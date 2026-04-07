るぅと(すとぷり)プロデュースのテレ東『おはスタ』テーマ曲第3弾『クロスステップ』MV公開！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー「るぅと」が作詞作曲を手掛けたテレ東系列の朝の人気子供番組『おはスタ』テーマ曲『クロスステップ』を、2026年4月7日(火)19:00に公開したことをお知らせいたします。

「るぅと」は、2025年4月以降、朝の子供向け番組『おはスタ』のテーマ曲を担当し、シーズンごとに楽曲提供を行っております。本作『クロスステップ』は、その流れを受けた第3弾として制作された楽曲です。「るぅと」と『おはスタ』レギュラーの「おはキッズ」がタッグを組み、“進む先は違ってもこれからも羽ばたいていく”という想いをテーマに制作されました。新しい出会いを迎えるこの季節にこそ聴いていただきたい、子供たちの背中を力強く押す応援ソングです。

新学期や入学の記念すべきスタートを、「るぅと」の最新曲『クロスステップ』とともにお迎えください！

■【MV】 『クロスステップ』 / るぅと

YouTube：https://youtu.be/RGIa5vjjEa4(https://youtu.be/RGIa5vjjEa4)

Vocal：るぅと

Lyric：るぅと

Music：るぅと×松

Arrangement：松

Mix：kain

Illust：翡翠 てう / 佳奈 / 桐谷

Movie：CANO

■場面写

■おはキッズについて

【おはキッズとは】

“おはキッズ”は、2024年度から誕生した、中学生で構成される男女混合ユニット。

視聴者（小学生）の友達であり、ちょっぴり先輩的存在の番組アシスタントとして、みんなが元気に一日をスタートできるよう、全力で応援！明るく・前向きな姿勢で様々な事に挑戦し、一緒にワクワクできるような情報をお届けしていきます。

2026年度おはキッズ(左上から)

おうせい(田口旺聖)・あや(伊藤絢)・たける(三井名武尊)

れお(村木伶音)・まこと(鬼頭誠斗)

新しいおはキッズによる『クロスステップ』は4月29日(水・祝)生放送で初パフォーマンス予定！

元気いっぱいなおはキッズたちにご期待ください！

■『おはスタ』概要

放送29年目を迎えた、視聴者参加型の朝の小学生向け番組。世界で一番、小学生へ向けて生放送をお届けしています！「学校で流行っているものって？」「こんな最新情報知ってる？」話題のゲーム、ホビー、アニメなど見逃せない最新情報を発信したり小学生からの疑問・質問への解決を手助けしたり！豪華ゲストも迎え、賑やかでフレッシュに！これからもみんなの朝をスーパーハイテンションで盛り上げます！

タイトル：おはスタ

放送局 ：テレ東系列6局ネット

放送日時：毎週月曜～金曜 あさ7時5分から7時30分放送中！

出演 ：スバにぃ(木村昴)・おはキッズ ほか

【製作】テレビ東京、テレビ東京制作

【制作協力】小学館集英社プロダクション

【公式HP】http://www.ohast.jp/

■るぅと Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。黄色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTubeチャンネル登録者数102万人、TikTokフォロワー70万人、各SNSの合計フォロワー数536万人にのぼる。(2026年4月現在)

楽曲制作を担当する音楽クリエイターとしても活動の幅を広げ、「すとぷり」をはじめとした様々なクリエイターに楽曲を提供しており、これまでに手掛けた曲は100曲以上にのぼる。自身で全曲作詞作曲を手掛けた1stフルアルバム『君と僕の秘密基地』は初週7万枚を突破。2020年1月にはZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブも開催した。2025年4月には人気子供番組『おはスタ』のテーマ曲を担当。2026年2月に国立代々木競技場 第1体育館にてワンマンライブを開催した。

オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@root_stpr

公式X：https://x.com/root_nico

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@root_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/root_nico

公式LINE：https://page.line.me/455sirmz

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/