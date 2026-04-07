【開催レポート】ゆめ応援プロジェクト「第4回 福岡ドリームフェスティバル」in 中村学園大学

KCJ GROUP 株式会社ゆめ応援プロジェクト「第4回福岡ドリームフェスティバル」in 中村学園大学

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア福岡」（福岡市博多区）が主催する、ゆめ応援プロジェクト「福岡ドリームフェスティバル」（以下、本イベント）が2026年3月8日（日）に中村学園大学（福岡市城南区）で開催されました。

本イベントは、「地域の未来を担うこども達の健全育成を支援し地域社会に貢献する」という趣旨のもと、産官学連携の一環として年に1回開催しています。キッザニア福岡のオフィシャルアクセラレーター（※）協力のもと提供される特別体験やワークショップを通して、次世代を担うこども達に「生きる力」を育んでほしいと願っています。

第4回目となる今回は、9社の企業・団体および中村学園大学のご協力により、さまざまなワークショップを実施しました。

※地域の未来を担うこども達の健全育成および生きる力の醸成を支援し、キッザニアの外で青少年の夢を応援する企業

【ワークショップ実施一覧】

■「おそうじスライムを作ろう！」（株式会社サニクリーン九州）

おそうじのコツなどをクイズ形式で楽しく学び、キーボードやリモコンなどの掃除に活躍するスライムを作りました。

「おそうじスライムを作ろう！」体験の様子

■「海洋プラスチック＆廃材で万華鏡を作ろう！」（株式会社アルサホールディングス）

マテリアルリサイクルやアップサイクルについて学び、海洋プラスチックや廃材を使って、万華鏡を作りました。

「海洋プラスチック＆廃材で万華鏡を作ろう！」体験の様子

■「サービスエンジニアの1日を体験しよう！」

（株式会社筑豊製作所）

サービスエンジニアとして工具や機器に触れ、実際に、小型油圧ショベルを操作しボールをすくう体験をしました。

「サービスエンジニアの１日を体験しよう！」体験の様子

■「保育士さんに大変身！」

（中村学園大学・短期大学部幼児保育学科）

保育園の先生が “あたたかい笑顔”と“優しい言葉”を大切にしていることなどを学んだあと、手遊びや読み聞かせ、おむつ交換などを体験しました。

「保育士さんに大変身！」体験の様子

■「ダンプトラックの記念プレートを作ろう」（極東開発工業株式会社）

台紙に好きな色を塗り、特装車（ダンプトラックなど）を作るときに実際に使用する金属を組み合わせて、オリジナルカラーの記念プレートを

作りました。

「ダンプトラックの記念プレートを作ろう」体験の様子

■「3つの手続きで挑め！監査報告書ミッション」（日本公認会計士協会 北部九州会）

公認会計士として「実査：お金を数える」「立会：在庫を調べる」「確認：取引先に聞く」の3つの監査を行い、監査報告書を作成しました。

「3つの手続きで挑め！監査報告書ミッション」体験の様子

■「建物づくりで使うタイルを使って楽しい小物づくり体験」（上村建設株式会社・ハッピーハウス株式会社）

建物作りで使うタイルを再利用して、デコレーションしオリジナルのフォトフレームを作りました。

「建物づくりで使うタイルを使って楽しい小物づくり体験」の様子

■「未来の街を考えよう！」（一般財団法人プロメテウス財団）

2050年は自分がどのようになっているか、街はどのようにかわっているかを想像し、未来の街づくりを体験しました。

「未来の街を考えよう！」体験の様子

■「渡す人への思いをギュッと！特別なプレゼントを作ろう」（株式会社ワイドレジャー）

プレゼントを渡す相手のことを考えて、プラ板に絵を描いたり色を塗ったりして、ぬいぐるみにつけてプレゼントを作りました。

「渡す人への思いをギュッと！特別なプレゼントを作ろう」体験の様子

そのほか、キッザニア福岡で体験できる警察官やマジシャンなどに加えて、特別デザインのオリジナルカンバッジ作りコーナーも登場しました。また、ミニワークショップなども実施され、来場したこども達が楽しめるよう工夫されていました。

「大人さまランチ」と「お子さまランチ」

また、「食の中村」として有名な本学のカフェテリアでは、本イベントのために特別に考案された「大人さまランチ」と「お子さまランチ」を、事前予約した方限定で提供されました。福岡県の産官学連携プロジェクトの一環として宇宙食開発に関わっている「南瓜と人参のポタージュ」も提供され、購入された方は「とても美味しい」と舌鼓をうっていました。