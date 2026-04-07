「指示待ち部下」がいなくなる。命令だけでは動かない時代に求められる、米軍採用の最新マネジメントとは『米国海軍大学元教官が教える自律型チームのつくり方』4月9日発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『米国海軍大学元教官が教える自律型チームのつくり方』（浅野 潔・著）を2026年4月9日（木）より順次発売します。本書は、最新軍事組織マネジメントで自律型チームのつくり方を学ぶ一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/asano_kiyoshi/book/866803708

■米国海軍も採用！

上司は部下に理想や目標を示し、やり方は部下に任せる最新マネジメント術

「指示待ち部下」がいないチーム――。





つまり、上司が指示を出さなくても、

部下が自ら動き、

成果を出す自律型チーム。



これは、

多くのリーダーや上司が望む、

理想的なチームの姿でしょう。



そんなチームに育てるための

マネジメント術のヒントは、

最新の軍事組織マネジメントにありました。

■上意下達を超えた、新しい組織運営の考え方

「軍事組織マネジメント」と聞くと、

「絶対服従」「上意下達」といった

命令型マネジメントを思い浮かべる人も多いでしょう。



それは大きな間違いです。



最新の軍事組織マネジメントは、

かつての「上意下達」「命令は絶対」の

古いマネジメントから脱却し、

高度に複雑化した現代戦に対応した

軍事組織の手法を採用しています。



その手法をひと言で言うと、



上司は部下に理想や目標を示し、

やり方は部下に任せるマネジメントです。

■自律型チームへ導く4つのキーワード

その具体的な仕組み＆実践法を、

ビジネスに応用して

徹底解説したのが本書です。



キーワードは、次の４つです。

＊ミッション・コマンド

＊GUIDES（ガイズ）モデル

＊意思決定力

＊作戦発想力

この４つのメソッドを使いこなせば、

「指示待ち」の部下をなくし、

自律型チームに変化していきます。



著者は、元・海上自衛隊の幹部にして、

米国海軍大学に外国人教官として招聘され、

教鞭を執っていた経験を持つ、

軍事組織マネジメントのスペシャリスト。



その著者が、

最新軍事組織マネジメントを

ビジネスの現場に応用した

「自律型チーム」をつくる方法を

わかりやすく解説した１冊です。

■本書の構成

はじめに――─命令だけで動く時代は終わった

第１章 なぜあなたのチームはうまくいかないのか？

第２章 メンバーに「任せる」チームづくり

第３章 チームリーダーのための「ミッション・コマンド」実現ノウハウ

第４章 自律型チームの育成法――ＧＵＩＤＥＳモデル

第５章 フォロワーが持つべき「意思決定力」

第６章 「作戦脳」を鍛えるマネジメントの極意

第７章 ＶＵＣＡの時代に勝ち残るチームづくり

おわりに――「お金の不安から自由になる」という最高の人生へ

■著者プロフィール

浅野 潔

ハイパフォーマンス組織プロデューサー。エンドステートナビゲーション代表。

防衛大学校卒業後、海上自衛隊に入隊。34年間の勤務において、護衛艦での実任務をはじめ中東アデン湾派遣、阪神・淡路大震災および東日本大震災での災害派遣部隊司令部幕僚を歴任。極限の状況下における指揮官の意思決定プロセスを数多くサポートする。

その後、アメリカ海軍大学（ロードアイランド州）にて専門的な軍事的意思決定・問題解決法を修得。その知見を活かし、同大学に新設された「国際海上作戦幕僚養成課程」の外国人教官として招聘され、世界各国の海軍士官への教育に従事した。

退職前の約6年間は、海上自衛隊幹部学校にて作戦教官を務め、1,000名以上の高級幹部に対する講義や図上演習を担当。

2021年、1等海佐で退官。現在は、軍事理論をビジネスに応用した独自の「ミリタリー式組織マネジメント」を確立。

製造、金融、医療などの民間企業、24時間稼働の厳しい現場を持つ組織を中心に、自律型組織への変革支援を行なっている。

■書籍概要

書籍名 ： 米国海軍大学元教官が教える自律型チームのつくり方

著者 ： 浅野 潔

ページ数： 246ページ

価格 ： 1,815円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年4月9日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-370-8

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/asano_kiyoshi/book/866803708

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803703/forestpublish-22/ref=nosim

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp