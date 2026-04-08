イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)は、首都圏を中心に洋菓子店を運営する株式会社銀座コージーコーナー(代表取締役社長：庄野 和彦)とAEON Pay加盟店契約を締結しました。これにより、2026年4月6日(月)より、イオングループ店舗に入居する店舗以外でも、当社が提供するスマホ決済「AEON Pay(イオンペイ)」がご利用いただけるようになりました※。この機会に、ぜひ、AEON Payをご利用ください。

※：AEON Payご利用可能店舗は以下をご参照ください。(2026年4月1日時点)





銀座コージーコーナー×AEON Pay





■AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン)」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードすることでご利用いただけるキャッシュレス決済サービスです。お財布を持たなくても、スマホ1つでイオンや全国の加盟店でスムーズにお支払いが可能です。

AEON Payの魅力は、コード決済(2次元コード、バーコード)とWAONタッチ(電子マネーWAON)の2つの決済方法を自由に選択できます。また、それぞれのチャージ残高をアプリ内でいつでも簡単に移行ができるため、お客さまの状況に合わせて柔軟に使い分けることができます。

また、AEON Payには「ご当地WAON」機能が搭載されており、全国約180の地域・団体から寄付先を選び、チャージ払いを通じて寄付が可能です。普段のお買い物が、地域経済の活性化や環境保全、観光振興など社会貢献につながります。





AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。

詳細はこちら： https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/





今後も当社は、加盟店(パートナー)とともに、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。









【AEON Pay利用可能店舗一覧】(2026年4月1日時点)

※下記URLまたは記事末尾のPDFにてリストを公開しておりますので、そちらをご覧ください。

https://www.atpress.ne.jp/releases/586963/att_586963_1.pdf