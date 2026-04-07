オリジナルグッズ制作の離脱課題を解消｜初心者でも迷わない注文導線を新設（2026/04/07）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルプリントサービスにおけるユーザー体験向上の一環として、初心者でも迷わず注文まで進める「注文導線」の再設計を行いました。

近年、推し活・副業・個人制作ニーズの拡大により、オリジナルグッズ制作への関心は高まっています。一方で、「何から始めればいいかわからない」「注文までの流れが難しい」「失敗が不安」といった声も多く、制作途中で離脱してしまうケースが課題となっていました。

こうした背景を受け、ME-Qでは商品選びからデザイン作成、注文、発送までの流れを一貫して整理し、初心者でも迷わず進められる注文導線を新たに構築しました。

今回の取り組みでは、以下のポイントを強化しています。

- 制作フローの可視化（STEP形式で整理）- 動画による注文方法の解説- よくある質問の拡充- スマホでも直感的に進められるUI設計- 商品ページへのスムーズな導線設計

これにより、初めてオリジナルグッズを作るユーザーでも、安心して制作・注文まで進める環境を実現しました。

また、ME-Qは1個からオリジナルグッズを作成できるため、試作品・プレゼント・推し活・ノベルティなど幅広い用途に対応しています。

今後もME-Qでは、ユーザーの制作体験を向上させるための導線設計・サポート強化を継続してまいります。

▽ご購入までの流れ（注文ガイド）

https://www.me-q.jp/topic/flow

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【今回の取り組み】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]

オリジナルグッズの作り方から注文方法までまとめたYouTube動画も公開中

◆ 初心者でも迷わない注文導線を新設

商品選びから注文完了までの流れをSTEP形式で整理。初めてでも順番に進めるだけでオリジナルグッズが完成します。

◆ スマホだけでオリジナルグッズが作れる設計を強化

スマホ・PCどちらでも対応し、画像をアップロードするだけで簡単にオリジナルプリントが可能です。

◆ 1個から注文できる仕組みでハードルを低減

少量から注文できるため、試作品・プレゼント・個人利用にも対応しやすくなっています。

◆ シミュレーターで仕上がりイメージを確認しやすい

デザイン作成シミュレーター上で配置やバランスを確認しながら作成できるため、完成イメージをイメージしやすく、初めてでも進めやすい設計です。

◆ 動画・FAQによるサポート強化

注文方法を動画で確認できるほか、よくある質問を整理し、不安なく進められる環境を整えました。

◆ 幅広い用途に対応できる制作環境

推し活・プレゼント・ノベルティ・販売用など、さまざまなシーンで活用できるオリジナルグッズ制作サービスです。

▽ご購入までの流れ

https://www.me-q.jp/topic/flow

この新しい注文導線を活用して、ぜひ自分だけのオリジナルグッズを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225