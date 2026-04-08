アニメやゲーム、映画など二次元コンテンツの世界観を実体験できる、淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」で、春を夢中に過ごせるお得なチケットセットを販売する『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン』を2026年4月8日（水）から実施いたします。販売開始は2026年4月8日（水）10時となっております。本キャンペーンでは、ニジゲンノモリの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」の4つのアトラクションと、『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』の入場チケットがセットになった、まさに遊び放題ニジゲンノ“モリモリ”の1日を体験できるスペシャルチケットをご用意いたしました。ぜひ友達と家族と、最高に楽しい1ページをニジゲンノモリで楽しんでください！

■キャンペーン概要

実施日：2026年4月8日（水）～販売開始：4月8日（水）10:00内容：ニジゲンノモリの4つの常設アトラクションそれぞれの入場チケットに、『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』のチケットがセットになった、1日中遊べるお得なチケットを販売・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」・「NARUTO＆BORUTO 忍里」・「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」・「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」上記4つのアトラクションの入場券と『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』のチケットがセットとなったスペシャルチケットの販売価格：■ 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,400円～5,200円/小人2,200円～2,600円■「NARUTO&BORUTO 忍里」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,200円～5,000円/小人2,200円～2,600円■「ゴジラ迎撃作戦」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人3,700円～4,500円/小人2,200円～2,600円■「ドラゴンクエスト アイランド」ライトチケット＋『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』ライト＋TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ 大人4,300円～5,400円/小人2,200円～2,900円チケット購入：https://www.asoview.com/channel/tickets/pu7SxuKmTV/

■『TOKYO SCRAMBLE』とは

首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアンが、未知の地下世界【Zipang】からの脱出を目指すサバイバルパズルアクションゲームです。2026年2月12日よりNintendo Switch2 専用で販売されています。本アトラクション『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ』では、『TOKYO SCRAMBLE』の世界同様の“大崩落”が発生した淡路島にて、研究棟に取り残された人々を救出しながら、未知の生物【Zino】のいる世界から脱出するアトラクションをお楽しみいただけます。プレイヤーたちは、映像や臨場感溢れるサウンドで再現された崩落後の世界で【Zino】たちの目をかいくぐり、時には物音を立てずに息を潜めながらミッションの成功を目指します。ミッションの達成度やゴール時に残された制限時間によってクリアランクが変動し、ランクに応じたオリジナルノベルティを手に入れることができます。【Zino】が居るエリアは2か所。エリア内で3回見つかると脱出失敗となり、強制的に次のエリアへ移動となります。制限時間内に、全てのスイッチを解除することで脱出成功となります。1度に遊べる人数は最大4名。1人で自由に挑戦するも良し、家族や仲間と一緒に連携するも良し、脱出への作戦をどうするかはあなた次第。冷静な判断で最速クリアを目指しましょう！

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。 「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

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