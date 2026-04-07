バンタン入学式2026に霜降り明星・粗品氏がサプライズゲストとして登場

株式会社バンタン

「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンに掲げ、現役プロフェッショナルによる実践教育を展開する株式会社バンタンは、2026年4月7日（火）に、両国国技館にて入学式を開催しました。

式典には、クリエイティブ業界の最前線を目指す新入生約2,000名とその保護者、総勢約4,200名が参加。サプライズゲストとして、お笑い芸人でありながらアーティストとしても独自の道を切り拓く、霜降り明星の粗品氏が登壇しました 。音楽とお笑いの二刀流で活躍する同氏から、これからクリエイティブ業界へ夢に向かって踏み出す新入生に向け、自身の経験に基づいたメッセージが贈られました。

■イベント概要

イベント名：バンタン入学式2026

日時：2026年4月7日（火）14:00～15:30

会場：両国国技館

参加者：新入生約2,000名とその保護者 計約4,200名

内 容：開式の辞、代表祝辞、バンタン祝辞、サプライズゲスト祝辞（粗品氏）

■粗品氏によるサプライズ祝辞

式典の終盤、サプライズゲストとして霜降り明星・粗品氏が登壇。お笑い界の第一線で活躍する傍ら、自ら音楽レーベルを立ち上げアーティストとしても高い評価を得るなど、ジャンルの垣根を超えてクリエイティブを追求し続ける同氏の登場に、会場は歓声に包まれました。新入生を前に行われたスピーチでは、「突き詰めることの大切さ」をテーマに熱弁。一つの物事を深く掘り下げる姿勢がいかに自身の武器になったかを、これからクリエイティブ業界へ飛び込む若者たちに向けて語りました。



■ 「突き詰めることの大切さ」について

祝辞の冒頭、粗品氏はプロの世界が持つ厳しさに触れつつも、その中で勝ち残るための唯一無二の姿勢として「突き詰めること」の重要性を説きました。

「クリエイティブの業界は、時に理不尽な評価に直面することもあります。しかし、どんな環境であっても、自分のこだわりに真摯に向き合い、丁寧に突き詰めた経験は、長い目で見れば必ず自分を助けてくれる大きな資産になります。」

また、短期的な評価やトレンドに流されるのではなく、「突き詰める作業そのものが、将来の自分にとって一番の糧になる。」と、熱いメッセージを贈りました。

■ 「挫折」を経験できるのは、真剣に向き合った証

さらに、「挫折」との向き合い方ついてもトーク。「挫折を経験できるのは、それだけ真剣に、ピュアに物事に向き合った人だけです。結果が出ず、自分の進むべき道に迷い、心が折れそうになる瞬間が来るかもしれません。しかし、そんな時こそ、今日皆さんが抱いている『これが好きだ』という純粋な気持ちを思い出してください。目の前の壁を乗り越える力は、自分の中にある圧倒的な熱量から生まれるものです。」

お笑い・音楽とジャンルの垣根を越えて表現を追求し続けてきたからこそ語れるメッセージに、新入生たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

■ 入学式の「期待と希望」を、未来の自分へのエールに

最後に、「これから長く活動を続けていく中で、今のフレッシュな気持ちを忘れそうになることもあるでしょう。ですが、今日この瞬間に感じている期待と希望、その純度の高い思いが、いつか皆さんを救ってくれる日が必ず来ます。今の熱量や好きなことに対する気持ちを大切に、自分の可能性を信じて突き進んでください。」と、新しい一歩を踏み出す新入生たちへ、エールと共に祝辞を締めくくりました。

■粗品氏 プロフィール

1993年、大阪府生まれ。2歳からピアノを始め、13歳からはギター、高校からはDTMに目覚める。芸人として数々の受賞歴を誇る傍ら、2020年よりボカロ楽曲を発表。2021年、音楽活動の本格化に向け、ユニバーサルミュージック内に自身のレーベル“soshina”を設立。

2023年にはアニメ『青のオーケストラ』のエンディングテーマ「夕さりのカノン feat. 『ユイカ』」を発表。2023年後半より、自身がフロントマンとして立ち、ギター～ベース～ドラムのシンプルな編成のバンド・プロジェクトを始動。2024年4月に発表したファースト・アルバム『星彩と大義のアリア』は、オリコン週間アルバムランキングで初登場8位を記録した。2025年9月にはセカンド・アルバム『佐々木直人』を発表。

■VANTAN（バンタン） https://www.vantan.jp/(https://www.vantan.jp/)

1965年創立。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとし、現役で活躍しているクリエイター講師による授業をはじめ、長期の有償インターンシップ、企業とのコラボレーションといった「実践教育」を通して即戦力となる人材を育成している（東京・大阪・名古屋・福岡）。ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、ゲーム、eスポーツ、アニメ、パティシエ、調理、プログラミング、エンターテインメント領域のクリエイター、インフルエンサー、音楽などの分野で全日制の高等部※2・専門スクール・大学部※1・社会人向けのキャリアカレッジを展開。これまでに21万人以上の卒業生を輩出している。

※1：連携する通信制大学で大卒資格を取得

※2：提携するS高等学校で高卒資格を取得