健康経営の次なるステージは「生きがい」！？生みの親・平野治氏＆岐阜県知事・江崎禎英氏が登壇する『IKIGAIパートナーウェビナー特別版』を4月22日に無料開催！

一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会

一般社団法人（本社：山梨県北杜市、代表理事：熊倉 利和、以下 IKIGAI社団）は、2026年4月22日にオンライン特別プログラムとして、健康経営の枠を超え、企業と働く人の新たな未来を探る『IKIGAIパートナーウェビナー特別版』を無料開催することをお知らせいたします。

健康経営優良法人認定のその先へ

「健康経営優良法人認定」の発表から早ひと月。

現場では、さらなる取り組みへの期待値が上がり、疲弊してしまっている声も聞こえてきます。

そんな中、海外のビジネスパーソンの間では今、「IKIGAI（生きがい）」というキーワードが大きな注目を集めているのをご存知でしょうか。

本ウェビナーでは、スペシャルゲストとして豪華な顔ぶれが集結します！

前半は、健康経営の生みの親として多方面でご活躍されているNPO法人健康経営研究会 理事の平野 治氏をお招きし、「健康経営の先に企業が目指す未来とは？」という視点で、これからの企業のあり方を深く語り合います。

後半では、岐阜県知事 江崎 禎英氏とともに、岐阜県独自の制度「働いてもらい方改革」を推進されている 三承工業 西岡社長にもご登壇いただきます。

実際の事例から「生きがいある未来の姿」に迫る白熱のパネルディスカッションをお届けします。

【プロフィール】

■平野 治氏

NPO法人健康経営研究会 副理事長

株式会社マイネム 代表取締役

資生堂、電通、NHK、リクルートなどのマーケティングに関わる中で、2005年にソーシャルマーケティングとして「健康経営」の概念を構築し、人の健康を会社資本と位置付ける新しいマネジメントの仕組みを提案。健康経営の産みの親として有名。健康経営は、経済産業省が東京証券取引所と共同で「健康経営銘柄」を選定するなど、社会的な広がりを見せている。

■江崎 禎英氏

岐阜県知事



1989年通商産業省入省。ヘルスケア産業課長として健康経営を推進し、2017年には健康経営優良法人認定制度の創設に携わるなど「健康経営の育ての親」として知られる。内閣府大臣官房審議官等を歴任し2020年退官後、社会政策課題研究所を設立。2025年、岐阜県知事に就任、働いてもらい方改革やSDGs認定制度など県独自の取り組みを創設・推進している。

■西岡 徹人氏

SUNSHOW GROUP三承工業株式会社 代表取締役



1979年岐阜県関ケ原町生まれ。高校卒業後、建設会社勤務を経て1999年に起業、2006年法人化。SDGsを経営の中核に据え、建設業として初のジャパンSDGsアワード特別賞（2018年）を受賞。2021年にはジャパン・レジリエンス・アワードで準グランプリと最優秀賞をW受賞。女性の働きやすさを重視したカンガルー出勤やキッズスペース導入など独自の取り組みを展開し、社会課題をビジネスで解決するモデルが評価され国連認定企業に。行政や民間と連携し多様なプロジェクトに参画。

■ファシリテーター 熊倉 利和

一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会 代表理事

IKIGAI WORKS株式会社 代表取締役

新卒であさひ銀行に入行後、セルメスタに転職し、2011年に代表取締役に就任。2021年に退任し、IKIGAI WORKS株式会社を設立。IKIGAI伝道師として350社と750万人にデータヘルス計画や健康経営のコンサルティングを実施。健康経営や働きがいの普及啓発に向け、IKIGAI経営を推進するトップランナーらとのインタビューや講演、イベント開催など、健康経営/働きがい・生きがいの普及啓発へ公私ともに邁進。

健康経営に関心のある方はもちろん、自社の価値基準や進むべき道筋を模索している方、そしてすべての“働いている”みなさまにとって、あらゆる角度から新しい気づきが得られる必聴のプログラムです。事前の申し込みは不要で、どなたでも無料でご参加いただけます。

お時間お繰り合わせの上、ぜひともご参加ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております！

当日のプログラム

- オープニング- 【対談】 NPO法人健康経営研究会 理事 平野 治氏 登壇！ 「健康経営の先に企業が目指す未来とは？」- 【パネルディスカッション】 岐阜県知事 江崎 禎英氏と県内企業さんが登場！ 「働いてもらい方改革とは？」- クロージング

■開催概要

- イベント名： IKIGAIパートナーウェビナー特別版- 開催日時： 2026年4月22日（水）12:00～12:50- 開催形式： オンライン開催（Zoom）- 参加費： 無料- 対象： どなたでもご参加いただけます！

参加方法： 事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら、以下のZoom情報より直接ご参加ください。

・ミーティング ID：880 7820 6345

・パスコード：886475

一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会

一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会は、”生きがいで人生をデザインする”社会を目指し設立。

世界で注目される日本発の「生きがい」という価値観を、一人ひとりが自分自身の言葉として見つけるために、当団体オリジナル開発の「IKIGAI mandara(TM)」を活用しサポートしています。

「IKIGAI」を“特別な誰かのもの”ではなく、“誰もが持ちうる日常”として、仕事や暮らしの中に根付かせることで、明るく活力のある社会の土壌が育まれていくと信じています。



＜団体概要＞

会社名 ：一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会

代表者 ：代表理事 熊倉 利和

設 立 ：2025年9月22日

所在地 ：〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出7509

H P：https://design.ikigai-field.jp/index.html

生きがい発信メディア「IKIGAI広場」：https://ikigai-media.jp/

事業内容

1. IKIGAIの普及・啓発（社会運動・文化づくり）

2. IKIGAImandala(TM)️の思想管理・研究・調査活動（学術連携・白書発行）・教育・産学官連携プロジェクト

3. 共創コミュニティの運営

4. メディア運営