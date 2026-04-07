CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、キュートで“ほっと”な「HOT!SCOOP!」MV公開

アソビシステム株式会社

昨年NHK紅白歌合戦に初出場し、国内最大の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で6部門にエントリーされるなど注目を集めるCANDY TUNEが、2026年4月22日（水）発売の3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』収録曲「HOT!SCOOP!」のミュージックビデオを公開した。

【MV】CANDY TUNE『HOT!SCOOP!』

https://youtu.be/zijjev9sfqA

「HOT!SCOOP!」は、全国で順次放映中の「ほっともっと」新TVCMソング。CANDY TUNEのデビュー曲「キス・ミー・パティシエ」を手がけたクボナオキ作曲、すぅ(SILENT SIREN)作詞のタッグによる楽曲で、疾走感あふれるバンドサウンドに中毒性のあるフレーズがスパイスのように絡み合う、何度も味わいたくなる甘辛やみつきポップチューンに仕上がっている。

先行配信リリース以来、注目を集めている今作だが、公開されたミュージックビデオにはキュートで“ほっと”なメンバーたちが登場。とあるアジア料理店を舞台に、店員に扮したメンバーたちがお店に来た人の心とお腹を満たしていくストーリーとなっている。また、CANDY TUNEが登場する、新TVCM『ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ』篇の焼肉ビビンバを混ぜる動きを振り付けに取り入れた“まぜまぜダンス”にも注目だ。

なお、「HOT!SCOOP!」が収録される3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』には、令和のバースデーソングとして話題の表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をはじめ、アニメ『魔入りました！入間くん』（NHK Eテレ）第4シリーズのエンディングテーマ「すーぱー優勝ちゅーーん！」が収録されるほか、初回限定盤には新曲「シャットダウン！」、CANDY TUNE盤には人気曲「いえなかったことば～ありがとう～」も収録される、ボリューム満点、ハッピー満載な注目作となっている。今後もリリースイベントの開催が予定されているので、詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

今年6月には日本武道館にて2日間の単独公演を開催するCANDY TUNE。「HOT!SCOOP!」のミュージックビデオをたくさん見て、ライブに備えてほしい。

＜先行配信楽曲リリース情報＞

CANDY TUNE Digital Single「HOT!SCOOP!」

配信日：2026年3月30日（月）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/HOT_SCOOP

＜シングルCD発売情報＞

CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』

発売日：2026年4月22日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/87g66umy

初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）

CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）

通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）

初回限定盤CANDY TUNE盤通常盤

【収録曲】

初回限定盤

01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY

02 HOT!SCOOP!

03 すーぱー優勝ちゅーーん！

04 シャットダウン

CANDY TUNE盤

01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY

02 HOT!SCOOP!

03 すーぱー優勝ちゅーーん！

04 いえなかったことば～ありがとう～

通常盤

01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY

02 HOT!SCOOP!

03 すーぱー優勝ちゅーーん！

【予約者優先 先着オリジナル特典】

■Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤：立花琴未、南なつ、宮野静デジタルサイン入りメガジャケ

・CANDY TUNE盤：「小川奈々子、福山梨乃デジタルサイン入りメガジャケ」

・通常盤：「桐原美月、村川緋杏デジタルサイン入りメガジャケ」

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■楽天ブックス

・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■ネオウィング

・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Sony Music Shop

・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

【応援店共通特典】

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜CDリリースイベント情報＞

4/12(日) 【千葉県】大特典会@幕張メッセ10ホール

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

＜ライブ情報＞

『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』

日程：2026年6月5日（金）・6日（土）

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive

『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』（追加公演）

日程：2026年7月21日（金）・22日（土）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

【追加公演 FC2次先行受付中】

受付期間：2026年3月13日(金)18:00～2026年3月23日(月)23:59

詳細はこちら：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/73264

＜イベント開催情報＞

「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」

開催期間：2026年5月1日（金）～5月8日（金）

開催場所：東京都 浅草花やしき

詳細はこちら：https://ameyashiki.ticketme.world

＜写真集発売情報＞

『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集』

発売日：2026年4月22日（水）

出版社：宝島社

詳細はこちら：https://lit.link/CT1stphoto

CANDY TUNE Profile

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

Official site：https://candytune.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/candy_tune_

Instagram：https://instagram.com/candy__tune

TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE

YouTube：https://www.youtube.com/@candy_tune