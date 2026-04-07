【千葉県開催 春の親子イベント】10万人が大熱狂！幕張海浜公園に「謎解き冒険ラリー 不思議ハンター」新シリーズ登場

親子で楽しむ謎解きイベント「不思議ハンター」とは？

特定非営利活動法人たしざん

「謎解き冒険ラリー 不思議ハンター」は、親子で参加できる体験型謎解きイベントです。

各地の教育委員会より後援を受け、2022年秋より春期・秋期の年2シーズンにわけて全国各地の公園で開催。毎年、10万人以上のご家族に参加いただいています。

そんな大好評の謎解きイベントが、この春、千葉県立幕張海浜公園でも開催決定いたしました！

参加者が挑むのは公園に突如現れた「不思議」。公園内のさまざまな場所に設置された問題を探し歩きながら、隠された不思議を解き明かします。

魔王を封じる刀を巡った「伝説の刀シリーズ」や、盗まれた宝石を追う「怪盗VS探偵シリーズ」など、様々なシリーズの物語が展開され、シリーズごとに異なる問題への挑戦が可能。また、難易度別に3つのコースを選択できるため、就学前のお子様から小学校高学年まで幅広くお楽しみいただけます。

教科書内容やSDGsの要素などを織り交ぜた謎解きで、遊びながら学びを深められるのも魅力です。

親子での思い出づくりに、ぜひご参加ください。

千葉県立幕張海浜公園で開催！イベント開催地・日程一覧

4月25日（土）：伝説の刀シリーズ

4月26日（日）：サイボーグシリーズ

4月29日（水）：紅蓮鬼シリーズ

5月2日（土）：怪盗VS探偵シリーズ

5月3日（日）：伝説の刀シリーズ

5月4日（月）：サイボーグシリーズ

5月5日（火）：紅蓮鬼シリーズ

5月6日（水）：怪盗VS探偵シリーズ

※開催情報は予告なく変更される場合があります。詳細はイベント公式サイトをご覧ください。

▶千葉県の開催地・日程一覧はこちら： https://www.npo-tashizan.jp/event/?region=south_kanto&subregion%5B0%5D=chiba(https://www.npo-tashizan.jp/event/?region=south_kanto&subregion%5B0%5D=chiba)

小学生・幼児も楽しめる！年齢別のコース紹介

- イージーコース（幼児向け～小学１年生、入門編）数をかぞえたり、ものの名前を答える問題を中心にした、就学前のお子さまが楽しめるコースです。- ノーマルコース（小学校１～３年生向け、標準編）二つのヒントを組み合わせて考える問題や計算して答えを求める問題など、謎を解く楽しみを味わいやすいコースです。- チャレンジコース（小学校３年生以上向け、難易度高め）複数のヒントを組み合わせて考える問題やひとひねり必要な問題など、学習内容と発想力の両方を鍛えることのできるコースです。これまでの参加者の声

「気づいたら大人も夢中になっていました」

「算数はきらいなのに、謎解きの計算問題は好きみたいです」

「家ではゲームかスマホばかり見ているので久しぶりにたくさん話をしました」

「小学生になったら手を繋いで公園を歩く機会がなかなかないことに気づきました」

実施概要- 開催場所：千葉県立幕張海浜公園（詳細はHPをご覧ください：https://www.npo-tashizan.jp/event/?region=south_kanto&subregion%5B0%5D=chiba(https://www.npo-tashizan.jp/event/?region=south_kanto&subregion%5B0%5D=chiba)）- 開催時間：10:00～16:00（最終受付14:30）- 想定所要時間：約1～1.5時間- 参加費用：お子さま1人800円（保護者・同伴者無料）- 主な対象：幼児～小学生（全学年）お申し込み方法・お問い合わせ先

▶ 親子向け謎解きイベント「不思議ハンター」の詳細・参加申し込みはこちら：https://www.npo-tashizan.jp/

主催：特定非営利活動法人たしざん

＜公式サイト＞

https://www.npo-tashizan.jp/

＜公式LINE＞

https://lin.ee/9w0Ireq