契約書のこの4つを直さないとアウト。130万円の壁 新ルール対応チェック
株式会社SA
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jqVf4fd0ZCw ]
日時：2026年4月14日 12：00～（時間変更の可能性あり）
【こんな疑問に答えます】
【講師紹介】
【雇用クリーンプランナー事業実績】
130万円の壁の新ルールでは、労働条件通知書の記載内容そのものが判断基準になります。問題は「何を書くか」ではなく「何が抜けているか」。年収見込額、通勤手当、残業、賞与。この4つの項目を整理しなければ、契約書として成立しない可能性があります。実務上のチェックポイントを整理します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jqVf4fd0ZCw ]
【開催概要】
日時：2026年4月14日 12：00～（時間変更の可能性あり）
主催：一般社団法人クレア人財育英協会
内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）
備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）
【こんな疑問に答えます】
・変更すべき項目は具体的に何か
・年収見込額はなぜ必須なのか
・通勤手当はどこまで明確化すべきか
・残業はどのように記載する必要があるのか
・賞与はなぜ記載対象になるのか
・時給者の年収はどう算出するのか
・月の労働時間はどう設計するべきか
・契約書が成立しないケースとは何か
【講師紹介】
小野 純（おの・じゅん）
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
【雇用クリーンプランナー事業実績】
累計受講者：750名超
受講満足度：93％（自社アンケート）
公式サイト：https://koyo-clean.com/