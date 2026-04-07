パリ・サン＝ジェルマン、体験型ポップアップスペース「ICI C’EST PARIS LA MAISON」をゴールデンウィーク限定で東京・渋谷にて展開

PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL

グローバルサッカークラブ、パリ・サン＝ジェルマン（以下、PSG）は、最も活気に満ちた大型連休「ゴールデンウィーク」にあたる5月2日（土）から5月5日（火）までの期間限定で、東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」にて、体験型ポップアップスペース「ICI C’EST PARIS LA MAISON (イシ・セ・パリ・ラ・メゾン) 」を展開いたします。本イベントは、これまでロサンゼルス、ドーハ、ロンドンで開催され、スポーツ・カルチャー・パリのライフスタイルが融合した、PSGのクリエイティブな世界観を体感できる没入型空間を提供してきました。今回の東京開催では、「パリ」と「東京」という2つのクリエイティブ都市をつなぐ場として設計されており、パリの洗練された美意識と日本の美学を融合させた空間を3フロアにわたって展開します。温かみのある素材やミニマルなデザイン、建築的要素を取り入れた現代的な空間演出が特徴です。また、日本ならではの特別プログラムも展開予定で、日本文化に着想を得たコンテンツを東京開催限定の体験として提供します。

■ ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO 開催概要

・開催期間：2026年5月2日～5月5日

・会場：東京都渋谷区宇田川町19-3

・営業時間：11:00～21:00

・入場：無料（※一部コンテンツは事前予約制・人数制限あり）

※プログラム詳細は後日、特設サイトにて公開予定

https://www.psg.fr/en/icp-tokyo-jp

■各フロア概要

＜1階＞

1階では、“動き”と“遊び”をテーマにしたダイナミックな体験空間を展開。「Playground」では、1対1のサッカーケージや複数のゲームコンソールを備えたゲーミングエリア、F1シミュレーターなどを設置しています。また、心・体・精神を整えるための「Training Room」を併設し、ヨガやフィットネス、サウンドバスなどを体験できるほか、マスタークラスや「PSG Labs」によるイノベーションセッション、一般参加型イベントなど多彩なプログラムを実施します。

＜2階＞

2階では、パリのライフスタイルとPSGのクリエイティビティを体現。「Ici C’est Paris Cafe」では、パリのコーヒーロースターで日本にも店舗を構える「La Brulerie de Belleville」や「Maison Kayser」との協働により、フランスの食文化を楽しめます。夜にはDJや参加型イベントも開催され、日替わりでコンテンツが変化するとともに、昼夜でも異なる楽しみ方ができる空間となっています。また、「La Maison」には、BEY、NAKAKI PANTZ、EDIFICE、Needles、Pieces Uniquesといったフランスと日本の才能が融合した限定コレクションやアートコラボレーションを展開するコンセプトストアも設置されます。さらに、Atelier La Pieuvreが手がけるカスタマイズスペースでは、来場者が自分だけの特別なアイテムを制作することが可能です。ロンドン同様、「Focus Studio」では、パリ・サンジェルマンの選手たちも使用する「Rebalance」技術を通じて、回復・バランス・ウェルビーイングの向上を目的とした没入型体験を提供します（予約制）。加えて、クラブが誇る6つのトロフィーを展示し、フォトスポットとしても楽しめる空間となっています。

＜3階＞

3階では、フランスと日本の食文化の融合をテーマにしたレストランをはじめ、より上質な体験を提供しますパリの伝統的ビストロ「Bistro Paul Bert」のレジデンシーに加え、日本のシェフとのコラボレーションも予定されています。また、ラウンジや日本酒バーも併設され、五感で楽しむ空間となっています。

PSGはパリを拠点に、ファッション・音楽・アート・ガストロノミーなど多様な分野を横断しながら、スポーツの枠を超えたブランドとして成長を続けています。本プロジェクトは、各都市の文化と対話しながらPSGの世界観を発信する取り組みであり、同時に「パリらしさ（Parisian DNA）」を発信するクラブの姿勢を体現しています。

■ファビアン・アレグレ（パリ・サン＝ジェルマン Chief Brand Officer）コメント

「日本はパリ・サン＝ジェルマンにとって国際展開における重要な市場であり、これまでに3つのブティック、5つのPSGアカデミー拠点を開設し、2022年および2023年にはサマーツアーも実施するなど、この関係は10年以上にわたり築かれてきました。サッカーを超えて、私たちは創造性や美意識、イノベーションに対する共通の価値観を持っています。パリと東京はいずれもアート、文化、ライフスタイルが融合する都市であり、独自のクリエイティブを生み出しています。本プロジェクトでは、その2つのエネルギーが交差する空間を創出しました。スポーツの枠を超えた体験を提供し、日本のファンとの関係をさらに強化していきます。」