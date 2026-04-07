連続起業家・上場経験者など5名のFounderが株主として参画

株式会社HAYABUSA

株式会社HAYABUSA（本社：東京都、代表取締役：本庄 隼人）が運営する、経営者に特化したSNS×AI運用サービス「PRESNS（プレゼンス）(https://presns.jp/)」は、このたびマーケティング・EC・M&A・IPOなど多彩な専門領域を持つ5名のFounderが新たに株主として参画したことをお知らせいたします。

今回参画した5名は、連続起業家・上場経験者・デジタルマーケティングのプロフェッショナルなど、それぞれが強烈な実績と専門性を持つ経営者たちです。彼らの知見・ネットワーク・ノウハウをPRESNSに結集させることで、TikTok・YouTube・Instagramをメインとした動画SNSの活用を、日本で最もレベルの高い環境で支援できるサービスへと進化してまいります。

代表取締役コメント

◼︎本庄 隼人（代表取締役）

株式会社HAYABUSA 代表取締役

新卒でマーケ会社の責任者を経験後、医療系会社を経て独立。SNS事業・広告・人材紹介マーケ支援を手がけ、2024年に株式会社HAYABUSAを設立。経営者専門のSNS運用支援サービス「PRESNS」を立ち上げる。「挑戦する経営者の声を届ける」という信念のもと、経営者の想いや姿勢をSNSで可視化し、長く選ばれ続けるマーケティングを実践している。

「これほどまでに多彩な実績と専門性を持つFounderの皆さんに共感・参画していただけたことを、心から光栄に思っています。『経営者がSNSを活用して事業を加速させる』という私たちのビジョンに、彼らの現場知識と人脈が加わることで、PRESNSは単なる運用代行サービスにとどまらず、経営者の最も頼れるビジネスパートナーへと進化します。いただいたご支援を糧に、サービス開発とチームビルディングを一層加速してまいります。」

Founderからの参画コメント

◼︎柴田 雄平（COO / Founder）

株式会社koujitsu 代表取締役

大手広告代理店を経て独立。現在17社の経営・役員を兼務し、グループ年商約50億円を牽引。「食」の実業からデジタル領域まで幅広い事業戦略と開発を行うビジネスプロデューサー。

「17社の経営に携わる中で、経営者が自ら発信することの重要性を誰よりも実感してきました。採用・集客・資金調達、そして会社のブランド力--そのすべてが経営者のSNS発信力に紐づいている時代です。PRESNSはその本質を正面から事業にした会社であり、だからこそ株主として関わる価値があると判断しました。COOとしてサービスの成長に全力でコミットしていきます。」

◼︎山本 智也（Founder）

株式会社スカイ 代表取締役 ／ 「REAL VALUE」2025年最優秀賞受賞

「REAL VALUE」2025年最優秀賞を受賞したマーケター。その知見と経験に基づく鋭い「ビジネス壁打ち」で、経営者・企業の課題解決と成長を強力に支援する。

「SNSが経営に与えるインパクトは、もはや広告や集客の話ではありません。経営者自身のキャラクターや思想が動画で伝わることで、採用・商談・ブランディングのすべてが変わる。PRESNSはそのど真ん中を攻めているサービスです。マーケターとしての知見を活かして、より多くの経営者に動画SNSの可能性を届けられるよう貢献していきます。」



◼︎北川 雅人（Founder）

オルクス株式会社 代表取締役 ／ 連続起業家・2社のExit経験

連続起業家として2社のExitを経験。東証上場企業「売れるネット広告社」が上場後初めて行ったM&A案件として自社を売却した実績を持つ。現在は同グループにて経営を担い、事業価値の最大化に貢献している。



「2回の事業売却を経験して確信しているのは、会社の価値は事業内容だけでなく、経営者の発信力とブランドで大きく変わるということです。今の時代、TikTokやYouTubeで経営者自身が語れるかどうかが、採用もM&Aも左右する。PRESNSはその課題を本質から解決するサービスだと感じ、自分のExitの経験と人脈を活かして事業成長に貢献したいと思い参画しました。」

◼︎川崎 裕平（Founder）

SINCEED株式会社 代表取締役 ／ Web広告・デジタルマーケティングのスペシャリスト

Web広告およびデジタルマーケティング支援のスペシャリスト。特にEC・オンライン販売領域に強みを持ち、集客施策の企画・運用を通じてクライアント企業の持続的な売上成長を支援している。

「Web広告でECを伸ばす仕事を長年やってきて、最近明らかに変わったと感じることがあります。広告よりも、経営者が動画で話しているコンテンツの方が購買につながる確率が高い。それはデータとしても実感していることです。PRESNSはまさにその流れに乗っており、しかもAIで再現性まで担保しようとしている。デジタルマーケティングの知見で事業の成長を支えていきます。」

◼︎東 淳（Founder）

株式会社ange 代表取締役 ／ IPO実務・管理部門のスペシャリスト

IPOの実務責任者としての経験を有する管理部門のスペシャリスト。会計実務の設計・運用支援を強みとし、成長企業の強固な経営基盤構築とガバナンス強化をサポートする。

「IPOの実務を担う中で、上場審査や投資家対応において経営者の信頼性・発信力がいかに重要かをひしひしと感じてきました。今や経営者のSNSはIR情報と同じくらい投資家に見られています。PRESNSが提供する経営者のSNS×AI基盤は、成長企業にとって経営インフラになり得ると確信しています。ガバナンスと管理基盤の面からPRESNSの成長をしっかり支えていきます。」

「PRESNS」について

PRESNSは、「SNS × AI」を軸に経営者に特化した動画SNS運用サービスです。現在、導入社数15社超を達成し、今回の5名のFounder参画を機にさらなる事業拡大フェーズへと移行します。TikTok・YouTube・Instagramをメインプラットフォームとし、経営者の発信活動を戦略的にサポートします。

PRESNSが解決する課題は明快です。「SNSで発信したいが時間がない」「何を発信すればいいかわからない」「担当者が変わると品質が下がる」--多くの経営者が抱えるこの3つの壁を、AIと専門チームの力で一気に取り除きます。

■ なぜ今、経営者のSNSが重要なのか

TikTok・YouTube・Instagramを中心とした動画SNSの普及により、経営者自身の発信力がそのまま企業の競争力に直結する時代が到来しています。求職者は経営者のSNSで入社を決め、投資家は経営者の発信で信頼を判断し、顧客は経営者の人柄を見てから購買する--「経営者のSNS」は今や採用・IR・ブランディング・集客を同時に担う最強の経営インフラです。

しかし実態として、多くの経営者はSNS運用に時間もノウハウも割けず、発信の継続を諦めています。PRESNSはこの課題を解決するために生まれました。

■ PRESNSの強み：SNS × AI が生み出す「経営データ資産」

従来のSNS代行サービスは「投稿を作る」だけでした。PRESNSが根本的に異なるのは、経営者の発信活動から生まれるあらゆるデータをAIで分析・構造化し、経営判断に直結するインサイトとして還元することです。SNSは「発信するもの」ではなく、「経営を賢くするためのデータ源」として機能します。

- SNSデータの経営資産化TikTok・YouTube・Instagramでの動画再生数・視聴維持率・コメント内容・シェア傾向・フォロワー属性など、経営者のSNS活動から生まれるデータをすべて一元管理します。「誰が・何に・どう反応しているか」を可視化することで、経営者のSNSアカウントそのものが精度の高い市場調査装置に変わります。このデータは競合他社には絶対に真似できない、経営者固有の知的資産です。- AIによる視聴者・市場分析蓄積したSNSデータをAIが多角的に分析します。「どのメッセージが潜在顧客に最も響くか」「どのテーマが採用候補者の心を動かすか」「競合と比べて自社の経営者はどのポジションを取れるか」--SNSの反応データからAIが市場のリアルな声を抽出し、マーケティング・採用・商品開発など経営全体の意思決定を支援します。- 経営者ブランドのAIスコアリングPRESNSは独自のAIモデルにより、経営者のSNS発信力を数値化・スコアリングします。エンゲージメント率・影響力の広がり・発信内容の一貫性・ターゲット到達精度など複数の指標を統合し、「経営者ブランドの現在地」を定量的に把握。改善すべきポイントと伸ばすべき強みを明確にすることで、発信戦略を感覚ではなくデータで磨き続けます。- 動画特化の一気通貫運用企画・撮影ディレクション・編集・字幕・サムネイル制作・投稿・コメント管理・AI分析・改善提案まで、TikTok / YouTube / Instagramそれぞれのアルゴリズムと視聴者特性に最適化したワークフローで完全支援します。経営者は「話す」だけ。蓄積されたデータが次の発信をさらに精度高くしていく--使えば使うほど賢くなる運用体制を実現します。

■ PRESNSが経営者にもたらす4つの価値

- 採用力の強化経営者の想いが動画で伝わることで、候補者の質・量が大幅に向上します。- 集客・売上への直結広告費をかけずに経営者自身のメディア力で顧客を獲得します。- ブランド・信頼資産の構築継続的な発信が積み上がることで、経営者個人のブランドが企業の価値そのものになります。- SNSデータの経営活用AI分析された自社データが、マーケティング・商品開発・採用戦略など経営の意思決定に活かせます。

経営者が本来の仕事に集中しながら、SNSを最強の経営インフラとして機能させる。

それがPRESNSの目指す世界です。

▶ 公式サイト：https://presns.jp/

会社概要

会社名 ： 株式会社HAYABUSA

代表者 ： 代表取締役 本庄 隼人

所在地 ： 東京都立川市上砂町5丁目41-10 クレベール武蔵砂川305

設立 ： 2024年7月1日

事業内容 ： 経営者特化型SNS運用代行サービス「PRESNS」の開発・運営・動画SNS運用支援

公式サイト： https://presns.jp/

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社HAYABUSA 広報担当 press@hayabusa.co.jp