぶ圧巻の“酒の壁”です。しかし、この店の魅力は酒の数だけではありません。店内空間そのものが、ここでしか味わえない体験価値を生み出しています。

この内装は、スタッフの手でつくり上げたものであり、完成までに約1年半を要しました。きっちり採寸された完璧な棚では表現できない、独特の歪みやゆらぎ、手仕事ならではの温度感を出すため、あえて歪んだ棚をつくり、必要に応じて釘やテープも用いながら、常識的な整い方とは一線を画す手法で空間を構成しています。大工ではないからこそ生み出せた、レトロでアート性の高い室内は、完成度の高さとは異なる次元で人を惹きつける、極めて個性的な空間に仕上がっています。

浮世絵、昭和のポスターや看板、独特の棚構成、酒瓶が織りなす壁面、そして随所に見られる“未完成であることを魅力に変えた”造作の数々。そのすべてが重なり合い、「お酒の隠れ家」「お酒の図書館」「お酒の博物館」「私の隠れ家」など、さまざまな呼ばれ方をされる幻想的な世界観を形づくっています。熱海の温泉街、商店街を抜けた先に突然現れるこの空間は、国内外のお客様に強い印象を残し、マスメディアだけでなく、SNSでも圧倒的な支持を集めています。

また、この空間づくりの背景には、スタッフがこれまで全国で体験してきた非日常的な食と演出の現場があります。新宿では歌舞伎町が真っ赤に染まる「激辛グルメ祭り」に携わり、渋谷では公園通りから代々木公園までが青く染まる「青の洞窟 SHIBUYA」など、街全体を非日常へと変える催事に関わってきました。そうした経験の蓄積が、熱海ミニ横丁の空間づくりにも色濃く生かされています。これまで見てきたもの、感じてきたもの、そして熱海で表現したいと願ってきた世界観、そのすべてを注ぎ込んだ空間こそが、現在の「熱海ミニ横丁」です。

■ 屋台村から、1店舗のみの上質な居酒屋へ

創業当初、「熱海ミニ横丁」は屋台村スタイルとしてスタートしました。その後、2024年3月に完全リニューアルを行い、上質な居酒屋へと大きく生まれ変わりました。毎月のように店内外の内装・外装・メニュー開発に手を加え続けた結果、2025年7月には目指していたイメージ通りの“完全体”に到達しました。

この進化に伴い、常連客の増加や、集まる人材の質と量も大きく変化しました。経営面では、既に6万人が訪れ、1店舗で売上で年商1億円を超える規模へと成長し、従来の個人商店的な運営から脱却。組織化を進めることで人材の疲弊を防ぎ、それぞれの持ち場を専門性の高い人材が担う体制へと移行しています。

高い能力と意欲を持つ人材を積極的に集め、実力に応じてさらに昇給させていく運営方針も、店舗の成長を支える大きな要素となっています。料理、酒、空間、運営、そのすべてを本気で磨き続けてきた4年間だったと言えます。

■ 顧客層の広がりと、熱海を訪れる目的地としての存在感

現在の主な顧客層は、20代後半から60代のお酒好き・魚好きのお客様です。日本人のお客様が約8割を占め、熱海市内、静岡県内のほか、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、埼玉県、鹿児島県など全国各地からご来店いただいています。外国人のお客様は約2割で、中国、韓国、シンガポール、フランス、イギリス、ドイツ、アメリカ、カナダなど、多様な国と地域に広がっています。

温泉旅行の途中に立ち寄る店という枠を超え、「熱海ミニ横丁に行くために熱海へ来る」と言っていただけることも増えてまいりました。料理、酒、空間、そのどれか一つではなく、すべてが揃っているからこそ、多くのお客様にとって忘れられない場所になっていると考えています。

■ 4周年記念キャンペーン概要

周年当日休業日：2026年4月9日（木）

理由：4周年の節目にあたり、次の一年をさらに良い状態で迎えるための区切りとして休日

記念キャンペーン開催日：2026年4月10日（金）・4月11日（土）・4月12日（日）

内容：ご来場のお客様に、自社オリジナル日本酒「熱海桜」大吟醸を食前酒として一杯ずつ無料提供

「熱海桜」は、熱海の名を冠した自社オリジナル日本酒であり、当社が地域の魅力を発信するために展開している商品のひとつです。4周年という節目に、まず最初の一杯としてこの酒を味わっていただくことで、熱海ミニ横丁の現在の魅力と、これから先の進化を感じていただければと考えております。

※アルコールのため、20歳未満の方およびお車等を運転される方への提供は行いません。

※雄町を使った限定日本酒です。数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。









■ 代表コメント

伊豆半島合同会社 代表社員 布施 和広 コメント

「熱海ミニ横丁が4周年を迎えられることを、本当にうれしく思っています。ここまで来られたのは、ご来店くださったお客様、支えてくださった地域の皆さま、そして本気で店をつくってくれている仲間たちのおかげです。心から感謝しています。

私は熱海が大好きです。魚が大好きです。酒が大好きです。そして何より、日本が大好きです。だからこそ、この店では日本の食文化の面白さ、奥深さ、格好良さを、熱海という町の中で表現したいとずっと思ってきました。

魚を見れば、まだまだできることがある。酒を見れば、もっと集めたいものがある。空間を見れば、もっと驚かせられると思う。4周年は通過点です。全世界に向けて、これからも熱海の思い出になる店、日本の良さを体験できる店として、さらに進化し続けてまいります。」

熱海の地に根ざしながら、料理、酒、空間、そのすべてを磨き続けてきた「熱海ミニ横丁」は、これからも“唯一無二の上質な居酒屋”として歩み続けてまいります。4周年を迎えるこの機会に、ぜひ足をお運びください。

熱海の街をもっと世界へ。

【運営会社概要】

運営会社名：伊豆半島合同会社

資本金 ：8,000,000円

代表者 ：布施 和広

所在地 ：〒413-0019 静岡県熱海市咲見町7-33 ユニオンビルB1階

電話番号 ：0557-82-2588

事業内容 ：観光土産品の企画・製造販売・コンサルティング、商業施設・居酒屋・茶屋の運営

公式頁 ：https://izuhanto.com

【店舗情報】

店舗名称 ：熱海ミニ横丁

店舗統括 ：中森 英人

所在地 ：〒413-0019 静岡県熱海市咲見町7-33 ユニオンビル1階

電話番号 ：0557-82-2588

公式サイト：https://www.izuhanto.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/izuhanto_llc

Instagram：https://www.instagram.com/atamiyokocho/

【報道関係者お問い合わせ先】

伊豆半島合同会社 広報PR事務局

TEL：03-4360-5056