〈限定〉世界最高峰″Chateau Le Pin″垂直テイスティング小瓶セット販売

ワインエナジー株式会社

世界でも最も入手困難なワインのひとつ、「Chateau Le Pin」。

わずか約2haの畑から、年間およそ7,000本のみが生み出されるこのワインは、「ポムロルの奇跡」と称され、ペトリュスと肩を並べる存在として世界中の愛好家を魅了し続けています。

今回は2017年から2020年までの4ヴィンテージを各1本ずつ揃え、「垂直テイスティング」を実現しました。

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/kobin-lepin_202604?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kobin-lepin_202604

～Chateau Le Pin～

2017 642,000円

2018 932,000円

2019 725,000円

2020 725,000円

※参考価格(税込)

すべてフルボトルで揃えると実に300万円以上...

今回は100mlまたは50mlの小瓶に詰め替え、ご用意いたします。

限られた量を分かち合うことでしか成立しない、特別な機会をぜひお見逃しなく！

世界最高峰"Chateau Le Pin"垂直テイスティング小瓶セット

https://vnts.shop/lpc/kobin-lepin_202604

■受注締切日：4月12日(日)

■発送日 ：4月16日(木)

■100ml 4本セット または 50ml 4本セット

※お申し込みの総量が一定数に達した場合にのみ、販売いたします

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/kobin-lepin_202604?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kobin-lepin_202604

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