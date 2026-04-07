シューズブランド「SPOKTS（スポックツ）」2026FWリニューアル始動。日常に寄り添う防寒靴の新たなスタンダードを提案。

TOSTO株式会社New Model : SNOW-263T

シューズブランド「SPOKTS（スポックツ）」は、2026FWシーズンの本格展開に向けたブランドリニューアルを完了し、市場投入を開始いたします。

SPOKTSは、本年1月、業界紙「繊研新聞」を通じてブランドの刷新を発表いたしました。

現在SPOKTSでは、冬の足元を支える「確かな機能」と「手に取りやすい適正価格」、そして「世代を問わず馴染むデザイン」の三要素をコアとした製品展開を本格化させています。

2026FWは、ブランド基盤を確立する重要なシーズンと位置づけ、2027SSシーズンのコンセプトである「LIFE STYLE x OUTDOOR」へと繋がる、一貫したモノづくりを推進、開発しています。

■ 冬の歩みを支える、2026FWのラインナップ

SPOKTSは、過剰なスペックを削ぎ落とし「ジャストスペック」による最適価格を維持するため、ユーザーの使用環境に即した防寒・防滑性能を満たしたスノーシューズを軸に、堅調な需要を背景として展開してまいりました。

2026FWでは、雪寒地で生活する皆様のリアルな声を反映し、それぞれのエリアや用途に最適化した2つのラインナップを、新たに提案しています。

- 雪寒地・本格防寒モデル瀧定名古屋株式会社が開発した、太陽光の近赤外線を利用した発熱・蓄熱等の保温機能素材「WarmdArt (R)️（ウォームダール）」を採用し、厳しい寒さの中でも確かな暖かさを提供する、新スペックモデルを象徴するフラッグシップモデルです。※防滑ガラス繊維仕様のアウトソールを採用。- 定番カジュアルモデル日常生活に最適なレベルに機能を調整。冬の冷え込みに備えつつ、軽快な履き心地を両立した、幅広いシーンで活用できるスタンダードモデルです。雪寒地、防寒モデル SNOW-262T定番モデル SNOW-015

■「納得の価値」と「エイジレス・デザイン」

原材料費が高騰する市場環境において、SPOKTSは「ムダな高品質ではなく、必要な品質を商品スタンダードとして、誰もが手に取りやすい価格で提供する」という姿勢を目指しています。

そして、消費者の皆様が納得感を持って選べる製品を追求しています。

デザイン面では、特定のトレンドに寄りすぎず「馴染みの良さ」を重視。

20代からシニア層まで、どなたが履いても違和感のないデザインを形にすることで、世代や性別を超えて長く愛されるブランドを目指しています。

■ 今後の展望：2027SS「LIFE STYLE x OUTDOOR」に向けて

2026FWの本格始動に合わせ、弊社はすでに次期2027SSシーズンの企画・開発を加速させています。

コンセプトは、「LIFE STYLE x OUTDOOR」。

日常の生活（LIFE STYLE）にアウトドアのエッセンスを自然に溶け込ませたデザイン性と季節を問わず生活者に寄り添う製品を提案してまいります。

中長期的なパートナーシップを築ける卸売・小売関係者の皆様との関係を大切にしてまいります。

【SPOKTS（スポックツ）について】

SPOKTSは、現代のライフスタイルに最適な「ちょうどいい靴」を提案するシューズブランドとして、ムダな高品質ではなく、必要な品質の商品をスタンダードに、誰もが手に取りやすい価格で提供しております。

2026FWよりラインナップを刷新し、2027SSシーズンに向けて更に本格的な市場展開を開始します。

TOSTO株式会社

問い合わせ先： SPOKTS事業部

担当者：石川

e-mail: nori@tosto.jp