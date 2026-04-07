AIとコンサルタントが伴走する経営支援クラウド「BizRica」を提供開始

株式会社 R-Future

株式会社R-Future（本店：東京都港区南青山 2-2-15、代表取締役：廣田眞吾）は、AIと人の知見を融合し、経営者および経営支援者の意思決定を支援するAI経営支援クラウド「BizRica（ビズリカ）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

多くの中小企業と支援者が抱える共通課題

１．多岐にわたる情報の整理が経営の大きな負担 対象となる情報が膨大であるうえ、整理や分析にも専門的な視点と時間を要するため、現状分析そのものが大きな負担になっています。

２．真の課題が見つけられない 財務情報/事業情報/現場の実態が分散しており、全体を俯瞰して把握することが難しいため、表面的な問題への対応にとどまりやすく、本質的な課題までたどり着けない。

３．継続的なPDCAができない 改善に向けた取り組みを始めても、進捗確認/振り返り/軌道修正に必要な時間や体制が不足し、会議や計画が単発で終わってしまい、継続的な改善活動に結びつかない。

サービスの特徴

BizRicaは、「AIとコンサルタントが伴走（Co-Thinking,Co-Driving）」をコンセプトに、経営データの可視化・分析・示唆を通じて、意思決定を高度化する経営支援サービスです。単なる分析ツールではなく、AIと支援者が経営者に伴走しながら、経営者および経営支援者の「次の一手」を導き出します。

1. 専門知のシステム化（TAG）

専門家のノウハウをタスクとして体系化し、AIと連携することで実行可能な形に変換。

誰でも再現性高く活用できる仕組みを構築します。→ 工数を従来の約1/3に削減

2. 経営課題の自動抽出（RCA）

ヒアリング情報/事業データ/財務データを統合し、AIが現状分析、問題点抽出、課題の明確化、具体的なアクション提案。現状分析から具体的アクション提案までの工程を大幅に効率化します。

3. PDCAの自動化（PAM）

予算・実績データとタスク情報をもとに、AIが毎月のPDCAサイクルを自動実行。

次月の具体的なアクションプランを提示し、継続的な改善を実現します。

4. 会議の自動化（SAM）

音声データから議事録作成、アクション抽出、BizRicaへの連携までを自動化。

会議を「記録」から「実行」に変える仕組みを提供します。

導入効果

１．工数削減（最大約1/3）意思決定や対話、実行支援により多くの時間を充てることができます。

２．経営判断の迅速化 タイミングを逃さず迅速に次の一手を打てるようになります。

３．課題抽出の精度向上 数値では見えにくい本質的な問題を分析して、精度の高い課題抽出が可能

４．継続的なPDCAの実行 課題整理からアクション設定、進捗確認、会議との連携までを支援

５．支援品質の標準化と再現性の確立 支援の進め方を一定の品質で再現して経営支援の品質向上

サービスプラン

BizRicaでは下記のサービスプランを用意しています。

・Basic ：入門プラン。基本業績の見える化、収支計画の予実管理を支援

・Standard ：標準プラン。通常経営、業績と資金の見える化、収支及び資金計画予実管理

・Expert ：Standardに以下の8つの専門機能を１つ含んだプラン

（事業再生/承継/M&A/財務戦略/MAS/健康経営/教育育成/生産性）

・Premium ：Standardに上記の複数の専門機能を含んだプラン

※Free：（Basicを2ヶ月限定使用で無料体験版として用意しています）

※デジタル化・AI導入補助金のITツールとしてBizRicaを登録申請中、

今後の展開

株式会社R-Futureは、BizRicaを通じて中小企業を中心に導入を進め、

経営支援の新しいスタンダードの確立を目指してまいります。

会社概要

会社名：株式会社R-Future

所在地：神奈川県横浜市鶴見区中央２-３ー３グランドメゾン鶴見ノースウィング８３１

代表者：廣田眞吾

事業内容：AIを活用した経営支援サービスの提供

本件に関するお問い合わせ

株式会社R-Future

担当：小段

Email：contact@rfuture.co.jp

URL：https://rfuture.co.jp