Neighbor’s Jam 公式グッズ事前予約スタート！事前に手に入れて“着て参加”　期間限定でTシャツ＆タオルを予約販売

株式会社antiqua

2026年7月18日（土）に開催される「Neighbor’s Jam 2026」に向けて、公式グッズの予約販売を開始いたします。

本販売では、Tシャツ2型とタオル1型をラインナップ。事前予約制により、当日の売り切れを気にせず、確実にグッズを手に入れることができます。

商品紹介

今回の公式グッズは、シンプルで使いやすい2アイテムを展開します。

・Tシャツ（2デザイン × 白／黒 計4種類）

イベントの世界観を表現したデザインTシャツ。カラー違いで選べるラインナップです。

販売価格：4,000円（税込）

・タオル（1デザイン × 白）

イベント時はもちろん、日常使いにも適したアイテム。

販売価格：2,500円（税込）

予約期間・発送スケジュール

予約期間

2026年4月8日（水）12:00 ～ 4月31日（火）23:59

発送予定

2026年6月下旬 ～ 7月上旬

Neighbor’s Jam 2026 開催概要

■イベント名

Neighbor’s Jam 2026

■日程

2026年7月18日（土）

■会場

WHATAWON（ワタワン） - Floor Disco Ball -

大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

■時間

【1st】開場 12:00 / 開演 12:45

【2nd】開場 16:00 / 開演 16:45

終演予定 18:00

■出演アーティスト

【Live】Neighbors Complain

【Guest】馬場俊英 / 森大輔

【MC】高橋マシ

※公演は2部入れ替え制

イベント詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/neighbors-jam-2026/

お気に入りのTシャツを着て、タオルを手に、イベントの空間を楽しむ。

Neighbor’s Jam 2026 をより一層楽しむための公式グッズを、ぜひ事前にご用意ください。

数量やタイミングを気にせず購入できるこの機会を、どうぞお見逃しなく！！

お問い合わせ

■ 公演に関するお問い合わせ

WHATAWON（ワタワン）

TEL：050-5810-0775

■ チケットに関するお問い合わせ

イープラス：https://eplus.jp/

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/