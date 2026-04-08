200年以上の歴史を誇る兵庫県北播磨の伝統工芸「播州織」。テキスタイルメーカーである島田製織株式会社(所在地：兵庫県西脇市)の自社ブランド『HaTaKaKe』は、2026年4月3日(金)より、公式オンラインストアにて母の日に向けたキャンペーンを開催しております。





やさしさ包む播州織の贈りもの





播州織は、兵庫県北播磨地区で、200年以上の歴史を誇る織物です。

その特徴は、あらかじめ染め上げた糸を織り上げ生地にする、「先染め織物」という製造方法。

織り重なる色糸から生まれる細やかな柄や、変化に富んだ豊かな風合いによる、上質な肌心地が最大の魅力です。





キャンペーン期間中、ギフト包装として人気のアップサイクル生地を使用した「オリジナル布製巾着」を、期間限定の特別価格(税込み220円)でご用意。

パッケージとしてだけではなく、受け取った後も長く愛用できる巾着は、環境への配慮と贈る相手への思いやりを形にしたもの。

贈りもの用の入れ物としての役割にとどまらず、エプロンを取り出した後も、バッグの中の整理ポーチや旅のお供として、お相手に寄り添い続けます 。

播州織がつなぐ新しいギフトの形、大切な方への「ありがとう」と一緒にお届けください！









■キャンペーン概要

実施期間：2026年4月3日(金)～5月10日(日)

対象 ：HaTaKaKe ONLINE STOREでエプロンをご購入の方限定

内容 ：エプロン専用ギフト巾着、通常660円(税込)を、

期間中は220円(税込)にてお求めいただけます。

※Amazonでのお買上げは、当キャンペーンの対象外となります。









■エプロン専用ギフト巾着のご紹介





エプロン専用ギフト巾着





仕様 ：HaTaKaKeブランドネーム付き。

紐は共布を使用し、細部までこだわった仕上がりです。

素材 ：播州織

サイズ：横 255mm ×縦 345mm(紐：7mm巾)

※寸法に若干の個体差があります。

また、手作業による平置きでの採寸のため多少誤差が生じます。

カラー：ピンク、イエロー、ブルーよりお選びいただけます。





散らかりがちなメイク道具や充電器、お守りなどの大切な小物入れに。

アメニティをまとめて入れて、旅の相棒としてもご使用ください。





また、開ける瞬間の高揚感を演出する、フォーマルな贈り物用に、紙製の専用ギフトBOXもご用意しています。

用途や、お相手の方のライフスタイルに合わせて、ギフトの包装をお選びください。









■『HaTaKaKe』について

織機にタテの糸をのせることを、私たちは“機(ハタ)にかける”といいます。

糸が機にかかるその時が、糸が生地になる最初の一歩。

糸が交わり織物になる。スケッチに描いた画が生地になる。

HaTaKaKeは、そんな始まりの時を共有いただきたいとの思いから名付けました。









■『HaTaKaKe』公式サイトについて

ONLINE STORE： https://hatakake.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/hatakake_/

Facebook ： https://www.facebook.com/profile.php?id=100063707222439

Amazon ： https://onl.tw/3GyEyD4









■会社概要

名称 ： 島田製織株式会社

代表 ： 代表取締役 嶋田 幸直

設立 ： 1948年5月

所在地 ： 兵庫県西脇市野村町1796-67

事業内容： 先染め織物、その他織物の企画・製造・販売、製品事業

HP ： https://shimada-seishoku.com/