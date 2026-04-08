ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階、代表：丹有樹）が運営する立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」は、公式通販サイトで春カラーのTシャツを4月8日（水）から販売開始します。

春カラーTシャツの企画背景

公式通販サイトでは名代富士しばの人気で女性のお客様が増えています。春のお出かけフェア第1弾で春カラーの長袖Tシャツや帽子を販売していましたが、今回はより暖かい季節に向けて、新しい3色の春カラーTシャツを追加。名代富士しばのワンポイントデザインも新たにラインアップに加わりました。

春カラー３色のTシャツ紹介

追加される3色は、生成りをイメージした「ナチュラル」、淡い菜の花畑のような「ライトイエロー」、ほのかに桜を思わせる「ライトピンク」です。デザインは定番の「名代富士そば富士山ロゴ」、人気の「名代富士しば」、商売繁盛を願う「帆前掛け風」に加え、名代富士しばのワンポイントデザインも新たに登場。どの世代の方にも着ていただける色合いになっています。

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【名代 富士そば 公式SNS】 X（Twitter）：https://x.com/fujisobar/ Facebook：https://www.facebook.com/fujisoba/ #富士そば

【会社概要】 名称：ダイタン商事 所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階 設立：2023年4月24日 事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業 URL：https://fujisoba.co.jp/