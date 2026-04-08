位置情報データの収集・分析・活用サービスを提供する、株式会社ブログウォッチャー(本社：東京都港区、代表取締役社長：新村 生、以下「ブログウォッチャー」)は、2026年4月8日より、ポスティングや折込チラシの対象エリアと同じ範囲(町丁目単位)にジオターゲティング広告を配信できる広告配信システム『Profile Passport AD Lite(以下、PPADLite)』のベータ版をリリースいたします。

本サービスは、専用のWeb管理画面(WebUI)を通じて、これまでデジタル広告の導入が難しかった小規模な販促においても、「手軽に・低単価から・商圏への配信」を可能にするものです。





※Profile Passport AD Lite概要





■開発の背景：エリア販促を「もっと自由で、効果的に」

地域密着型のビジネスにおいて、特定のエリアに情報を届けるポスティングやチラシは重要な施策です。しかし、「チラシが届かない層(ポスティング禁止物件や新聞未購読層)へのアプローチ」や、「Web広告を始めたいが予算や運用がハードルになっている」といった課題が多く存在していました。

ブログウォッチャーは、膨大な位置情報データを蓄積するプラットフォームを活用し、チラシ配布と同じ細かさ(町丁目単位)でWeb広告を配信できる仕組みを構築。チラシの効果を補完・最大化する使い方はもちろん、Web単体で手軽に地域集客を行うツールとして、エリアマーケティングの選択肢を広げます。









■『Profile Passport AD Lite』が提供する2つの主要な活用シーン

1. 【チラシ×Webの併用】チラシ配布エリアと同じターゲットをデジタルでも継続的にアプローチ

ポスティングや折込チラシを配布する「同じ町丁目」をWeb広告のターゲットとして指定可能です。チラシで視覚的に認知を行い、Web広告でリマインド(再想起)を促すことで、来店検討のきっかけをスムーズに提供します。また、物理的にチラシが届かない層へも情報の接触機会を最大化させることができます。





2. 【Web単体の小口利用】少額予算で商圏にピンポイントアプローチ

「特定の店舗周辺の住民だけに知らせたい」といった小規模なニーズに最適です。1週間・5万円からの低予算設定により、これまで「最低出稿金額」の壁で断念していたWeb広告が、地場のチラシ感覚で手軽に開始できます。









■『PPADLite』3つの特徴

●町丁目単位のターゲティング：町丁目単位の細かなエリア指定により、無駄のない広告運用を実現。





●専用WebUIでかんたん入稿：ブラウザ上でエリア・期間・予算を設定し、バナーを貼るだけで完了。最短3営業日で配信スタート。





●手軽に始められる設計：1案件5万円から申し込み可能。契約手続きや運用の複雑さを排除した“ライト”な使い心地。





※サービスイメージ





■【期間限定】初回のご発注無料キャンペーン実施中！

ベータ版リリースを記念して、初めて本サービスをご利用いただく企業様を対象に、初回発注分を最大10万円まで無料で配信するキャンペーンを実施いたします。





特典内容：初回のご発注分(上限10万円分)を無料で配信

適用条件：2026年5月31日までにWebUI経由で入稿完了した案件

2026年6月30日までに配信が完了する案件

先着50社

その他適用条件あり(詳しくは商談時にお問い合わせください)

申込方法：サービスサイトよりお問い合わせください

https://www.blogwatcher.co.jp/service/profile-passport-ad-lite









■サービスの今後の展望について

●現状の配信可能媒体はYahoo!ディスプレイ広告のみですが、4月以降、Google広告／Meta広告(Facebook・Instagram)も順次拡大予定です。





●なお、WebUIではなく、当社のAPIを利用した広告配信システムのご利用も承っております(導入事例あり)。これによりお客様のダッシュボードから広告配信を行うことも可能です。お気軽にお問い合わせください。





●また、ご利用いただいたお客様からの声をもとにさらに使いやすくするための機能エンハンスを実施予定です。是非ベータ版をご利用いただき様々な声をいただけますと幸いです。









＜ブログウォッチャー 会社概要＞

商号 ： 株式会社ブログウォッチャー

代表者 ： 代表取締役社長 新村 生

所在地 ： 〒108-0023 東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル 5F

設立 ： 2007年4月

URL ： https://www.blogwatcher.co.jp/

事業内容： 位置情報データプラットフォームによる

位置情報関連サービス開発・提供。

SDKの提供や分析、広告配信、データ連携など

位置情報データにまつわる様々なソリューションがあります。





▼利用する位置情報データについて

ブログウォッチャーが活用しているデータは、提携アプリをダウンロードしていて、かつ位置情報取得を許可したユーザーの情報のみを利用しています。





・データの取得・活用についての詳細：

https://www.blogwatcher.co.jp/terms/





・データの取り扱いやプライバシー保護の取り組みを、イラスト付きでやさしく解説

「位置情報をONにするとどうなるの？」：

https://www.blogwatcher.co.jp/safety_of_locationinformation





▼運営メディア

・人流データを可視化する情報発信メディア「まちログ」： https://www.blogwatcher.co.jp/machilog





ブログウォッチャーが活用しているデータは、提携アプリをダウンロードしていて、かつ位置情報取得を許可したユーザーの情報のみを利用しています。

データの取得・活用について、詳しくはこちらをご覧ください： https://www.blogwatcher.co.jp/terms/





※このプレスリリースに記載されている情報は発表日時点のものであり、予告なく変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。