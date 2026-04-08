株式会社スーパー・アカデミー（本社：大阪府、代表取締役：中尾 誠一）は、2026年4月より、中小企業に特化した「生成AIエージェント実装・導入支援サービス」の提供を正式に開始いたします。現在、大企業を中心に複数のAIが自律的に業務を遂行する「マルチエージェント」の実用化が進む一方、ITリテラシーの差が企業間の絶望的な生産性格差を生む「エージェント・ディバイド」が社会課題となっています。さらに中小企業は、人材確保のための平均5.05%という高水準な賃上げ要求と、価格転嫁の難しさという二重苦に直面しています。本サービスは、単なるAIツールの紹介にとどまらず、企業ごとの実態に合わせたAIエージェントの実装と運用ルールの策定までを一気通貫で支援。単純作業から社員を解放し、人件費の最適化による「継続的な賃上げ」を実現するための社会実装プロジェクトです。

「便利なAI」から「業務を完結させるAI」への移行と、取り残される中小企業

2026年現在、国内のDXは新たなフェーズに突入しています。「RPA（定型業務）」と「AIエージェント（非定型業務）」を統合し、商談前のリサーチから提案書作成までをAIが自律的に連携して完結させる「マルチエージェント」構成が、大企業を中心に本格普及し始めました。これにより、優秀なAIエージェントを複数稼働させて自社の分身として働かせる企業と、そうでない企業の間で「エージェント・ディバイド（Agent Divide）」と呼ばれる深刻な経済格差が生まれつつあります。一方で、日本を支える中小企業は厳しい経営環境に置かれています。直近の調査では中小企業の賃上げ率は平均5.05%と高水準を持続していますが、これは防衛的な人材確保の側面が強く、業績低迷やコスト増大の中でベースアップに苦慮する企業は少なくありません。当社は2024年より生成AIのeラーニング講座を提供してまいりましたが、現場の支援を通じて「自社でAIを実装・運用するリソースがない」という中小企業のリアルな壁と、大手企業との圧倒的な格差を痛感しました。少子高齢化が進む中、中小企業がこの過酷な環境を生き残るには、自律的に働く「生成AIエージェント」の導入による劇的な生産性向上が不可欠です。そこで当社は、ツールの提供にとどまらず、社内ルールの策定やプログラミングを含めた現場密着型の「実装・導入支援サービス」を立ち上げるに至りました。

サービス／商品の主な特徴

【特徴1】中小企業の実態に寄り添う「生成AIエージェント」の伴走型・実装支援

パッケージ化されたAIツールを導入して終わるのではなく、各企業の既存の業務フローを徹底的に洗い出します。現場の課題と組織風土に即した形でAIエージェントを組み込み、実際の運用ルールの策定から定着まで、中小企業の生産性向上を二人三脚でサポートします。

【特徴2】定型・非定型業務を自動化するプログラムの生成と実装

最新のマルチエージェント技術やRPAとの連携を活用し、これまで人間が行っていたデータ入力やリサーチ、資料作成のドラフトといった定型的・非定型的な業務を自動でこなすプログラムを生成・実装します。これにより、社員の限られたリソースを奪う単純作業をゼロに近づけ、より創造的で付加価値の高い業務へのシフトを実現します。

【特徴3】残業削減・人員最適化による「持続可能な賃上げ」の原資創出

AIエージェントという「デジタルの労働力」を実装することで、無駄な残業時間の削減や、適材適所の人員配置（人件費の最適化）が可能になります。コスト削減によって生まれた利益を既存従業員の賃上げ（ベースアップ）の原資として還元できる、持続可能な経営サイクルの構築を支援します。

今後の展望・代表者のコメント

株式会社スーパー・アカデミー 代表取締役 中尾 誠一

『エージェント・ディバイド』は、今後の日本経済において最も警戒すべき社会課題です。大企業がAIエージェントによって業務の完全自動化を進める中、中小企業がこれまで通りの人海戦術を続ければ、5%を超える賃上げの波を乗り切ることはできません。AIはもはや一部のIT企業のための魔法ではなく、あらゆる企業のインフラです。当社は本サービスを通じて、中小企業が『デジタル労働力』を武器に生産性を飛躍させ、働く人々の賃金向上と企業の持続的な成長を実現するための支援を全力で行ってまいります。

会社概要と問い合わせ先

【会社概要】

会社名：株式会社スーパー・アカデミー代表者：代表取締役 中尾 誠一

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

https://super-academy.jp

株式会社スーパー・アカデミー担当部署：広報担当者名：中尾 誠一（なかお まさかず）