建設歴30年のプロが施主を守る　AI建設費診断サービス「HORIZON SHIELD」提供開始

The HORIZ音s株式会社

The HORIZ音s株式会社（所在地：神奈川県平塚市東真土1-1-47 GH湘南2、代表取締役：大賀俊勝）は、建設・リフォーム工事費用の適正性をAIで診断するサービス「HORIZON SHIELD（ホライゾンシールド）」の提供を開始しました。

AI建設費診断サービス「HORIZON SHIELD」。見積書1枚から施主の味方になる。■ サービス提供の背景

業者と施主の「情報格差」が、同じ工事でも数十万円～数百万円の差を生む。HORIZON SHIELDはこの格差を解消する。住宅リフォーム・店舗改装の見積書には、一般の施主では判断が難しい専門用語や「一式」表記が多用されており、適正価格との乖離が生じやすい構造になっています。

代表の大賀俊勝は、大工・現場監督・建設CMとして30年間にわたり建設業界に携わってきました。その経験の中で「情報を持つ業者」と「情報を持たない施主」の間に大きな格差があることを痛感。この情報格差を解消するために本サービスを立ち上げました。

■ HORIZON SHIELDの特徴

【1】無料AI診断（30秒）

見積書の写真をアップロードするだけで、建設30年の専門知識を学習したAIが即座に分析。削減できる可能性がある金額と確認が必要な項目を提示します。

見積書を撮影してアップするだけ。AIが30秒で分析し、削減可能額と確認項目を即座に提示する。【2】専門家による詳細レポート（\55,000～）

AI診断後、さらに詳しく知りたい方向けに専門家がPDFレポートを作成。相場より高い項目・交渉目標値・業者への交渉文言サンプルをセットで提供します。2営業日以内にメール納品。

【3】24時間AI相談（KIRA）

専属AIスタッフ「KIRA」が24時間365日、見積書の疑問・追加工事のトラブル・業者選びの相談に対応します。

■ サービスラインナップ

・建設費適正化診断レポート \55,000（税込）／ 2営業日以内PDF納品

・変更工事費用確認レポート \33,000（税込）／ 24時間以内PDF納品

・完成検査立会い・報告書作成 \88,000（税込）＋交通費／ 当日PDF作成

3つのサービスで施主の悩みをピンポイントに解決。AI診断から現場立会いまで、建設歴30年のプロが一貫サポート。■ 代表取締役 大賀俊勝 コメント

「30年間、建設の現場にいました。何百枚もの見積書を見てきた中で気づいたことがあります。施主が損をするのは、業者が悪いからではなく、情報格差があるからです。知っている側と知らない側では、交渉の結果が全く違う。このサービスはその格差をなくすために作りました。見積書1枚から、施主の味方になります。」

大賀俊勝 / The HORIZ音s株式会社 代表取締役。大工・現場監督・建設CMとして30年間、数百件の見積書査定に携わってきた。

「施主が損をするのは、業者が悪いからではなく、情報格差があるからです。このサービスはその格差をなくすために作りました。」

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The HORIZ音s株式会社

担当者：大賀俊勝

TEL：0463-74-5917

Email：contact@the-horizons-innovation.com

URL：https://shield.the-horizons-innovation.com

■ 会社概要

会社名：The HORIZ音s株式会社

代表取締役：大賀俊勝

所在地：〒254-0018 神奈川県平塚市東真土1-1-47 GH湘南2（圏央Branch）

設立：2022年2月22日

事業内容：建設費診断・査定コンサルティング、AIサービス開発

サービスURL：https://shield.the-horizons-innovation.com

メール：contact@the-horizons-innovation.com