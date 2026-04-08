株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は久保田信之著『土地供与科学大学の歴史的研究 大国アメリカの原点』https://www.asa21.com/book/b674980.html を2026年4月14日（火）に刊行いたします。

理念と制度の原点とは

19世紀半ばのアメリカ、急速に発展する農業や工業には、実践的な知識を持つ人材の育成が急務であった。1862年、連邦議会はモリル法を制定し、各州に連邦所有の土地を与え、その売却益で農業や工学を教える大学を設立することを認めた。こうして生まれた「土地供与科学大学」の歴史と意義を解説する。

書籍情報

タイトル：土地供与科学大学の歴史的研究 大国アメリカの原点 著者：久保田信之 ページ数 : 444ページ 価格 ： 2,420円(10%税込） 発行日 ： 2026年4月14日 ISBN ： 978-4-86667-811-5 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678119/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18560986/?l-id=search-c-item-text-01

目次

第１章 序論 植民地時代の特徴 第２章 高等教育変革の動き 第３章 社会的背景 アメリカ農業の特色 第４章 思想的背景 アメリカ人の進歩の理念 第５章 公有地の成立と土地政策の変還 第６章 連邦政府・議会の動向 独自の高等教育を求めて 第７章 模索の時代（一）制度と形式 第８章 模索の時代（二）実情と内容 第９章 土地供与科学大学の基礎がため 第10章 土地供与科学大学の個別研究 第11章 黒人のための土地供与科学大学 第12章 土地供与科学大学がはたしたこと

プロフィール

久保田信之（くぼた・のぶゆき）

1936年（昭和11年）、東京で生まれ、北区にて育つ。現在は世田谷区在住。学習院中等科、同高等科を経て、学習院大学政経学部政治学科に入学、卒業後、学習院大学文学部哲学科3年に学士入学、卒業。その後、法政大学大学院人文科学研究科哲学専攻、博士課程修了。アメリカ・ケンタッキー州ルイビル大学、ミズーリ州ワシントン大学、ハワイ大学で学ぶ。学習院女子大学教授をはじめ、学習院大学、芝浦工業大学、法政大学、青山学院大学にて教鞭をとり、倫理学、教育史、教育哲学などを担当。1988年（昭和63年）、最高裁より東京家庭裁判所調停委員任命。2008年（平成20年）、長年の功績を認められ、藍綬褒章を受章。

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