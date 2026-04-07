【全店舗一斉開催】電撃プライス！フラッシュセールを3日間限定開催！4/8～4/10 / ベビーキッズ撮影全種目対象！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/

北海道全域に店舗を構える写真工房ぱれっと(本社／有限会社三景スタジオ)。百日記念、ハーフバースデー、１歳お誕生日、七五三記念、入学＆卒園記念まで幅広く撮影をしている、写真工房ぱれっと、Palette+plus、三景スタジオにて4月、3日間限定のフラッシュセールを実施中。

【対象種目】

全てのお子様のご記念

（百日記念、ハーフバースデー、１歳お誕生日、七五三記念、入学＆卒園記念）

【対象店舗】

・写真工房ぱれっと / Palette+plus / 三景スタジオ 全店舗

サッポロファクトリー店 / 大通店 / 旭川店 / 帯広店 / 函館北斗店 / 東店 / 西店 /西岡店

三景スタジオ旭川本店



【期間】

2026年4月8日(水) ～4月10日(金)までのご契約にて

※撮影日自体はご契約後いつでもOK！

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/baby/491995.html

お得なセール価格はこちら



ベビーフォト(百日、１才お誕生日、ハーフバースデー)

◆データまるごとプラン

通常価格30,000円→28,000円(税込30,800円)

◆ライトプラン

通常価格39,000円→36,000円(税込39,600円)

七五三撮影

◆データまるごとプラン

通常価格30,000円→28,000円(税込30,800円)

◆ライトプラン

通常価格39,000円→36,000円(税込39,600円)

入学・卒園撮影

◆データまるごとプラン

通常価格30,000円→28,000円(税込30,800円)

◆ライトプラン

通常価格39,000円→36,000円(税込39,600円)

ご予約方法

(1)オンライン相談or電話カウンセリングを予約してご決済

ビデオ通話またはお電話にてヒアリングを行い、プランや詳細を決めて参ります。

スタジオを迷っている方やごきょうだい撮影などをご希望の方はこちらがおすすめです！

ご予約はこちら :https://forms.booking-photo.net/studio-palette/

(2)LINEトークのみでのご決済

上記のまとまった時間を取れないorご都合の良いお時間でご予約が取れなかったお客様はLINEトークのみでやりとりできます。

ご希望の店舗アカウントにて「フラッシュセール希望」でトークを送信してください。

LINE追加はこちら :https://www.studio-palette.com/factory_info/all-factory_info/271901.html

このお得な機会にぜひご利用くださいませ。

お問い合わせ心よりお待ちしております。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル 9F

TEL：011-522-6733

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44－1 イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp