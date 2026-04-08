エステサロンを展開するレイズ＆カンパニー株式会社(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：杉山 巨樹)は、内側からのコンディションに着目した美容ドリンク「ルプルン」を2026年4月17日に発売いたします。

ピクノジェノール(R)60mg(※1)、フィッシュコラーゲンペプチド5000mgを配合し、1包20mLに美容成分を高密度に設計。更年期前後の女性が感じやすい変化に寄り添う、新しいインナーケア習慣を提案します。





ルプルン ※イメージ





◆開発背景：拡大する“インナーケア市場”と現場の違和感

近年、年齢に伴う変化に対するインナーケアへの関心が高まり、サプリメントや美容ドリンク市場は拡大を続けています。

一方で、エステサロンの現場では、「スキンケアや施術を続けているのに、以前のような実感が得られない」といった声が増えていました。

外側のケアだけでは届かない領域があるのではないか。

その違和感が、本商品の開発のきっかけとなりました。









◆開発ストーリー：「何を足すか」ではなく「どう設計するか」

開発にあたって私たちが直面したのは、“成分を増やすほど良いとは限らない”という課題でした。

実際に試作を重ねる中で、配合量・バランス・飲みやすさのすべてを満たすことは容易ではなく、何度も設計を見直すことになりました。

その中でたどり着いたのが、「必要なものを、必要なバランスで組み合わせる」という設計思想です。









◆特徴(1)：20mLに凝縮された“高密度設計”

ルプルンは、1包20mLというコンパクトな容量の中に、美容成分を高密度に配合しています。

ピクノジェノール(R)を60mg配合(※1)、さらにフィッシュコラーゲンペプチドを5000mg配合し、1包あたりの約25％をコラーゲンが占める設計となっています。

飲みやすさや味を重視した商品が多い中で、本商品は「成分設計そのもの」に重点を置いています。









◆特徴(2)：組み合わせまで設計されたインナーケア

20mLというコンパクトな設計の中で、各成分がバランスよく働くよう組み合わせにもこだわりました。

それぞれの成分を個別に摂るのではなく、組み合わせることで成り立つ設計により、1包で効率よく取り入れられる点が特長です。





・フィッシュコラーゲンペプチド × ビタミンC

・ヒアルロン酸 × セラミド

・ピクノジェノール(R) × ビタミンC





それぞれの役割を踏まえた設計により、日々のコンディションをトータルでサポートします。









◆特徴(3)：毎日の続けやすさ

美容ドリンクは「続けられるかどうか」も重要な要素です。

ルプルンでは、甘味料にアガベシロップを使用し、人工甘味料の使用を極力抑えています。

また、プラセンタエキス特有のにおいにも配慮し、飲みやすさにもこだわりました。

持ち歩きやすい個包装タイプです。









◆開発者：美肌家 杉山奈津子 コメント

現場でお客様と向き合う中で、肌だけでなく身体全体のコンディションが美しさに影響していると感じてきました。

外側のケアだけでは追いつかないと感じる瞬間に対して、内側からのケアという選択肢を届けたい。

日々を前向きに、自分らしく過ごすためのサポートとして、この商品を開発しました。





美肌家 杉山奈津子





◆ターゲット

・更年期前後で変化を感じ始めた方

・外側のケアだけでは物足りなさを感じている方

・日々を前向きに過ごしたい方









◆商品概要

持ち歩きやすい個包装タイプ

商品名 ： ルプルン

内容量 ： 1箱10包入り

価格 ： 9,720円(税込)

発売日 ： 2026年4月17日

販売ページ： https://c.raytenor.jp/products/RNI0023S/

※レイテノール公式通販









◆販売方法

2026年4月17日より、YouTubeライブコマースにて販売開始予定です。









◆会社概要

レイテノールは『素肌が輝く、光が灯る。』をモットーとし、同じ悩みを持つ女性として、ともに笑顔で人生を送る美容の相談役として、安心して末永くご利用いただけるサロン運営・化粧品開発を目指しています。

またヘアケアブランドRe:innocentやコルギサロン、飲食店を運営し、身体の内外から美容と健康をサポートするための事業を展開、そしてそれらを多くの方に伝えるためにYouTubeチャンネル(アンチエイジング専門*レイテノールチャンネル、登録者16.9万人)の運営を行っています。





レイテノール ロゴ





会社名 ： レイズ＆カンパニー株式会社

所在地 ： 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-17 米善ビル4階

代表者 ： 杉山 巨樹

事業内容 ： エステサロン、スキンケア・ヘアケア開発、コルギサロン、

飲食店運営、動画制作、スタジオ事業

通販サイト ： https://c.raytenor.jp/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@RaytenorJp

Instagram ： https://www.instagram.com/raytenor/









◆注釈

※1 国内の美容ドリンクにおける1回分配合量として(2026年3月時点、レイズ＆カンパニー株式会社調べ)

※本商品は食品です。

※記載内容は特定の効果・効能を示すものではありません。