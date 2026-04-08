株式会社レボルカ(本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：浜松 典郎)は、2026年4月22日(水)12：10～12：50に、「使える抗体にするための『高機能化』最前線」をテーマにしたウェビナーを開催いたします。





ウェビナーバナー





■ウェビナー概要

多くの抗体開発において、抗体の高機能化(発現量の改善、安定化、ヒト化、免疫原性の低下等)は、経験や勘、また多数のスクリーニングに頼りがちでした。せっかくいい抗体を見つけたと思ったのに、その高機能化がネックで次の開発段階に進めないといったことは、決して珍しいことではありません。

しかし近年、高機能化における知見の蓄積、AIなどによってそのプロセスに変化が生じようとしています。

このセミナーでは、東北大学の教授であり、当社のCSO(最高科学責任者)でもある梅津光央が長年の抗体改善における知見や方法論をまとめ、あらたな時代の抗体開発についての指針をお話します。





ウェビナー名： 「使える抗体にするための『高機能化』最前線」

～AIと勝ち筋設計で、手探り・運頼みから卒業しよう～

開催日時 ： 2026年4月22日(水)12：10～12：50

開催場所 ： Zoom配信(オンライン)

参加費 ： 無料

主催 ： 株式会社レボルカ

登録方法 ： https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GmFXup6pTyO6aNh9Gto5rA

なお、当日の講演の内容により、録画配信をする場合があります。ご都合が悪い方にはメールでお知らせいたしますのでご登録ください。

登録特典：RevoAb(R)による「高機能化」事例集をセミナー終了後にお送りします









■こんな方におすすめ

・せっかく見つけた抗体なのに次に進めなくて困っている

・抗体の高機能化にかける人も予算もない

・一度、抗体の高機能化を体系だって学びたい

・抗体に関わる全ての研究者の方









■講師プロフィール

梅津 光央

東北大学大学院工学研究科 バイオ工学専攻 生体機能化学講座(タンパク質工学分野) 教授

株式会社レボルカ 取締役CSO

2000年、東北大学大学院工学研究科生物工学専攻博士課程を修了。2000年、ライデン大学の特別研究員を経て、2001年より東北大学教員、2014年より現職。

専門分野は、生体機能化学、タンパク質工学、分子認識、ハイブリッド自己組織化。2005年には第20回生体機能関連化学部会部会講演賞、2008年にはアメリカ材料学会春季大会ポスター賞を受賞。