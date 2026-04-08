“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「皆生風雅（所在地：〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-16-1）」と「湯喜望 白扇」（〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-12-33）は2026年4月より、ご宿泊者様限定で姉妹館での温泉やご夕食をお愉しみいただける新サービスを開始いたします。 皆生風雅公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/ 湯喜望 白扇公式サイト：https://www.yukibou-hakusen.jp/

鳥取県の弓ヶ浜半島の東端に位置する皆生温泉は、白砂青松の海岸線や大山の美しい景観を愉しめる温泉地です。その地に佇む「皆生風雅」と「湯喜望 白扇」は徒歩5分の距離にあります。この立地を活かし、ご宿泊施設以外での滞在もお愉しみいただけるよう、2026年3月より両施設の温泉やサウナを自由にご利用いただける湯めぐりサービスを先行スタートいたしました。今回さらにお食事も姉妹館でのご利用を可能にすることで、様々な旅のかたちをお愉しみいただけるようになります。 お食事のご注文は当日16時までとなっており、素泊まりから食事付きへ変更したい、姉妹館の雰囲気を見て次回の宿泊の参考にしたい、気分転換してみたいなど気軽にご利用いただけます。 一度の滞在で2倍愉しめる旅をぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。

■姉妹館のご夕食利用

内容：素泊まりまたは朝食付きプランのご宿泊者様限定で、姉妹館でのご夕食利用が可能 利用方法：当日16時までに利用先施設へお電話にてご連絡 料金：メニューにより異なるため、利用先施設まで要問合せ 受付不可日：土曜日・祝前日・GW・お盆・年末年始・休館日

■皆生湯めぐり

内容：お食事付きプランの方限定で、姉妹館の温泉・サウナを無料でご利用いただけます 利用可能日：平日・日曜 利用可能時間：15時～23時 利用方法：ルームキーまたはレシートを利用先施設のフロントへご提示

～美と古雅の宿～ 皆生風雅（https://www.kaike-fuga.com/）

～日本海の絶景を独り占め～ 湯喜望 白扇（https://www.yukibou-hakusen.jp/）

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、 個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業 /ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 公式サイト：https://relovacations.com/