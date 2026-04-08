株式会社プライムスイーツカンパニー(秋田県秋田市、代表取締役：佐藤 宏)は、同社が角館にて運営するプリン専門店「あきたプリン亭」およびモンブランスイーツ専門店「REGAL RITZ(レガール・リッツ)」において、2026年春の観光シーズンに合わせた桜・苺テーマの春限定スイーツを5月6日まで販売いたします。(なくなり次第終了)

「日本さくら名所100選」にも選ばれた桜の名所・角館では、毎春、国内外から多くの観光客が武家屋敷通りを訪れます。薄紅色のシダレザクラが黒塀に映えるこの季節に、両店舗が『桜と苺』を主役とした春ならではのスイーツをお届けすることで、角館の春の観光をより一層彩ってまいります。









■ 角館の桜観光とスイーツを楽しむ春

「みちのくの小京都」として知られる角館。桜のシーズン(例年4月中旬～5月上旬)には、武家屋敷の黒塀と薄紅色のシダレザクラが織りなす絶景を求め、毎年多くの観光客が全国から訪れます。両店舗は武家屋敷エリアの近隣に位置し、桜散策の途中にふらりと立ち寄れる絶好のロケーションです。

今春は「あきたプリン亭」のさくら商品と「レガール・リッツ」の苺モンブランを、同じ角館の中ではしごして楽しむ『角館スイーツ巡り』として、観光の新たな楽しみ方をご提案いたします。桜を愛でながら、春限定の味わいを巡る、特別な春の一日をお過ごしください。









■ あきたプリン亭の春限定商品

角館の武家屋敷エリアに店を構える「あきたプリン亭」。秋田県産の素材にこだわり、地元の風土が育んだ素朴でやさしい味わいのプリンを手作りしています。みちのくの小京都・角館の街並みに溶け込む店内で、旅の記憶に残る一品をお届けしています。散策の途中に立ち寄るお客様はもちろん、お土産・手土産としても県内外から根強い人気を誇っています。

あきたプリン亭春限定商品

・さくらプリン 540円(税込)

「日本さくら名所100選」の地・角館の春をそのまま閉じ込めたような、見た目も華やかな春の定番プリン。なめらかな桜風味のプリンに、国産桜の花びら入りジュレをとろりと重ねた、味わいも彩りも春色の一品です。桜カラーのやさしいピンクは、角館の桜並木との相性も格別。お土産・手土産にも喜ばれる人気フレーバーです。

● 国産の桜の花びら入りジュレで、見た目にも春らしい彩り

● 桜カラーのピンクが角館の桜並木との景色にしっくり映える

● お土産・手土産にも喜ばれる春の定番フレーバー





・さくらソフトクリーム 650円(税込)

桜パウダーをふんだんにまとった、目を引く鮮やかなピンクのソフトクリーム。武家屋敷の黒塀を背景に手にすれば、思わず写真を撮りたくなるビジュアルの美しさも魅力です。角館の春散策のお供として、食べ歩きにぴったりの一本です。

● 桜パウダーたっぷりで、鮮やかなピンク色が目を引く

● 武家屋敷 × さくらソフトの組み合わせはSNS映えスポットとして話題

● 春の角館散策のお供に最適な食べ歩きスイーツ









■ レガール・リッツの春限定商品

2022年3月、築120年以上の糀蔵をリノベーションした風情ある店舗でオープン。秋田県初のモンブランスイーツ専門店として、日本一大きな栗と称される「西明寺栗」の産地・角館で、素材の風味を最大限に引き出した手作りモンブランスイーツを提供しています。古都の空気と絶品スイーツを求め、県内外から多くのファンが足を運ぶ人気店です。

REGALRITZ春限定商品

・あまおう苺モンブラン 900円(税込)

人気商品「角館モンブラン」の春季限定フレーバー。苺の王様と名高い「あまおう苺」のピューレを国産和栗に練り込んだ、この春だけの特別な味わいです。口に入れた瞬間にふわりと広がる苺の爽やかな香りと、後からじんわり追いかける栗の深みが、絶妙なハーモニーを生み出します。春にしか出会えない、一期一会の美味しさをぜひ。

● 国産和栗 × あまおう苺という、意外性と必然性を兼ね備えた組み合わせ

● 苺の爽やかさと栗の風味が層をなして広がる、新感覚の味わい

● 春限定・数量限定だからこそ価値ある季節の一品





・苺のせモンブランソフト 600円(税込)

人気のモンブランソフトに、大仙市の苺農家が丹精込めて育てた新鮮苺をのせた春限定商品。ドライストロベリーパウダーをふりかけることで、見た目も鮮やかに、苺の風味もいっそう豊かに仕上げました。地元の恵みを味わえる、各日数量限定の希少な春の一皿です。

● 大仙市の苺農家が丹精込めて育てた新鮮苺を使用

● ドライストロベリーパウダーで苺の風味と彩りをさらにアップ

● 各日数量限定だからこそ出会えた人だけの、春の特別な味わい









■ あきたプリン亭とは

角館の武家屋敷エリアに店を構える「あきたプリン亭」。秋田県産の素材にこだわり、地元の風土が育んだ素朴でやさしい味わいのプリンを手作りしています。

みちのくの小京都・角館の街並みに溶け込む店内で、旅の記憶に残る一品をお届けしています。

散策の途中に立ち寄るお客様はもちろん、お土産・手土産としても県内外から根強い人気を誇っています。

あきたプリン亭





■ レガールリッツとは

2022年3月、築120年以上の糀蔵をリノベーションした風情ある店舗でオープン。

秋田県初のモンブランスイーツ専門店として、日本一大きな栗と称される「西明寺栗」の産地・角館で、素材の風味を最大限に引き出した手作りモンブランスイーツを提供しています。

古都の空気と絶品スイーツを求め、県内外から多くのファンが足を運ぶ人気店です。

REGALRITZ





■ 店舗概要

店舗名 ： みちのく懐かしの味「あきたプリン亭」

所在地 ： 秋田県仙北市角館町横町16番地

電話番号 ： 0187-49-6233

公式サイト： https://akita-pudding.com





店舗名 ： モンブランスイーツ専門店「REGAL RITZ(レガール・リッツ)」

所在地 ： 秋田県仙北市角館町下新町34

電話番号 ： 0187-49-8285

公式サイト： http://regal-ritz.com









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社プライムスイーツカンパニー

所在地 ： 秋田県秋田市仁井田本町三丁目12番32号

代表取締役： 佐藤 宏