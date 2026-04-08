『一枚広げると、世界がある 』街が、宇宙が、アトリエがファミリーを包む

株式会社ダッドウェイ















赤ちゃんとの暮らし、必ずそばにやわらかな布があります。

沐浴のあとに包む、お昼寝のブランケットになる、授乳時のケープになる、お出かけの日よけに。

aden + anais（エイデン）のおくるみは、育児のあらゆるシーンで自然に活躍します。















「なぜ4枚セットなの？」とよく聞かれます。それは、毎日気兼ねなく洗濯できるよう、洗い替えとして複数枚が手元にあることで、「いつでも清潔に、いつでも使える」安心感が生まれるから。何役もこなせるおくるみだからこそ、手元に複数枚があることが育児の心強さになります。

洗うたびにやわらかくなる。それがモスリンコットンを使用している、 aden + anaisの変わらない良さです。これまでも、これからも。





世界中のママに長く愛され続けてきたのは、生地の良さが使い続けるほどに実感できるから。1枚のおくるみが、気づけば何年も手放せない存在になっている--そういう声を、私たちはずっと大切にしています。

三つのそれぞれの物語。

今回発表するコレクションは、それぞれ異なる世界が宿っています。摩天楼と公園の街、宇宙の広がり、アトリエの繊細さ--どれも「一枚の絵」として完成した、記念撮影やプレゼントにもぴったりなデザインです。











ニューヨーク





ブルックリンブリッジ、イエローキャブ、マンハッタンの空。街ごと包み込む、一枚絵のおくるみ。

ニューヨークの街並みをやわらかなタッチで描いたミューラル（一枚絵）プリント。橋、ビル、木々、回転木馬--細部まで描き込まれた柄は、広げるたびに発見がある一枚です。





スタッフが選ぶ、こんな方に

「育児用品って、何を選べばいいかわからなくて」

そんな男性のお客様に、真っ先におすすめしています。

柄を広げてお見せすると、「これ素敵」と自然に手が伸びる。

贈った相手にも、選んだ気持ちが伝わる一枚です。











スペース





地球、土星、木星--太陽系がまるごと一枚に。生まれた日から、宇宙を夢見る。

惑星と軌道を水彩タッチで描いた宇宙コレクション。広げると太陽系がそのまま現れる、スケールの大きな一枚です。性別を問わず選びやすく、モノトーンのお洋服にも自然に馴染みます。





スタッフが選ぶ、こんな方に

お出かけで差をつけたい方へ

ベビーカーカバーや授乳ケープとして使うとき、広げるたびに、周りの視線を集めるような華やかさがあります。モノトーンコーデのご家族にも相性抜群で、一枚あるだけでお出かけが特別になります。















リボン





青、緑、ピンク、ラベンダー--色とりどりのリボンが、やわらかく舞う。

様々な色のリボンが散りばめられた、繊細でフェミニンなコレクション。モスリンの透け感が柄をよりやわらかく見せ、手に取るほどに愛おしさが増します。





スタッフが選ぶ、こんな方に

「かわいいけど、甘すぎないものを探していて」

そんなお客様に、迷わずおすすめしています。

色とりどりのリボンなのに、不思議とうるさくない。

品と華やかさを兼ね備え、贈った瞬間の喜ぶ顔が目に浮かぶような柄です。





この柄が映えるのは、aden + anaisだから。

薄く軽いガーゼ素材に、鮮やかな色をしっかり乗せることは、とても難しい技術です。aden + anaisは、モスリンコットンの産地との長年の協業を通じ、高い水準の染色・プリント技術を培ってきました。

ニューヨークの街並みの細密な描写も、宇宙の深いネイビーと金の星も、色とりどりのリボンも--色がくすまず、にじまず、鮮やかに存在しています。洗うたびに柔らかくなりながら、色は長く美しく保たれる。それがaden + anaisの品質です。





一枚のおくるみが、記憶になる。

記念撮影に使いたくなる、プレゼントに選びたくなる--どの柄も、そういう瞬間を思い描いてデザインされています。赤ちゃんとの最初の日々に、ただそこにあるだけでなく、写真と共に記憶に残したくなる一枚を。

“エイデン”が2026年に届けたいのは、そんな想いを込めたおくるみです。

【商品概要】aden + anais

おくるみスワドル 4枚セット \7,480 / 2枚セット \4,730

ブランケット \7,480 / ウォッシュクロス 3枚セット \2,200 （すべて税込）



















取り扱い

エイデンアンドアネイ公式ショップ( https://www.rakuten.co.jp/adenandanais/ )

・DADWAY店舗( https://www.dadway.com/store/ )全国の百貨店、ベビー量販店など

発売日 2026年4月8日（火）

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2月、東京。ブランドの「箱庭」を作った。

今年2月、「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展しました。一歩足を踏み入れた瞬間に、aden + anaisの世界観をふわっと感じてもらえるような空間を目指しました。







Tokyo International Gift Show Spring 2026

ご来場いただいた方々からの声

「世界観がそのまま伝わってくる」「自分のお店に取り入れたい」という声をいただきました。“エイデン”の空気感を直接体感していただける機会となり、新しい出会いも生まれた3日間でした。