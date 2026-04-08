ホテルグリーンプラザ箱根（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原）では、夕食ビュッフェに特選牛ステーキが付く「特選牛ステーキ付プレミアムビュッフェプラン」を2026年4月13日より提供開始いたします。 本プランは、通常の1泊2食付き宿泊プランに＋2,000円（税込）で、夕食時に特選牛ステーキを一皿お楽しみいただけるWEB予約限定プランです。春から初夏のご褒美旅としてご利用ください。

【WEB予約限定】特選牛ステーキ付プレミアムビュッフェプラン

本プランでは、箱根近郊で育まれた国産牛を使用したステーキを、ライブキッチンにて焼き立てでご提供いたします。 ステーキは、玉ねぎの甘みが際立つ和風シャリアピンソースで仕上げ、素材本来の旨みを引き立てる味わいに。使用する特選牛は、入荷状況に応じて「足柄牛」または「愛鷹牛」のいずれかとなります。 ■ご宿泊対象期間 2026年4月13日～6月7日 ※ご予約はご宿泊日3日前の17時まで ※1日12組限定 ■特典内容 夕食時、お一人様につき特選牛ステーキ1皿 ※入荷状況により「足柄牛」または「愛鷹牛」をご提供 ■全幅18mの大型ライブキッチンが自慢！約50種の「プレミアムビュッフェ」 ご夕食は、箱根エリア最大級となる全幅18mの大型ライブキッチンを備えたレストランにて、約50種類のプレミアムビュッフェをご用意しています。寿司や天婦羅をはじめ、相模湾・駿河湾の海の幸、富士山麓の恵みを活かした新鮮素材を、出来たての美味しさでご提供。シェフこだわりのローストビーフや刺身、彩り豊かなデザートまで、ビュッフェ形式で心ゆくまでご堪能いただけます。

■ご宿泊料金 大人1名様 16,800円（税込）～ ※和室 （リーズナブル客室）5名様ご利用時 ※別途、入湯税大人1名様150円

■公式WEB予約がお得！

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF！ ▼ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=963165c154bb6b9ff464f62d2f942a34&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=1CCG&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=Z11steak&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ箱根のおすすめポイント ・富士山を望む絶景露天風呂！箱根の名湯「仙石原温泉」 ・夕食は約50種類のプレミアムビュッフェ。ライブキッチンで出来たてをご提供 ・箱根ロープウェイ「姥子駅」徒歩約3分 ・仙石原・大涌谷・芦ノ湖へ好アクセス。箱根観光の拠点として便利な立地

■ホテルグリーンプラザ箱根について

箱根随一の大自然に抱かれ、雄大な富士山の眺望に心癒される絶景露天風呂が自慢の温泉リゾートです。湯船に浸かりながら富士山を望む贅沢な温泉と、芦ノ湖にも近い観光拠点として便利な立地が魅力。家族旅行からカップル、シニア層まで幅広いお客様にご利用いただいています。

【ホテルグリーンプラザ箱根】 住所：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2 電話予約：0570-092-489（10時～18時）※ステーキ付きプランはWEB予約限定です 客室数：123室 館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂、サウナ）、売店、駐車場（100台／無料） アクセス：箱根湯本駅よりバス35分、姥子バス停下車徒歩5分／ロープウェイ姥子駅徒歩3分。 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/hakone/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazahakone/ ※画像はイメージです。季節や仕入れ状況等により内容が変更となる場合がございます。