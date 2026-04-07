CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、キュートで“ほっと”な「HOT!SCOOP!」MV公開
昨年NHK紅白歌合戦に初出場し、国内最大の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で6部門にエントリーされるなど注目を集めるCANDY TUNEが、2026年4月22日（水）発売の3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』収録曲「HOT!SCOOP!」のミュージックビデオを公開した。
【MV】CANDY TUNE『HOT!SCOOP!』
https://youtu.be/zijjev9sfqA
「HOT!SCOOP!」は、全国で順次放映中の「ほっともっと」新TVCMソング。CANDY TUNEのデビュー曲「キス・ミー・パティシエ」を手がけたクボナオキ作曲、すぅ(SILENT SIREN)作詞のタッグによる楽曲で、疾走感あふれるバンドサウンドに中毒性のあるフレーズがスパイスのように絡み合う、何度も味わいたくなる甘辛やみつきポップチューンに仕上がっている。
先行配信リリース以来、注目を集めている今作だが、公開されたミュージックビデオにはキュートで“ほっと”なメンバーたちが登場。とあるアジア料理店を舞台に、店員に扮したメンバーたちがお店に来た人の心とお腹を満たしていくストーリーとなっている。また、CANDY TUNEが登場する、新TVCM『ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ』篇の焼肉ビビンバを混ぜる動きを振り付けに取り入れた“まぜまぜダンス”にも注目だ。
なお、「HOT!SCOOP!」が収録される3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』には、令和のバースデーソングとして話題の表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をはじめ、アニメ『魔入りました！入間くん』（NHK Eテレ）第4シリーズのエンディングテーマ「すーぱー優勝ちゅーーん！」が収録されるほか、初回限定盤には新曲「シャットダウン！」、CANDY TUNE盤には人気曲「いえなかったことば～ありがとう～」も収録される、ボリューム満点、ハッピー満載な注目作となっている。今後もリリースイベントの開催が予定されているので、詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
今年6月には日本武道館にて2日間の単独公演を開催するCANDY TUNE。「HOT!SCOOP!」のミュージックビデオをたくさん見て、ライブに備えてほしい。
＜先行配信楽曲リリース情報＞
CANDY TUNE Digital Single「HOT!SCOOP!」
配信日：2026年3月30日（月）
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/HOT_SCOOP
＜シングルCD発売情報＞
CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』
発売日：2026年4月22日（水）
予約はこちら：https://lnk.to/87g66umy
初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）
CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）
通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）
初回限定盤
CANDY TUNE盤
通常盤
【収録曲】
初回限定盤
01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY
02 HOT!SCOOP!
03 すーぱー優勝ちゅーーん！
04 シャットダウン
CANDY TUNE盤
01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY
02 HOT!SCOOP!
03 すーぱー優勝ちゅーーん！
04 いえなかったことば～ありがとう～
通常盤
01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY
02 HOT!SCOOP!
03 すーぱー優勝ちゅーーん！
【予約者優先 先着オリジナル特典】
■Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤：立花琴未、南なつ、宮野静デジタルサイン入りメガジャケ
・CANDY TUNE盤：「小川奈々子、福山梨乃デジタルサイン入りメガジャケ」
・通常盤：「桐原美月、村川緋杏デジタルサイン入りメガジャケ」
■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■楽天ブックス
・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■セブンネットショッピング
・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■ネオウィング
・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■Sony Music Shop
・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
【応援店共通特典】
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
＜CDリリースイベント情報＞
4/12(日) 【千葉県】大特典会@幕張メッセ10ホール
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
＜ライブ情報＞
『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』
日程：2026年6月5日（金）・6日（土）
会場：東京都 日本武道館
詳細はこちら：https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive
『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』（追加公演）
日程：2026年7月21日（金）・22日（土）
会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE
【追加公演 FC2次先行受付中】
受付期間：2026年3月13日(金)18:00～2026年3月23日(月)23:59
詳細はこちら：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/73264
＜イベント開催情報＞
「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」
開催期間：2026年5月1日（金）～5月8日（金）
開催場所：東京都 浅草花やしき
詳細はこちら：https://ameyashiki.ticketme.world
＜写真集発売情報＞
『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集』
発売日：2026年4月22日（水）
出版社：宝島社
詳細はこちら：https://lit.link/CT1stphoto
CANDY TUNE Profile
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。
グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。
Official site：https://candytune.asobisystem.com/
X：https://twitter.com/candy_tune_
Instagram：https://instagram.com/candy__tune
TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE
YouTube：https://www.youtube.com/@candy_tune