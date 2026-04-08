播州織ブランド『HaTaKaKe』が母の日キャンペーンを5月10日(日)まで開催！「オリジナル布製巾着」のギフト包装を特別価格で提供
200年以上の歴史を誇る兵庫県北播磨の伝統工芸「播州織」。テキスタイルメーカーである島田製織株式会社(所在地：兵庫県西脇市)の自社ブランド『HaTaKaKe』は、2026年4月3日(金)より、公式オンラインストアにて母の日に向けたキャンペーンを開催しております。
やさしさ包む播州織の贈りもの
播州織は、兵庫県北播磨地区で、200年以上の歴史を誇る織物です。
その特徴は、あらかじめ染め上げた糸を織り上げ生地にする、「先染め織物」という製造方法。
織り重なる色糸から生まれる細やかな柄や、変化に富んだ豊かな風合いによる、上質な肌心地が最大の魅力です。
キャンペーン期間中、ギフト包装として人気のアップサイクル生地を使用した「オリジナル布製巾着」を、期間限定の特別価格(税込み220円)でご用意。
パッケージとしてだけではなく、受け取った後も長く愛用できる巾着は、環境への配慮と贈る相手への思いやりを形にしたもの。
贈りもの用の入れ物としての役割にとどまらず、エプロンを取り出した後も、バッグの中の整理ポーチや旅のお供として、お相手に寄り添い続けます 。
播州織がつなぐ新しいギフトの形、大切な方への「ありがとう」と一緒にお届けください！
■キャンペーン概要
実施期間：2026年4月3日(金)～5月10日(日)
対象 ：HaTaKaKe ONLINE STOREでエプロンをご購入の方限定
内容 ：エプロン専用ギフト巾着、通常660円(税込)を、
期間中は220円(税込)にてお求めいただけます。
※Amazonでのお買上げは、当キャンペーンの対象外となります。
■エプロン専用ギフト巾着のご紹介
エプロン専用ギフト巾着
仕様 ：HaTaKaKeブランドネーム付き。
紐は共布を使用し、細部までこだわった仕上がりです。
素材 ：播州織
サイズ：横 255mm ×縦 345mm(紐：7mm巾)
※寸法に若干の個体差があります。
また、手作業による平置きでの採寸のため多少誤差が生じます。
カラー：ピンク、イエロー、ブルーよりお選びいただけます。
散らかりがちなメイク道具や充電器、お守りなどの大切な小物入れに。
アメニティをまとめて入れて、旅の相棒としてもご使用ください。
また、開ける瞬間の高揚感を演出する、フォーマルな贈り物用に、紙製の専用ギフトBOXもご用意しています。
用途や、お相手の方のライフスタイルに合わせて、ギフトの包装をお選びください。
■『HaTaKaKe』について
織機にタテの糸をのせることを、私たちは“機(ハタ)にかける”といいます。
糸が機にかかるその時が、糸が生地になる最初の一歩。
糸が交わり織物になる。スケッチに描いた画が生地になる。
HaTaKaKeは、そんな始まりの時を共有いただきたいとの思いから名付けました。
■『HaTaKaKe』公式サイトについて
ONLINE STORE： https://hatakake.com/
Instagram ： https://www.instagram.com/hatakake_/
Facebook ： https://www.facebook.com/profile.php?id=100063707222439
Amazon ： https://onl.tw/3GyEyD4
■会社概要
名称 ： 島田製織株式会社
代表 ： 代表取締役 嶋田 幸直
設立 ： 1948年5月
所在地 ： 兵庫県西脇市野村町1796-67
事業内容： 先染め織物、その他織物の企画・製造・販売、製品事業
HP ： https://shimada-seishoku.com/