令和アカウンティング・ホールディングス株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：繁野 径子、「以下、令和アカウンティング」)の子会社である株式会社ミラクル経理(本社：東京都、代表取締役：繁野 径子、以下「当社」)は、経理課題を解決する経理・会計業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しています。





当社は現在、固定資産台帳への登録前に不可欠となる「固定資産判定」に特化したミラクルX「X1 | AI資産判定」を展開しております。今後はこれを皮切りに、AIエージェントを搭載した次世代の基幹会計システム「ミラクルA」の提供を見据え、経理DXを加速させるための人材採用を大幅に強化いたします。これに伴い、当社のビジョンと挑戦を広く伝える「採用コンセプト動画」を公開いたしました。





経理実務のプロとしての知見と、最新のAIを融合。





■採用強化の背景と目的

現在の会計システム市場は、数多くのサービスがしのぎを削る「群雄割拠の時代」を迎えています。しかし、現場の経理担当者が抱える本質的な課題は、既存システムだけの力ではまだ完全に解消することができません。

当社の親会社である令和アカウンティングには、長年経理のプロとして現場の課題に向き合ってきた深い知見があります。当社は、その知見と最新のAIエージェント技術を融合させ、これまでの世の中になかった全く新しいソリューションを展開していきます。現在提供しているAI資産判定システムは、私たちの壮大な構想の第一歩に過ぎません。

「ミラクル経理が、経理業界の新しい常識になる世界」を実現するため、顧客目線で成長できるミラクル経理の今後の中核人材を募集いたします。





AIと経理コンサルを掛け合わせたプロフェッショナルサービス





■採用動画の構成とメッセージ

～動画の構成～

・ミラクル経理について

・プロダクト紹介

(ミラクルX／AI資産判定)

・社員インタビュー

(開発責任者・エンジニアマネージャー・テックリード・会計コンサルタント・人事)





～動画に込めた想い～

【AIと共に 経理は新しいステージへ。】【これからの経理を「ミラクル」に】





正確性とスピード、そして判断の質が同時に求められるこの経理領域において、私たちは最新のAI技術と圧倒的な顧客目線を掛け合わせ、経理プロセスそのものを最適化し、これまでにない課題解決のアプローチを実現していきます。

令和アカウンティングに蓄積された確かな経理・会計のノウハウを基盤に、前例のないプロダクトを構想し、自らの意思で形にしていく。





事業・プロダクトともに、これから本格的に創り上げていくフェーズだからこそ、主体的に関わりながら、新しい当たり前をつくっていく面白さがあります。

本動画を通じて当社のビジョン・熱量・そして“これから創る未来”に共感いただける方との出会いを期待しています。









■募集職種：

当社では、次世代会計システム「ミラクルA」の開発および既存プロダクトの高度化に向け、以下のポジションを積極採用中です。





・テックリードエンジニア

・インフラエンジニア

・PdM

・WEBエンジニア

・カスタマーサクセス

・人事





本募集では、各領域におけるご経験をお持ちの方はもちろん、これから新たな挑戦をしたいポテンシャル層の方も応募歓迎です。

これまで培ってきたご経験・スキルや志向に応じて、最も力を発揮いただけるポジションをご提案することも可能です。「少し話を聞いてみたい」「まずはカジュアルに知りたい」といった段階でももちろん構いません。少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度お話しできることを楽しみにしています。





▼詳細はこちら

◇Wantedly

https://www.wantedly.com/companies/miracle_keiri





◇HP

https://miracle-keiri.net/company/





定例報告会の様子

0からプロダクトを育てるエキサイティングなフェーズ





■今後の展望

ミラクル経理は、今回募集する新たな仲間とともに、既存の会計システムの概念をアップデートし続けます。AI資産判定システムから始まり、経理業務のあらゆるプロセスをAI×コンサルがサポートする未来を創り上げ、持続可能な企業経理の基盤構築を目指してまいります。









◆令和アカウンティング・ホールディングス株式会社

商号 ： 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社

代表者 ： 繁野 径子

所在地 ： 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 日本橋一丁目ビルディング13階

設立 ： 2004年8月

事業内容 ： 経理に関わるプロフェッショナルサービスの提供

資本金 ： 182,800千円

URL ： https://rw-ah.net/

上場市場 ： 東証グロース

証券コード： 296A