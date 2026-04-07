ウルフアロンへの挑戦権をかけたオーディションの模様を公開！ベンチプレス400kgを上げる「ウルフアロンに勝った男」やノッコン寺田が執念の参戦！果たしてオーディションから選ばれる猛者はいるのか…！？

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。そして「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組の目玉企画として、「1000万円シリーズ」の最新作となる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』放送いたします。このたび、「ABEMA格闘」公式YouTubeチャンネルにて、本企画の挑戦者を選考するオーディションの模様を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TTwkQYxZ0cQ ]

『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として4月11日（土）に放送することが決定いたしました。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となります。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。

今回、東京・大阪にて“挑戦者”を選考するオーディションを実施。「1000万円シリーズ」史上“最もパワーを重視した大会”という触れ込み通り、全国から規格外の猛者たちが集結しました。

中でも注目されたのは、「ボディビル日本一」に2度輝いた実績を誇り、ウルフアロンと同じ東海大学柔道部の後輩だと語る榎田大人。柔道でも「全国団体戦2位・3位」「国体代表」などの輝かしい成績を持ち、パワーと技術を兼ね備えた榎田は、弟が「ABEMA」の人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演していたいおう（榎田一王）だということも明かし、「（弟と）共演できたらいいねと話した」と語りました。

また、「ABEMA」オリジナルバラエティ『愛のハイエナ』シリーズ出演でもお馴染みのホスト界のカリスマ、軍神（心湊一希）の弟子として、ホスト・夜王 刃牙も参加。見た目の華やかさとは裏腹に、格闘技イベント『RISE』への出場経験や、アマチュアMMAの『パンクラス』『DEEP』全日本大会に出場した確かな実力を持ち、「ウルフアロンを倒してホスト業界を盛り上げたい」と野心を見せつけました。

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一際大きな体格で会場の視線を集めたのは「ベンチプレス400kg男」と名乗る藤本竜希。100kgのベンチプレスと軽々と上げるパフォーマンスを披露し、周囲を驚かせると「アジアで唯一ベンチプレス400kgを上げる」と自信をのぞかせます。さらに2025年の大晦日特番にて、壁を押し合う競技「パワーウォール」でウルフアロンと対戦し、実際に勝利を収めた実績も。「ウルフに勝った男」として一目置かれる存在感を発揮しました。

そして、これまでの「1000万円シリーズ」で落選し続けたラグビー系YouTuber・ノッコン寺田が執念の参戦を果たしました。過去に格闘技大会「Breaking Down（ブレイキングダウン）」でボブ・サップを破ったことを引き合いに出し、「大阪で一番力強くて、一番強い俺がなんで選ばれへんのかな」「1000万円企画といえば、ノッコン寺田」と落選の過去にフラストレーションを爆発。審査に参加した柔道選手に「弱そうやなお前ら」「お前ら俺のタックル耐えられるんかい」とふっかけるなど、悲願の挑戦権獲得に向け、闘志を燃やします。

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そのほか、亀田三兄弟の妹・亀田姫月の恋人でYouTuberのるっきーや、レスリングと総合格闘技の実績を持つプロ格闘家、柔道六段でウルフアロンより上段の紅白帯有段者などが参加しました。

「1000万円シリーズ」“過去一”のパワー自慢たちが集結したオーディションの模様は、「ABEMA格闘」公式YouTubeチャンネルにて公開中です。果たして、オーディションから“挑戦者”に選ばれる猛者はいるのか…！？ぜひご注目ください。

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■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

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放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

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放送日：2026年4月11日（土）

PR映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p802

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/