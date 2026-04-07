契約書のこの4つを直さないとアウト。130万円の壁 新ルール対応チェック

株式会社SA

130万円の壁の新ルールでは、労働条件通知書の記載内容そのものが判断基準になります。問題は「何を書くか」ではなく「何が抜けているか」。年収見込額、通勤手当、残業、賞与。この4つの項目を整理しなければ、契約書として成立しない可能性があります。実務上のチェックポイントを整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jqVf4fd0ZCw ]

【開催概要】

日時：2026年4月14日 12：00～（時間変更の可能性あり）

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）

備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）

【こんな疑問に答えます】

・変更すべき項目は具体的に何か

・年収見込額はなぜ必須なのか

・通勤手当はどこまで明確化すべきか

・残業はどのように記載する必要があるのか

・賞与はなぜ記載対象になるのか

・時給者の年収はどう算出するのか

・月の労働時間はどう設計するべきか

・契約書が成立しないケースとは何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

【雇用クリーンプランナー事業実績】

累計受講者：750名超

受講満足度：93％（自社アンケート）

公式サイト：https://koyo-clean.com/