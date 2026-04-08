情報流通及びインバウンド支援、システム提供を行う株式会社シャレ(所在地：大阪府大阪市浪速区、代表取締役：金本 浩一)は、完全無料の待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」において、2026年3月にアクセシビリティ強化アップデートを実施いたしました。今回のアップデートでは「多言語対応(自動言語切替)」「音声読み上げ対応」の2つの新機能を追加し、訪日外国人のお客様や視覚に障がいをお持ちのお客様を含む、すべての方にご利用いただける待ち時間表示を実現します。





待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」URL： https://rxwaittime.com/





待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」HP





■アップデートの背景

2025年10月の正式リリース以降、薬局・病院・美容室をはじめ、飲食店やクリーニング店など様々な業種の店舗様にご利用いただいております。近年のインバウンド需要の高まりにより、外国人観光客が地域の薬局や飲食店を訪れるケースが増加しています。また、高齢者や視覚に障がいをお持ちの方など、画面の文字を読みづらいお客様への配慮も求められています。こうした社会的ニーズにお応えするため、今回のアクセシビリティ強化アップデートを実施いたしました。すべての新機能は、従来どおり完全無料でご利用いただけます。









■新機能の特徴

＊多言語対応(自動言語切替)(お客様側機能) ─ 言語の壁を超えて、待ち時間をわかりやすく

お客様の待ち時間確認画面が、英語・中国語・韓国語に対応いたしました。お客様のスマートフォンの言語設定を自動で検知し、該当する言語で待ち時間や案内メッセージを表示します。お客様自身が言語を選択する操作は一切不要で、二次元コードを読み取るだけで母国語に近い言語で情報を確認できます。店舗様側の設定や操作も不要です。インバウンド対応に課題を感じている店舗様にとって、追加コストなしで外国人のお客様へのおもてなしを向上できます。





多言語対応





＊音声読み上げ対応(お客様側機能) ─ 「聴く」待ち時間で、もっとやさしく

待ち時間の情報を音声で読み上げる機能を追加いたしました。スマートフォンで待ち時間を確認するお客様は、画面上の読み上げボタンをタップすることで、現在の待ち時間を音声で聞くことができます。また、待合室に設置したモニター表示画面では、待ち時間やメッセージが変化した際に自動で音声読み上げを行う機能もご利用いただけます(管理画面からON/OFFの切替が可能、デフォルトはOFF)。高齢者の方や視覚に障がいをお持ちの方はもちろん、スマートフォンの画面を見続けられない状況でも待ち時間を把握でき、すべてのお客様にとってより快適な待ち時間体験を提供します。音声読み上げは多言語対応と連動しており、英語・中国語・韓国語での読み上げにも対応しています。





音声読み上げ対応





＊引き続き完全無料・簡単操作

今回追加される2つの新機能を含め、すべての機能は永年無料でご利用いただけます。新規導入も既存店舗様のアップデートも、追加費用は一切かかりません。多言語対応は完全自動で動作し、音声読み上げも管理画面から直感的に設定でき、専門知識は不要です。









■待合室がない店舗・待ち時間が短い店舗でも活用可能

「-待革(まちかく)-」は、待合室がある薬局や病院だけでなく、たこ焼き屋・クリーニング店・お弁当屋など、待合室がない店舗や待ち時間が短い店舗でもご活用いただけます。二次元コードによる事前の混雑確認により、お客様は空いている時間帯を狙って来店でき、顧客満足度の向上やリピート率の改善につながります。今回の多言語対応により、外国人観光客が多いエリアの店舗様にとっても、言語の壁を気にせずご導入いただけるようになりました。









■ご利用の流れ

1. WEBページ( https://rxwaittime.com/ )から無料登録(店舗名とメールアドレス、パスワードを登録)

2. 管理画面にログインし、現在の待ち人数と1人あたりの所要時間を設定

3. 待ち時間表示用のURLを、待合室のTVやパソコンモニタ等で表示(必要に応じて)

4. 二次元コードを店頭に設置(印刷用・モニター表示用の2形式を用意)

5. (お客様側)二次元コードを読み取り、スマホで待ち時間と目安時刻を確認 ─ 外国語のスマホでも自動で翻訳表示

6. (お客様側)お気に入り登録で、次回以降はワンタップで混雑状況をチェック可能









■サービス概要

サービス名 ： 待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」

新機能リリース： 2026年3月31日

運用時間 ： 24時間

料金 ： 無料

申込方法 ： WEBページから登録

URL ： https://rxwaittime.com/









■会社概要

商号 ： 株式会社シャレ

代表者 ： 代表取締役 金本 浩一

所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-18-8 K2 ビル 4F

設立 ： 1999年9月

事業内容 ： 情報流通支援、システム提供、インバウンド関連事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://osyare.biz/