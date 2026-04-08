株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Switch2向けゲームアクセサリーとして、『CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）』プレミアムとスタンダードの2種を2026年5月下旬に発売いたします。

【特徴1】専用の貼り付けキット付きで、貼り付けが苦手な方でも簡単に貼れる！

付属の貼り付けキットを使用することで、貼り付けが苦手な方でも、簡単かつ正確にガラスパネルを貼り付けることができます。また、接着面には高品質なシリコン素材を採用。自己吸着タイプのため、パネルがすっと貼り付き、気泡が入りにくい仕様です。万が一細かい気泡が入った場合でも、時間の経過とともに自然に抜けていきます。

【特徴2】硬度9H※の強化ガラスで画面を守る

硬度9Hの強化ガラス素材を採用。ガラス部分の厚さはプレミアム0.2mm、スタンダード0.33mmで、装着時の違和感が少なく、画面をキズからしっかり保護します。ドックの使用やタッチパネル操作も問題なくできます。プレミアムはAGC製(日本製)ガラスを使用しています。※JIS規格のひっかき硬度（鉛筆法）により、硬度9Hの鉛筆でもキズがつかないことを表しています。一般的な保護フィルムは硬度2～3H程度です。

【特徴3】高光沢効果＆透過率90％の高透明度で、画面本来のクリアな映像が楽しめる

高級感のある高光沢タイプのガラスパネルです。透過率90％と透明度も高いため、画面本来のクリアな映像が楽しめます。

【特徴4】ラウンドカット＆飛散防止で安全性に配慮

パネルの縁はラウンドカット加工によって、なめらかな手触りに。また、万が一の破損に備え、飛散防止加工も施しています。

『CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）』製品概要

■デザイン(JAN)：プレミアム(4544859036965)／スタンダード(4544859036972)■対応機種：Nintendo Switch 2■セット内容：ガラスパネル×1、貼り付け用ガイド枠×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シート×1、クリーニングシート×2、取扱説明書×1■素材：強化ガラス (ガラスパネル)、ポリエステル (クリーニングクロス)■価格：オープンプライス（参考価格［プレミアム］1,980円(税込) 1,800円(本体) ［スタンダード］1,320円(税込) 1,200円(本体)）■発売日：2026年5月下旬予定

※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

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