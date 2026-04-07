【名古屋プリンスホテル スカイタワー】地上140m、空に近い特等席で願いを込めて「七夕アフタヌーンティー・七夕ナイトアフタヌーンティー」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

名古屋プリンスホテル スカイタワー（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12、総支配人：山村 登志久）は、ホテル31階「Sky Dining 天空」にて天の川や織姫・彦星をイメージした「七夕アフタヌーンティー・七夕ナイトアフタヌーンティー」を2026年6月5日(金)～7月9日(木)まで開催いたします。

七夕ナイトアフタヌーンティー

当ホテルは地上31階に位置しており、地上140mの空に近いロケーションから名古屋の街並みを一望いただけます。昼は青空に包まれた開放的な空間で優雅なティータイムを、夜は煌めく夜景とともに、まるで星空に手が届くかのような幻想的なひとときをお楽しみいただけます。

本企画では、織姫と彦星が年に一度出会う七夕をテーマに、季節限定のアフタヌーンティーをご用意いたしました。色とりどりの短冊のように華やかなスイーツと、天の川を表現したセイボリープレートが、七夕の世界観を演出いたします。

スイーツには、白桃を使用した「織姫ゼリー」や、レモンといちごの爽やかな味わいが広がる「彦星あんみつ」、夏らしくさっぱりとした「アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン」など、和と洋を織り交ぜた多彩なスイーツをご用意。見た目にも涼やかで、季節感あふれるラインナップとなっております。

また、セイボリーは昼と夜で異なるメニューご用意。アフタヌーンティーでは中央に天の川をイメージしたパイを配した華やかな一皿、ナイトアフタヌーンティーでは織姫と彦星をイメージしたブーシェを取り入れたメニューをお楽しみいただけます。

空に近い特等席で、厳選した紅茶とともに楽しむ期間限定の七夕アフタヌーンティー。昼と夜で異なる表情を見せる非日常の空間で、幻想的な夏のひとときをお届けいたします。

夜景とともに楽しむ優雅なひと時- 「七夕アフタヌーンティー・七夕ナイトアフタヌーンティー」概要

【期 間】2026年6月5日(金)～7月9日(木)

【時 間】七夕アフタヌーンティー：3:30P.M.～5:00P.M.（L.O.4:30P.M.）

七夕ナイトアフタヌーンティー：5:30P.M.～8:30P.M.(L.O.8:00P.M.)

【料 金】七夕アフタヌーンティー：\4,700

七夕ナイトアフタヌーンティー：\5,500 ※スパークリングワイン1杯付きプランもご用意しております。

七夕アフタヌーンティー

※料金には消費税が含まれております。別途、サービス料（13％）を加算させていただきます。

※アフタヌーンティー・ナイトアフタヌーンティーともにお席は90分制となります。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

◆お客さまからのお問合せ・ご予約 TEL：052-756-3102（受付時間9:00A.M.～6:00P.M.）